Lian Li DK-07 : boîtier de bureau pour deux systèmes

Le fabricant taïwanais Lian Li a publié un boîtier de table pouvant accueillir deux PC. Cette pièce élégante a toutefois un prix.

Le DK-07 n'est pas le premier boîtier de bureau de Lian Li. Il succède directement au DK-05. Celui-ci permettait également d'installer deux PC. Extérieurement, c'est surtout la taille de la surface vitrée qui change. Au lieu de la surface entière, seule la partie au-dessus des composants du PC est en verre dans le DK-07. Sinon, il offre de nombreuses améliorations de la qualité de vie.

Deux systèmes E-ATX

La table mesure 1480 millimètres de long et 805 millimètres de large. Au centre, sur 950 millimètres de long, se trouve le verre de sécurité de 6 millimètres d'épaisseur. Les côtés sont en aluminium brossé. Le Lian Li DK-07 est également réglable en hauteur : de 676 millimètres, vous pouvez le faire monter jusqu'à 1162 millimètres.

L'intérieur offre une structure flexible pour un ou deux systèmes - jusqu'à des cartes mères ATX. Bien entendu, deux alimentations ATX peuvent également être installées. Le DK-07 peut également accueillir plusieurs radiateurs d'une longueur maximale de 480 millimètres. Il est possible d'installer jusqu'à 17 ventilateurs ou dix disques durs de 3,5 pouces et six disques durs SSD de 2,5 pouces. La longueur maximale du GPU est de 383 millimètres, ce qui permet d'accueillir la plupart des modèles haut de gamme.

Côté connectique, deux ports USB-C 3.2 Gen 2x2, deux ports USB-A 3.1 et une prise casque sont disponibles. Il y a aussi un chargeur inductif qui fournit jusqu'à 20 watts. Il est également équipé d'un port USB-C et d'un port USB-A.

Options non confirmées

Lian Li a présenté le DK-07 pour la première fois lors du Computex 2023. À l'époque, il s'agissait d'un prototype. Il l'a ensuite officiellement présenté au printemps lors de son salon interne. Par rapport au modèle présenté et au prototype, le boîtier de table offre désormais des tiroirs latéraux. En revanche, un porte-gobelet avec fonction de refroidissement et de chauffage a été victime du crayon rouge.

Lors de la présentation, une version de luxe a également été montrée, avec un écran OLED transparent sous l'unité en verre. Le fabricant avait également évoqué à l'époque une version dotée d'un verre intelligent qui pouvait se faire entendre en appuyant sur un bouton. Sur la page d'accueil de Lian Li, il n'y a actuellement aucune trace de ces deux éléments. Et ce, bien que l'écran soit montré dans la critique de la chaîne Youtube GGF Events.

Le boîtier est disponible dès à présent pour un prix de vente conseillé de 1400 dollars US, du moins en Asie et aux États-Unis. En Europe, le boîtier de table n'est encore répertorié nulle part. En ce qui concerne le prix, le fabricant indique 1400 dollars US. Nous ne savons pas encore si et quand il sera disponible chez nous.