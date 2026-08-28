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LibreOffice 26.8 renonce délibérément à l'IA générative

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 28/8/2026

Alors que Microsoft et Google intègrent de plus en plus l'IA générative dans leurs applications bureautiques, la Document Foundation maintient le cap sur le traitement local. LibreOffice 26.8 poursuit cette voie tout en enrichissant de nombreuses fonctionnalités classiques.

Avec LibreOffice 26.8, la nouvelle version majeure de la suite bureautique gratuite est disponible. Les développeurs ont apporté des améliorations à Writer, Calc et Impress, ainsi qu'à l'échange de fichiers avec Microsoft Office. Ce qui frappe surtout, c'est l'absence d'IA générative.

La Document Foundation, qui soutient la suite bureautique, qualifie cela de décision délibérée. Le logiciel traite les documents localement et ne nécessite aucune connexion réseau pour fonctionner. Cela permet aux utilisateurs et aux organisations de savoir où se trouvent leurs données confidentielles ou personnelles.

LibreOffice emprunte ainsi une voie différente de celle de Microsoft et de Google. Ces deux entreprises intègrent de plus en plus l'IA générative directement dans leurs applications bureautiques. Au-delà de cette décision de principe, LibreOffice 26.8 apporte de nombreuses nouveautés aux différents programmes.

Writer se dote d'une nouvelle justification

Writer bénéficie avec le «Paragraph Composer» d'un nouvel algorithme pour la justification. Il analyse plusieurs lignes simultanément et répartit les espaces entre les mots sur l'ensemble du paragraphe. Cela permet de réduire les espacements irréguliers.

Le nouveau Paragraph Composer répartit les espaces entre les mots de manière plus uniforme sur plusieurs lignes.

Source : Document Foundation

LibreOffice prend désormais en charge nativement les polices OpenType variables. Des propriétés telles que l'épaisseur du trait ou la largeur des caractères peuvent être modifiées en continu, si la police le permet. Writer détecte également automatiquement le sens d'écriture des paragraphes et améliore l'affichage des textes écrits de droite à gauche ainsi que des textes verticaux.

Comparaison avant/après : LibreOffice 26.8 gère plus proprement les sens d'écriture mixtes.

Une vue brouillon est également nouvelle. Elle masque les en-têtes, les pieds de page et les marges. La recherche rapide inclut désormais les commentaires. Les documents volumineux contenant des images devraient également s'ouvrir plus rapidement.

Améliorations pour Calc, Impress et les fichiers Office

Calc bénéficie de champs calculés pour les tableaux croisés dynamiques. Vous pouvez ainsi générer des valeurs supplémentaires à partir de données existantes via des formules. Une nouvelle commande permet de mélanger aléatoirement les cellules sélectionnées.

Dans Impress, les diapositives peuvent être regroupées en sections nommées. Les noms de diapositives personnalisés apparaissent à côté du numéro. Impress et Draw prennent en charge différentes tailles de page au sein d'un même fichier.

Lors des échanges avec Microsoft Office, LibreOffice tente également de conserver intacts les graphiques non pris en charge autant que possible. Si vous ouvrez et enregistrez des fichiers contenant des graphiques en cascade, en entonnoir, en rayons de soleil (sunburst) ou en arborescence (treemap), les informations sous-jacentes sont largement préservées. LibreOffice ne peut toutefois toujours pas modifier ou afficher ces graphiques lui-même.

Pour la première fois, LibreOffice affiche occasionnellement une bannière de don dans le centre de démarrage. Elle renvoie vers la page de don de la Document Foundation. La publicité, la télémétrie, les comptes utilisateurs ou les abonnements ne font toujours pas partie du logiciel.

LibreOffice 26.8 est disponible depuis le 26 août pour Windows, macOS et Linux. Ceux qui souhaitent le moins de changements possible peuvent rester pour l'instant sur la branche de maintenance plus stable 26.2.5.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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