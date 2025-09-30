Nouveautés + tendances 16 6

Les "Simpson" reviennent au cinéma en 2027

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 30/9/2025

20 ans après le premier succès, Disney et 20th Century Studios annoncent une nouvelle aventure des "Simpsons". Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie seront de retour au cinéma à l'été 2027.

La famille jaune culte revient sur le grand écran. Disney et 20th Century Studios ont officiellement confirmé qu'un nouveau film «Simpsons» était en préparation. La sortie américaine est prévue pour le 23 juillet 2027, soit très exactement 20 ans après le premier film de 2007.

Une affiche, un beignet et beaucoup de questions en suspens

L'annonce a été faite en silence et en images via les comptes de médias sociaux de 20th Century Studios. Une première affiche teaser montre la main d'Homer attrapant un beignet. Le slogan qui l'accompagne est «Homer's coming back for seconds».

Un beignet, une promesse : Les Simpson se lancent dans une deuxième aventure sur grand écran, 20 ans après.

Source : 20thcenturystudios / Instagram

Il n'y a pour l'instant rien de plus qu'une image et une promesse, mais ce motif suffit déjà à alimenter les spéculations. Homer sera-t-il à nouveau au centre de l'attention et se dirigera-t-il vers une catastrophe ? Ou est-ce qu'une approche totalement différente vous attend cette fois ? Il n'y a pas encore d'indices concrets sur l'intrigue.

Ce qui est sûr, c'est le retour des voix emblématiques : dans la version originale, Dan Castellaneta (Homer), Julie Kavner (Marge), Nancy Cartwright (Bart) et Yeardley Smith (Lisa).

Rétrospective : le succès de 2007

Dans le premier film «Simpsons» de 2007, le nouvel animal de compagnie d'Homer joue un rôle central : le désormais légendaire cochon-araignée. Comme Homer stocke les déchets de ce dernier dans un immense silo, qui se déverse ensuite dans le lac de Springfield, une catastrophe écologique se produit. Le lac bascule, l'agence de protection de l'environnement intervient et place la ville sous un gigantesque dôme de verre.

À partir de là, Springfield est considérée comme une prison, et les habitants accusent rapidement les Simpson d'en être responsables. Alors que la ville se rebelle, c'est à Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie de trouver une issue et de sauver Springfield.

Homer soulève le cochon-araignée : une scène absurde qui a marqué l'histoire des Simpson.

Source : 20th Century Studios

Le film est devenu un succès au box-office. Avec un budget d'environ 75 millions de dollars, il a rapporté plus d'un demi-milliard dans le monde entier, consolidant ainsi le statut des Simpson en tant que phénomène mondial. Le film n'a pas seulement été un succès au box-office, il a également été relativement bien accueilli par la critique. Sur Rotten Tomatoes, il a obtenu à l'époque 87 pour cent (critiques) et 77 pour cent (public) d'avis positifs.

Une date Marvel libérée devient jaune

Il est également intéressant de voir comment le nouveau film des Simpson a trouvé sa place dans le calendrier cinématographique. Disney a libéré la date initialement réservée à un film Marvel encore sans titre et a programmé à la place le nouveau film «Simpsons».

Cela signifie une pause prolongée pour les fans de Marvel : aucun autre film du MCU ne sortira entre «Avengers : Doomsday» en décembre 2026 et «Avengers : Secret Wars» en décembre 2027. Cette information a été confirmée par le magazine spécialisé Variety.

Une série entre culte et critique

«Les Simpson» sont l'un des formats télévisés les plus durables. La série en est actuellement à sa 37e saison et a déjà été renouvelée jusqu'à la saison 40, ce qui signifie qu'elle est assurée de durer au moins jusqu'en 2029. Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie se dirigent donc directement vers leur 40e anniversaire.

L'humour méta à l'état pur : au lieu d'une prophétie, les Simpson réalisent cette fois une promesse - après 19 ans, 11 mois et 26 jours d'absence au cinéma.

Source : Fox

Tous les fans ne sont pas ravis de cette présence permanente. Des voix s'élèvent régulièrement pour accuser la série d'usure créative et estiment que les meilleurs moments sont révolus. Dans le même temps, les créateurs parviennent à toucher un public jeune avec de nouvelles saisons. Le mélange de personnages intemporels, d'humour satirique et d'allusions à la culture pop permet aux Simpson de gagner sans cesse de nouveaux fans. Même lorsque d'anciens adeptes font faux bond.

Photo d'en-tête : Fox

