L'iPhone 16 Pro reçoit un bouton de déclenchement, une meilleure caméra et un écran plus grand

Tous les nouveaux iPhones seront dotés d'un bouton dédié à la prise de photos, "Camera Control". Apple promet en outre une autonomie de batterie nettement améliorée.

Apple a présenté la dernière génération de ses smartphones. L'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max gagnent 0,2 pouce. C'est dans le domaine de la photographie que les améliorations sont les plus importantes. La nouvelle puce A18 Pro devrait être plus rapide et assurer une plus grande autonomie.

Le PDG d'Apple Tim Cook a présenté lundi soir les

L'iPhone 16 régulier et l'iPhone 16 Plus reçoivent le bouton d'action du dernier modèle Pro. Mais ce qui devrait être plus important, c'est la nouvelle puce : A18, qui n'est pas aussi puissante que l'A18 Pro, mais qui est également adaptée à la prochaine Apple Intelligence.

Les nouveaux iPhones seront disponibles à partir du 20 septembre et pourront être précommandés à partir du vendredi 13 septembre. Les prix de vente officiels :

iPhone 16, 128 GB : 849 francs / 949 euros

: 849 francs / 949 euros iPhone 16 Plus, 128 Go : 949 francs / 1099 euros

: 949 francs / 1099 euros iPhone 16 Pro, 128 GB : 1049 francs / 1199 euros

: 1049 francs / 1199 euros iPhone 16 Pro Max, 256 Go : 1249 francs / 1449 euros Design : smartphone ou déjà tablette? L'iPhone 16 Pro Max est le plus grand iPhone de tous les temps avec son écran de 6,9 pouces. Le petit modèle Pro passe lui aussi de 6,1 à 6,3 pouces. Apple a certes aminci les bords de l'écran, mais le boîtier est tout de même légèrement plus grand et plus lourd. Le poids du Pro normal passe de 187 à 199 grammes, celui du Pro Max de 221 à 227 grammes.

La palette de couleurs de l'iPhone 16 Pro.

Source : Screenshot Apple Keynote

Le cadre en titane du modèle Pro reste, mais il reçoit une nouvelle finition avec plus de texture. "Titan noir" devient plus foncé, "Titan blanc" devient plus clair et "Titan naturel" reste le même. La quatrième couleur disponible cette année est "Titan désert", quelque chose entre l'or et le beige.

Le design de l'iPhone 16 ordinaire reste en grande partie le même. Le seul changement visible est la nouvelle disposition des deux caméras, qui sont désormais placées directement l'une au-dessus de l'autre. Les couleurs semblent un peu plus vives cette année. L'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus sont disponibles en noir, blanc, rose, vert et bleu.

Sur l'iPhone 16 régulier, le blanc remplace le jaune de l'iPhone 15

Source : Capture d'écran Apple Keynote

Utilisation : le retour des boutons

Boutons, boutons, boutons : l'année dernière, Apple a introduit le bouton d'action sur l'iPhone 15 Pro. Celui-ci fait maintenant son apparition sur le modèle standard. Il y remplace le bouton Mute.

En bas à droite, tous les nouveaux modèles ont également un bouton dédié à la caméra : "Camera Control". Contrairement aux autres boutons, il n'a pas de point de pression physique, mais est capacitif avec des fonctions tactiles. Le retour haptique est assuré par un petit moteur taptique sous le bouton.

Le nouveau bouton n'est pas seulement un déclencheur, il peut faire bien plus - par exemple zoomer.

Source : Screenshot Apple Keynote

Camera Control offre plusieurs fonctions :

Premier appui : Ouverture de l'application Appareil photo

Ouverture de l'application Appareil photo Légère pression : Mise au point

Mise au point Deuxième pression : Prendre une photo

Prendre une photo Appuyer et maintenir : Enregistrer la vidéo

Enregistrer la vidéo Appuyer légèrement et maintenir : Accéder aux paramètres

Accéder aux paramètres Appuyer légèrement et balayer : Zoomer

Apple reprend ainsi le concept d'un bouton de déclenchement séparé des smartphones comme le Sony Xperia 1 VI - en y ajoutant des fonctions supplémentaires. Le nouveau bouton devrait également être particulièrement utile pour les clichés rapides.

Appareils photo : zoom 5x pour le petit pro

Selon Apple, la caméra principale "Fusion" de l'iPhone 16 Pro et Pro Max intègre un nouveau capteur. Il a toujours 48 mégapixels, mais élimine l'ancien retard de déclenchement pour les prises de vue ProRAW et HEIF. Aucune information n'a été donnée sur la qualité d'image, qui devrait donc rester à peu près la même.

La nouvelle caméra ultra grand-angle est différente : son capteur n'a plus une résolution de 12, mais de 48 mégapixels. L'iPhone calcule donc par défaut des images de 24 mégapixels. La caméra téléobjectif avec une distance focale de 70 millimètres (zoom 5x) était réservée au Pro Max l'année dernière. Désormais, elle est également présente dans le Pro de 6,3 pouces.

