Les tempêtes solaires font tomber les satellites plus rapidement

Spektrum der Wissenschaft Traduction: traduction automatique 21/6/2025

Lorsque le soleil est particulièrement actif, davantage de satellites entrent dans l'atmosphère. C'est ce qu'ont démontré des chercheurs à partir de plus de 500 satellites. Cette découverte permet de mieux calculer la résistance orbitale.

En février 2022, 40 satellites Starlink sont rentrés de manière imprévue dans l'atmosphère terrestre peu après leur lancement, avant même d'avoir atteint leur orbite à environ 550 kilomètres. L'une des raisons : Les satellites ont été lâchés dans l'espace pendant une tempête solaire. Le soleil émet alors une quantité particulièrement importante de particules chargées. Lorsque ces particules interagissent avec le champ magnétique terrestre, l'atmosphère se réchauffe localement et se densifie à des altitudes de 80 à 600 kilomètres. Les satellites ressentent cela comme une force de résistance accrue qui agit sur eux.

Cette relation a été démontrée jusqu'à présent pour des satellites individuels. Pour la première fois, des chercheurs de l'Université du Maryland et du Goddard Space Flight Center de la NASA ont confirmé ces résultats sur un grand nombre de satellites. Pour ce faire, ils ont analysé les données de 523 satellites qui sont entrés dans l'atmosphère terrestre entre 2020 et 2024. La grande majorité d'entre eux appartiennent à la constellation Starlink. La période étudiée coïncide avec le cycle solaire 25, c'est-à-dire une phase du cycle de onze ans durant laquelle le Soleil émet un rayonnement ionisant particulièrement important.

L'analyse des altitudes et des vitesses auxquelles les satellites étaient en orbite n'a permis aux chercheurs de tirer qu'une seule conclusion : une forte activité géomagnétique oblige les satellites à retourner plus rapidement dans l'atmosphère. En d'autres termes, les dates des rentrées réelles et prédites divergent de plus en plus à mesure que l'activité géomagnétique augmente.

Ces résultats, combinés à une découverte faite en mai 2024, ont une utilité pratique, selon les chercheurs. Pendant la tempête dite de la fête des mères, l'activité solaire était extrêmement élevée, ce qui a conduit près de la moitié des 10 000 engins spatiaux en orbite terrestre basse - principalement des satellites Starlink - à corriger leur position. Il est considéré comme la plus grande migration de satellites de l'histoire. A l'avenir, de tels événements pourraient servir à améliorer les modèles de résistance orbitale en période de tempêtes solaires.

Photo d’en-tête : Shutterstock / Alejo Miranda

