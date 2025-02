Nouveautés + tendances 6 3

Les smartphones et tablettes Android auront accès à Apple TV Plus

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 13/2/2025

Apple étend son application aux smartphones et tablettes Android. L'application Apple TV donne accès à Apple TV Plus et au Season Pass de la MLS.

Apple a annoncé que l'application Apple TV est désormais disponible pour les smartphones, tablettes et tablettes pliables Android. Elle était déjà disponible pour les boxes Android TV et Google TV. L'application peut être téléchargée dès maintenant surGoogle Play Store. Avec cette application, les utilisateurs et utilisatrices d'Android ont une nouvelle possibilité d'accéder au service de streaming sans dépendre de la version web tv.apple.com. L'Apple TV Plus offre une grande variété d'émissions de télévision et de films originaux, y compris des séries primées comme "Shrinking" et "Ted Lasso" ou des films comme "Coda".

Quelles sont les fonctionnalités de l'application?

Apple affirme avoir développé l'application de A à Z afin d'offrir aux utilisateurs d'Android une interface familière et intuitive. L'application propose des fonctions telles que "Continuer à regarder" pour reprendre le visionnage là où vous l'avez laissé, et une "liste de surveillance" pour garder un œil sur le contenu à venir. Vous diffusez en streaming avec l'application via un réseau Wi-Fi ou une connexion mobile. Elle vous permet également de télécharger du contenu pour une utilisation hors ligne.

En plus de l'Apple TV Plus, l'application donne également accès au MLS Season Pass - un service d'abonnement qui couvre toute la saison régulière et les playoffs de la Major League Soccer. Les utilisateurs d'Android peuvent soit se connecter avec leur compte Apple, soit souscrire directement un abonnement via le système de facturation de Google Play. Vous ne pouvez cependant pas louer ou acheter des films ou des spectacles via l'application Android.

Ancienne application pour une nouvelle compatibilité

En ce qui concerne l'application, il est important de noter qu'il existe déjà une application appelée "Apple TV+" dans le Google Play Store. Celle-ci compte actuellement plus de 50 millions de téléchargements et une note de 1,6 étoile. À l'origine, l'application a été développée pour les téléviseurs Android. La date de sortie indiquée est le 16 février 2021. Il semble qu'Apple ait simplement rendu l'application existante compatible avec les smartphones. Toutefois, les utilisateurs d'Android ont besoin d'un compte Apple activé pour pouvoir visionner le contenu. Sans cela, même l'abonnement d'essai de sept jours ne peut pas être lancé.

Avec le lancement de l'application Apple TV sur Android, Apple étend la disponibilité de ses services à une plus large base d'utilisateurs. L'application est déjà disponible sur un grand nombre de plates-formes, dont l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple TV, la PlayStation, la Xbox, Roku et Amazon Fire TV.

Apple TV Plus a été lancé le 1er novembre 2019. Le service de streaming mise exclusivement sur des œuvres originales : c'est-à-dire des séries et des films spécialement produits. Ceux-ci ont reçu à ce jour de nombreuses récompenses. Au total, les films, documentaires et séries originaux d'Apple ont reçu 538 prix et 2 553 nominations.

