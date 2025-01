Nouveautés + tendances 69 7

Liberux Nexx : un smartphone Linux avec des caractéristiques particulières

Martin Jud Traduction: traduction automatique 24/1/2025

Pas envie de "Big Brother is watching you" ? Alors le smartphone Linux Nexx de Liberux pourrait être pour vous. En plus d'une bonne configuration, d'une sécurité et d'une confidentialité supposées, il offre des commutateurs physiques de mise à mort.

Celui qui n'a pas envie d'utiliser un système d'exploitation basé sur Unix ou Linux, comme iOS ou Android, pourrait trouver son ami dans un Linux "pur". Le Nexx de la start-up espagnole Liberux fonctionne avec une Debian 13 personnalisée, le système d'exploitation libre et open source LiberuxOS. Selon le fabricant, il a été "conçu pour protéger votre sécurité et votre vie privée et pour empêcher les grandes entreprises de profiter de vous à vos dépens". En outre, il devrait également servir de PC de remplacement, puisqu'un mode bureau est disponible et que des périphériques peuvent être connectés. Le Nexx fonctionne sous Debian 13 et vise à protéger contre les grandes multinationales qui profitent à vos dépens.

Source : Liberux (Montage : Martin Jud) La date de sortie de ce smartphone au matériel prometteur dépendra toutefois de sa campagne de crowdfunding qui sera bientôt lancée. OLED, 5G et 32 Go de RAM Sur le papier, le constructeur promet un appareil de milieu de gamme haut de gamme. L'écran est un OLED de 6,34 pouces en FullHD+ (2400 × 1080 pixels). Malheureusement, aucun détail n'est donné sur la caméra frontale intégrée, si ce n'est qu'elle a une résolution de 13 mégapixels. Le fabricant ne dit rien non plus sur l'unique caméra arrière, qui a une résolution de 32 mégapixels. On peut se demander si les caméras servent à quelque chose.

Source : Liberux (Montage : Martin Jud) Pour le système sur une puce, l'entreprise mise sur le Rockchip RK3588S avec huit cœurs CPU (4 × Cortex-A76 + 4 × Cortex-A55, jusqu'à 2,4 GHz) et quatre cœurs GPU (Mali-G610 MP4). Grâce au modem Snapdragon X62, le smartphone est également équipé pour les transmissions 5G. En revanche, il faudra faire quelques concessions sur la connectivité sans fil : avec le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0, il n'est pas à la pointe du progrès. En revanche, il est capable de naviguer dans le monde entier puisqu'il prend en charge les systèmes GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo et QZSS. En ce qui concerne la mémoire, 32 gigaoctets de SDRAM et 256 gigaoctets d'eMMC sont disponibles. Elle peut être étendue jusqu'à deux téraoctets grâce au slot microSD. Deux USB-C, des kill-switches et une batterie amovible Le reste du matériel présente plusieurs particularités. Ainsi, le Nexx dispose de pas moins de deux ports USB-C (3.1) et possède également une prise jack 3,5 mm, plutôt rare de nos jours. Une autre nouveauté est la présence de commutateurs de mise à mort sur le dessus. Ils vous permettent de désactiver physiquement le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, le microphone et l'appareil photo. Les kill-switches attirent le regard et sont tout au plus pratiques.

Source : Liberux (Montage : Martin Jud) Le tout est complété par un capteur d'empreintes digitales ainsi qu'une batterie interchangeable ( !) d'une capacité de 5300 mAh, qui supporte également la charge rapide. Les dimensions et le poids exacts du smartphone ne sont malheureusement pas encore connus. De même, Liberux nous laisse encore dans le flou quant au prix et à la date de début de sa campagne de crowdfunding.

