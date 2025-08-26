Nouveautés + tendances 7 0

Les statistiques de la Bundesliga désormais accessibles directement par IA

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 26/8/2025

La DFL facilite les recherches : un chatbot d'intelligence artificielle fournit des données officielles sur la Bundesliga à la demande - rapidement et en fonction du contexte. La portée est extensible et les fans doivent encore s'armer de patience.

Vous voulez des infos sur la Bundesliga et si possible directement et sans détours compliqués ? La Ligue allemande de football (DFL) a développé un chatbot IA à cet effet. Il doit faciliter sensiblement les recherches et les rapports, car il répond directement aux questions avec des statistiques appropriées.

La consultation vocale des données remplace la navigation dans l'interface entreprise

Le chatbot est intégré dans le Match Analysis Hub (MAH). Il s'agit d'une plateforme d'analyse interne à la DFL. Elle sert principalement d'outil de données et de recherche pour les commentateurs, les journalistes, les analystes et les clubs.

Vous saisissez simplement une question - par exemple : «Quand le joueur X a-t-il marqué pour la dernière fois contre l'équipe Y ?» ou «Combien de fois a-t-il marqué un doublé ?» La réponse arrive en quelques secondes, directement et de manière contextuelle. L'outil remplace ainsi l'ancienne navigation souvent fastidieuse à travers des interfaces entreprises et des tableaux.

Le chatbot remplace les interfaces entreprises complexes par une saisie vocale naturelle et fournit des réponses en direct. Aussi parce que les données sont mises à jour toutes les minutes. Produktmanager der Sportec Solutions AG Josef Kaes

Mise en œuvre technique avec AWS

Le système a été développé conjointement par la DFL, sa filiale Sportec Solutions AG (STS) et Amazon Web Services (AWS). Avec Amazon Bedrock, AWS fournit la base permettant au chatbot de formuler des réponses en langage clair.

Deux modèles Large-Language (LLM) s'imbriquent : le premier comprend votre question et la convertit en une requête de base de données. Le second synthétise les résultats en une réponse lisible.

Données officielles, mises à jour en permanence

La base de données provient exclusivement des données officielles de la DFL. Il s'agit notamment des données de matchs, des informations sur les événements et les positions ainsi que des «Bundesliga Match Facts». Pendant les matchs en cours, STS met à jour les informations toutes les minutes et elles sont immédiatement disponibles pour le chatbot.

De l'automne 2024 à l'été 2025, la DFL a travaillé sur le projet. Depuis juin 2025, l'outil a terminé la phase MVP (Minimum Viable Product). A partir de la saison actuelle 2025/26, le chatbot sera progressivement mis à disposition pour une utilisation en direct - dans un premier temps pour les rédacteurs et commentateurs internes.

Perspectives

Selon la DFL, le chatbot facilite déjà aujourd'hui de nombreux travaux de recherche - avant et après les matchs, en studio ou lors de reportages. Actuellement, le chatbot ne comprend que les données de la Bundesliga et de la 2ème Bundesliga depuis la saison 2023/24. C'est un peu maigre jusqu'à présent. La prochaine étape devrait donc être l'intégration de saisons plus anciennes.

En outre, la DFL prévoit à long terme de rendre l'outil accessible aux partenaires médias externes et aux fans. Il n'y a pas encore de calendrier précis pour cela.

Photo d’en-tête : Gabor Baumgarten / Shutterstock

