L'explosion d'une étoile sera visible dans le ciel

Une étoile va arriver : Une explosion cosmique à 3000 années-lumière est imminente. Elle sera visible à l'œil nu dans le ciel.

La nova se produit lorsque des matériaux provenant de l'étoile voisine tombent à la surface d'une naine blanche (en haut) et qu'une explosion thermonucléaire se produit (illustration).

Les spécialistes attendent avec impatience un événement unique : l'apparition d'une "nouvelle" étoile dans le ciel - une nova. Tous les signes indiquent qu'une gigantesque explosion est imminente et qu'elle sera bien visible sur Terre. Avec une luminosité apparente d'environ deux magnitudes, l'éruption sera à peu près aussi brillante que l'étoile polaire dans le ciel. Il est possible de le prédire car le sursaut de luminosité attendu de la paire d'étoiles appelée T Coronae Borealis se répète régulièrement à quelques décennies d'intervalle. La dernière fois que cela s'est produit, c'était en 1946. La raison en est que du gaz tombe progressivement sur la surface d'une naine blanche. Et à un moment donné, cette enveloppe devient si dense et si lourde que la fusion nucléaire s'y déclenche et envoie un énorme flash de lumière dans l'univers.

Les deux étoiles de la constellation de la Couronne boréale (en latin : Corona Borealis), qui tournent l'une autour de l'autre à près de 3000 années-lumière, forment un couple improbable. L'une est une étoile géante rouge, un corps céleste à la fin de son existence, dont l'enveloppe relativement froide s'étend loin dans l'espace. L'autre est un résidu d'étoile chaud mais très compact, d'une masse comparable à celle du Soleil, mais d'un diamètre à peine supérieur à celui de la Terre : une naine blanche. Elles sont en orbite l'une autour de l'autre à environ la moitié de la distance entre la Terre et le Soleil. C'est suffisamment proche pour que du gaz riche en hydrogène s'écoule en permanence de l'enveloppe de l'étoile géante vers sa partenaire. Le gaz tourne autour de l'étoile en formant un disque plat et tombe progressivement sur la surface de la naine blanche. A un moment donné, la masse de cette enveloppe est si importante que l'hydrogène peut fusionner en hélium sur sa face inférieure. L'énergie ainsi libérée fait monter la température de l'enveloppe jusqu'à 300 millions de degrés, éjectant le gaz dans l'espace et produisant un flash lumineux visible à l'œil nu sur Terre.

Les novæ sont loin d'être rares. De telles étoiles doubles explosives clignotent constamment dans l'univers. Ce qui est remarquable avec T Coronae Borealis, c'est que cela se produit à des intervalles relativement courts - en 1787, 1866 et 1946, la "nouvelle étoile" a clignoté brièvement dans le ciel nocturne. Pour les deux dernières éruptions, il existe des observations détaillées qui permettent non seulement de comprendre la nature de ces explosions, mais aussi de prédire en détail la prochaine explosion. Le signe d'alerte décisif : l'étoile devient d'abord nettement plus brillante dix ans avant l'éruption, puis elle diminue à nouveau en luminosité sur une période d'un an juste avant - jusqu'à l'explosion.

En 2015, les spécialistes ont observé que T Coronae Borealis était effectivement devenue plus brillante - juste à temps pour respecter le rythme approximatif de 80 ans des trois dernières éruptions. Comme prévu, la courbe de lumière de l'étoile a ensuite commencé à baisser de manière significative au cours du premier semestre 2023. Sur cette base, la Communauté américaine des observateurs d'étoiles variables (AAVSO) a calculé que la période de février à août 2024 était la plus probable pour le sursaut. Cette période s'est déjà écoulée, de sorte que personne ne peut désormais estimer quand cela se produira réellement. Ce qui est sûr, c'est qu'une étoile va arriver.