La mise à niveau la plus importante concerne l'appareil photo à ultra grand angle du modèle Pro.

Source : Screenshot Apple Keynote

La firme californienne a également intégré une nouvelle caméra ultra grand angle dans l'iPhone standard. Elle est dotée d'un objectif plus lumineux avec une ouverture de ƒ/2.2. La caméra principale semble rester la même, mais elle reçoit un nouveau revêtement qui devrait réduire les reflets.

Au niveau logiciel, Apple affirme avoir encore amélioré le traitement numérique des images. De nouveaux "Photo Styles" sont disponibles, dont certains semblent plus forts que les précédents.

Les

Les modèles Pro peuvent désormais enregistrer des vidéos en résolution 4K à 120 images par seconde. Apple renonce toujours à la 8K. En revanche, les microphones sont nettement plus performants et la prise en charge de l'IA permet de séparer les voix, les bruits parasites et les bruits de fond.

Puces : Apple promet une meilleure autonomie de la batterie

Tous les iPhones seront équipés de nouvelles puces. Les modèles réguliers le A18, les Pros le A18 Pro. Les deux sont basés sur une fabrication en 3 nanomètres de deuxième génération. Cela permet d'obtenir plus de puissance et une meilleure efficacité énergétique grâce à des transistors plus petits.

Cela devrait notamment permettre d'augmenter l'autonomie de la batterie. Apple parle d'un "gros boost" pour les modèles réguliers et d'un "énorme bond" pour les modèles Pro. Des indications un peu plus précises se trouvent dans les spécifications : L'iPhone 16 Pro atteint 27 heures de lecture vidéo, contre 23 pour le 15 Pro. L'iPhone 16 atteint 22 heures, contre 20 pour le modèle précédent.

Les données exactes n'ont jamais été le fort d'Apple. En tout cas, la batterie devrait durer plus longtemps.

Source : Screenshot Apple Keynote

L'A18 Pro apporte entre 15 et 20 pour cent de puissance de calcul supplémentaire par rapport à son prédécesseur, l'A17 Pro, en fonction de l'application. La présentation n'a pas précisé où se situe l'A18 régulier. La spécification la plus importante est probablement que les deux nouvelles puces sont équipées d'un moteur neuronal à 16 cœurs (NPU)

Le moteur neuronal de l'A18 Pro est presque aussi rapide (35 TOPS) que celui du M4 (38 TOPS)

Source : Capture d'écran Apple Keynote

Cela est pertinent car le NPU doit calculer les fonctions d'IA à venir. Cependant, Apple Intelligence ne sera pas encore disponible lors de la livraison des nouveaux iPhone. Au lieu de cela, les premières parties seront déployées avec iOS 18.1 en octobre. La date exacte de l'arrivée des fonctions d'IA n'a pas été précisée.

Le directeur des logiciels Craig Federighi a présenté en marge de la keynote un système de traitement d'images par IA appelé "Visual Intelligence". Elle peut rechercher sur le web des informations sur une image. Par exemple, en photographiant un restaurant, une affiche ou un produit. Les autres fonctions d'IA présentées étaient déjà connues.

Quoi d'autre a été remarqué

Quatre constats en dehors des gros titres :

L'"Étui fine-toile" meurt en silence après seulement un an et disparaît de l'assortiment. Ce n'est pas étonnant, il s'est usé beaucoup trop vite. A la place, seuls des étuis en silicone et un étui transparent sont désormais disponibles pour les modèles Pro. Il n'y a pas de cuir ou de similicuir. Les fabricants tiers vont se frotter les mains. En 2024, l'iPhone ne sera pas plus cher - pour la huitième année consécutive, malgré une inflation élevée entre-temps aux Etats-Unis. En Suisse, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max coûtent même 30 francs de moins chacun. C'est probablement une conséquence du taux de change actuel. Lors de la présentation, Apple a en outre souligné la valeur élevée à la revente.

La keynote n'avait pas le même aspect que d'habitude. L'éclairage était plus dramatique, avec beaucoup de contre-jour et des arrière-plans légèrement sous-exposés. Toute la vidéo a été filmée à nouveau avec l'iPhone, comme les quelques précédentes. Craig Federighi avait l'air d'un héros grec entre les colonnes pseudo-antiques du Palace of Fine Arts de San Francisco. Un miracle qu'il n'ait pas spontanément arraché sa chemise pour affronter une hydre.

Il a quand même trop joué à

Vous pourrez précommander les nouveaux iPhones à partir du 13 septembre. Un rapport de test suivra dans les semaines à venir, et nous parlerons également des nouveaux appareils dans le podcast Techtelmechtel. Si vous souhaitez revoir la keynote, vous trouverez l'enregistrement ici: