LG montre un écran extensible

Le prototype d'un nouvel écran micro-LED est extensible jusqu'à 50 pour cent. Les domaines d'application possibles comprennent les voitures, les wearables et la mode.

Les écrans pliables et incurvés existent depuis longtemps. Mais LG va plus loin : à Séoul, le fabricant a présenté le prototype d'un écran micro-LED de 12 pouces qui peut être plié, tordu et étiré. Cela devrait ouvrir de nouveaux champs d'application et de nouvelles possibilités de design. Les constructeurs automobiles pourraient par exemple l'utiliser sur des surfaces irrégulières.

LG voit un domaine d'application possible dans l'industrie automobile

Source : LG Display

Le concept existe depuis 2022, mais le prototype de LG de l'époque n'était extensible que de 20 pour cent. Le nouvel écran y parvient à 50 pour cent et devrait résister à au moins 10 000 cycles. Il résistera également aux chocs et aux variations de température, selon le fabricant.

Même étiré, l'écran doit rester net.

Source : LG Display

La dalle est composée de micro-LEDs de 40 micromètres de diamètre avec une densité de pixels de 100 pixels par pouce (ppi), ce qui est très élevé pour cette technologie. Les pixels RGB sont capables d'afficher un large spectre de couleurs

L'écran extensible est fin et léger. Les vêtements constituent donc un autre domaine d'application possible. Le prototype a déjà été présenté en septembre lors de la Fashion Week de Séoul. LG a collaboré avec des créateurs de mode qui ont intégré la technologie dans différents hauts.