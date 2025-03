Nouveautés + tendances 10

L'ex-PDG de Blizzard Morhaime parle de ses nouveaux jeux dans Showcase

Dreamhaven est un studio de jeux vidéo qui a cinq ans et dont on n'a pas encore beaucoup entendu parler. Cela est en train de changer. Lors d'un showcase, le directeur général a présenté deux jeux en cours de développement.

Cinq ans après sa création, la société de jeux Dreamhaven a tenu sa première présentation en collaboration avec The Game Awards. Son directeur général, Mike Morhaime, y a parlé de quatre jeux à venir ou déjà disponibles. Deux d'entre eux sont développés sous l'égide de Dreamhaven, deux autres sont édités par l'entreprise

Qui est Dreamhaven ? Vous ne connaissez pas Dreamhaven ? Ne vous en faites pas, il n'y a pas de honte à cela. Dreamhaven a été fondée en 2020 par Mike et Amy Morhaime. Si vous ne connaissez pas Mike non plus : Il s'agit de l'un des trois fondateurs de Blizzard Entertainment - et ce studio vous est probablement familier. Morhaime a été directeur général de Blizzard pendant près de 30 ans après sa création en 1991, avant de quitter le studio en 2019. Durant cette période, Blizzard a publié certaines des séries de jeux les plus populaires jamais créées, notamment «Warcraft», «Starcraft» et «Diablo».

Bien que le studio soit encore jeune et n'ait pas encore sorti de jeu, il semble être plutôt bien placé. Dreamhaven soutient également Selon IGN, plusieurs autres studios par le biais d'investissements, de conseils et de soutien à la collecte de fonds. Pour voir le showcase complet, ici.

Développé en interne : Couch-Koop et un jeu de tir à la première personne

Dreamhaven dispose de deux équipes de développement internes : Moonshot Games et Secret Door. La première œuvre de Secret Door est le jeu de rôle d'aventure au tour par tour "Sunderfolk". Il a été annoncé pour la première fois en octobre 2024 avec une bande-annonce. La date de sortie est maintenant connue : "Sunderfolk" devrait sortir le 23 avril.

Selon le directeur général de Dreamhaven, M. Morhaime, le jeu doit réunir les amateurs de jeux de table et de jeux tout court. Grâce à la coop sur canapé, jusqu'à quatre joueurs peuvent s'asseoir ensemble devant la télévision et vivre ensemble des aventures dans un monde fantastique. Grâce à un code QR, vous pouvez transformer votre smartphone en assistant et l'utiliser comme contrôleur ou accéder à votre inventaire. "Sunderfolk" sera disponible sur Steam, Xbox Series X/S, PS5 et Switch.

Le deuxième jeu développé en interne par l'équipe Moonshot Games est "Wildgate", dans lequel, selon la description, vous participez à "des batailles spatiales épiques aux confins de l'univers". Vous recherchez une mystérieuse relique avec votre équipe (jusqu'à quatre personnes) et devez vous défendre contre les attaques de vos adversaires. Il est également possible de remporter un match en détruisant tous les vaisseaux spatiaux de vos rivaux, que ce soit par des batailles navales ou en forçant l'accès et en sabotant les vaisseaux. Wildgate devrait sortir en 2025 sur Steam, Xbox Series X/S et PS5.

Dreamhaven intervient également en tant qu'éditeur

Le jeu "Lynked : Banner of the Spark" du studio de développement FuzzyBot est déjà sorti en octobre en tant que titre en accès anticipé. La date de sortie complète est maintenant connue : Il sortira le 22 mai. Seul ou avec vos amis, vous construisez une petite colonie et combattez des ennemis. Selon la description, le jeu "combine le plaisir de l'action d'un roguelite avec la riche progression et le charme d'une simulation de vie"

"Mechabellum" est un jeu indépendant du studio Game River. Morhaime raconte qu'il a découvert le jeu grâce à la communauté "Starcraft" et qu'il en est immédiatement tombé amoureux. Il s'agit d'un jeu tactique au tour par tour dans lequel vous construisez une armée de méchas et l'envoyez au combat. Le jeu est déjà sorti en septembre dernier et obtient 84 pour cent d'opinions favorables dans les évaluations Steam

Photo d’en-tête : Dreamhaven/Wildgate

