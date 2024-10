Nouveautés + tendances 62 61

L'iMac M4 reçoit plus de RAM pour le même prix

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 28/10/2024

Apple dote l'iMac de la dernière puce et de nouveaux coloris. Le prix du modèle de base n'augmente pas, bien qu'il dispose de deux fois plus de mémoire vive qu'auparavant. La souris et le clavier reçoivent en outre l'USB-C.

Par communiqué de presse, Apple a présenté une nouvelle version de l'iMac. L'ordinateur tout-en-un de 24 pouces est équipé de la nouvelle puce M4. Celle-ci est en tous points plus rapide que l'ancien M3. Le Californien met surtout en avant la puissance du moteur neuronal, essentiel pour Apple Intelligence. Les premières fonctionnalités de l'IA sont disponibles dès à présent en anglais. Extérieurement, rien ne change : le design de l'iMac reste le même.

Source : Apple Mais ce qui devrait particulièrement réjouir les détracteurs de l'ancien iMac, c'est qu'Apple augmente le minimum de mémoire unifiée (RAM) de 8 gigaoctets à 16 gigaoctets. Le maximum est désormais de 32 gigaoctets. Le prix reste néanmoins le même. La version de base de l'iMac M4 démarre à 1299 francs ou 1499 euros. La version la moins chère contient toutefois une puce allégée avec un CPU à 8 cœurs et un GPU à 8 cœurs. Nouveau dans l’assortiment Disponible dès maintenant : Apple iMac avec M4 La version plus puissante du M4 est dotée d'un CPU à 10 cœurs et d'un GPU à 10 cœurs, soit un cœur de CPU de plus que dans l'iPad Pro. Pour cela, il vous faudra débourser au moins 1499 francs ou 1749 euros et vous aurez également droit à quatre ports Thunderbolt 4 au lieu de deux, à l'Ethernet Gigabit et au Magic Keyboard avec Touch ID. Apple utilise Excel comme indicateur de performance dans sa vidéo. Selon ce dernier, le CPU du M4 est environ 30 pour cent plus rapide que celui du M3.

Source : Apple USB-C et plus d'écrans externes En parlant de périphériques, le Magic Keyboard, la Magic Mouse et le Magic Trackpad sont enfin dotés d'un port USB-C (et oui, pour la souris, il est toujours situé sur la face inférieure). L'iPhone SE reste donc le dernier produit Apple équipé de l'ancien port Lightning. L'iMac M4 avec CPU 10 cœurs prend en charge deux écrans externes d'une résolution allant jusqu'à 6K à 60 Hz ou un écran d'une résolution allant jusqu'à 8K à 120 Hz. Avec la puce de base à CPU 8 cœurs, le maximum reste un écran supplémentaire, comme sur l'iMac M3. La webcam est désormais de 12 mégapixels. En outre, l'iMac peut être commandé pour la première fois avec un verre nanotextile. Le revêtement mat de l'écran coûte 200 francs ou 230 euros de plus. Il réduit les reflets - mais l'image est un peu moins nette. Les nouvelles teintes de l'iMac.

Source : Apple L'iMac M4 sera disponible à partir du 8 novembre en sept couleurs : bleu, violet, rose, orange, jaune, vert et argent - le même choix que l'iMac M3, avec de légères modifications des teintes. L'annonce de l'iMac est la première d'une série de trois. Dans les prochains jours, un nouveau Mac Mini et de nouveaux MacBook Pros sont attendus.

Photo d’en-tête : Capture d'écran YouTube / Apple

