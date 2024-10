Les shorts YouTube s'allongent

YouTube a annoncé une importante mise à jour de Shorts. À partir du 15 octobre, les vidéos courtes pourront durer jusqu'à trois minutes. De plus, de nouvelles fonctionnalités améliorent l'affichage et l'interaction.

YouTube Shorts va recevoir une mise à jour majeure. YouTube l'a annoncé le 3 octobre dans un blog post officiel. A partir du 15 octobre, les créateurs de contenu pourront mettre en ligne des shorts d'une durée maximale de trois minutes. Auparavant, ces vidéos pouvaient avoir une durée maximale de 60 secondes. Selon YouTube, ce changement était la fonctionnalité la plus demandée par les créateurs de contenu. Le format vertical, qui distingue les shorts des vidéos YouTube classiques, reste inchangé.

En outre, l'apparence des YouTube Shorts sera quelque peu optimisée. Selon YouTube, le contenu des créateurs de vidéos sera davantage mis en avant afin que le spectateur puisse mieux se concentrer sur le contenu. Les icônes qui s'affichent ne seront plus que transparentes. De plus, les commentaires seront affichés sous une forme inédite, même sans cliquer sur le bouton de commentaire.

Vous voyez à gauche l'ancien design, à droite la nouvelle apparence des YouTube Shorts.

Source : YouTube

D'autres changements s'ajoutent à cela : La plateforme vidéo introduit une fonction de modèle qui permet aux créateurs de vidéos de réutiliser les formats d'autres shorts. Si vous aimez une vidéo, vous pouvez cliquer sur "Remixer" et "choisir ce modèle" pour donner à la vidéo votre propre style ou surfer sur une tendance. En outre, la nouvelle mise à jour permet aux créateurs de shorts d'accéder directement au contenu YouTube existant et de l'intégrer dans leurs vidéos.

Il y a également un changement très intéressant à mon avis pour les utilisateurs et les utilisatrices. Il devrait bientôt être possible d'afficher moins de shorts dans le flux via une option. YouTube semble donc avoir pris conscience qu'il y a aussi des utilisateurs et utilisatrices qui préfèrent des vidéos plus longues et classiques et qui sont gênés par les shorts dans le flux.