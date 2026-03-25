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L'ETH développe une puce contre les deepfakes

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 25/3/2026

Un projet de l'ETH Zurich appose une signature cryptographique sur des photos et des vidéos au niveau du matériel. Celle-ci doit pouvoir être lue ultérieurement de manière décentralisée. Les plateformes pourraient ainsi vérifier de manière automatisée les enregistrements authentiques.

Fausses vidéos et images de femmes politiques, de célébrités ou du Pape : les deepfakes ne sont plus depuis longtemps un gag technique, mais un modèle commercial de fraude et un risque pour la démocratie. La mésinformation et la désinformation augmentent, tandis que les contre-mesures peinent à suivre. En conséquence, de nombreuses personnes ne font plus confiance aux sources, même les plus crédibles.

Des chercheurs de l'ETH Zurich veulent remédier à ce problème avec une solution matérielle. Ils ont développé un capteur d'images qui signe cryptographiquement ses données directement dans la puce, rendant ainsi visibles les manipulations ultérieures. Les prises de vue réelles peuvent être vérifiées par n'importe qui et n'importe où.

Vérification décentralisée par blockchain

Lors d'un enregistrement vidéo, le prototype ne génère pas seulement les données d'image, mais aussi une signature numérique. Cette signature est liée à chaque capteur. Elle indique de quelle puce proviennent les données et à quel moment elles ont été créées. Toute modification ultérieure de l'image invaliderait la signature. Pour créer un deepfake qui passe pour un «authentique», les pirates devraient compromettre le matériel lui-même, c'est-à-dire attaquer physiquement la puce. Ce coût serait si élevé que la contrefaçon deviendrait économiquement inintéressante pour les médias sociaux.

Comment fonctionne la technologie : un événement réel (1) est enregistré par une caméra, dont la puce de détection génère à la fois les données d'image et une signature cryptographique (2). Une fois stockée dans un registre public (3), la signature permet de vérifier que l'enregistrement est authentique et n'a pas été modifié (4)

Source : Felix Franke / ETH Zürich

Les fabricants d'appareils photo pourraient stocker les signatures générées par la puce dans un registre public basé sur la blockchain. Les plateformes ou les outils de vérification comparent la signature du fichier avec le registre lors du téléchargement ou de la vérification. Si elle correspond, le contenu est considéré comme un enregistrement authentique. Si l'enregistrement est manquant ou ne correspond pas, c'est un signal d'alarme. La chaîne de confiance devrait ainsi se déplacer des plateformes et des logiciels vers le matériel.

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Les méthodes de détection actuelles recherchent généralement les fakes en se basant sur les traces de génération de l'IA dans l'image - par exemple, des artefacts non naturels ou des conditions d'éclairage incohérentes. Contrairement à cela, l'approche de l'ETH ne travaille pas avec des probabilités, mais avec des preuves d'origine fiables. Pour des plateformes comme YouTube ou les réseaux sociaux, qui testent déjà des systèmes de signalement de deepfake pour les politiciens et les journalistes, la puce pourrait vérifier le contenu de manière automatisée.

Une intégration plus profonde que les approches précédentes

Pour l'instant, le capteur est un prototype. Le concept fonctionne pour n'importe quel type de capteur, des appareils photo aux smartphones. Pour une utilisation à grande échelle, les fabricants devraient adapter leurs appareils et se mettre d'accord sur des normes de registre communes. Reste à savoir si cela est réaliste. Des fabricants comme Sony, Canon, Adobe et Microsoft ont jusqu'à présent adopté une approche au niveau logiciel pour vérifier l'authenticité des photos : C2PA est un standard ouvert pour la signature cryptographique des métadonnées. Certains appareils photo le prennent déjà en charge.

Le prototype démontre la faisabilité technique.

Source : Caroline Arndt Foppa / ETH Zürich

La solution ETH va plus loin. Elle déplace la génération de la signature dans la puce, reliant ainsi au niveau matériel l'événement réel et le fichier numérique. Les données brutes et la signature sont indissociables. La deuxième différence réside dans l'idée d'un registre décentralisé. Ainsi, il n'est pas important de savoir si une entreprise impliquée dans le traitement ou la transmission des données est digne de confiance.

Photo d’en-tête : Wikimedia Commons

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