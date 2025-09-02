Nouveautés + tendances 12 8

Les procureurs allemands ciblent les patrons du X

Florian Bodoky 2/9/2025

Les autorités allemandes s'attaquent aux managers X. Pour avoir refusé de coopérer à des contenus répréhensibles tels que l'incitation à la haine, la justice enquête désormais sur une entrave à la justice.

La plateforme de médias sociaux X est depuis longtemps critiquée pour sa gestion des contenus sensibles, la gestion des droits des utilisateurs ou la coopération avec les autorités. Ils y seraient pourtant obligés dans le cadre du Digital Services Acts (DSA).

La pression sur X continue cependant de croître : depuis l'été, les autorités d'enquête allemandes tentent de convaincre X de leur fournir des données d'utilisateurs. Les responsables de X ignorent habilement ces demandes. Ceci , mais aussi des contenus pénalement répréhensibles : Insultes, menaces et incitation à la haine. Particulièrement explosif : un post avec une croix gammée, qui est punissable en Allemagne. Dans ce cas également, X a refusé de fournir aux autorités allemandes des données sur l'auteur - la procédure engagée contre l'auteur n'a pas abouti.

Cela semble avoir été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase : Le parquet de Göttingen (Basse-Saxe/Allemagne) a ouvert une enquête sur trois cadres supérieurs allemands de la plateforme. Ils sont soupçonnés d'entrave à la justice. L'enquête vise spécifiquement les personnes sous la direction desquelles la coopération avec les autorités d'enquête a été bloquée.

On ne sait pas encore pourquoi X ne coopère pas.

X et le DSA

Le Digital Services Act a été introduit en février 2024. Elle oblige les très grandes plateformes en ligne (VLOP) à modérer systématiquement les contenus. Elles doivent supprimer rapidement les contenus illégaux, limiter la diffusion de la désinformation et fournir les données des utilisateurs à la demande des services d'enquête lorsqu'il existe un motif légal clair. Certes, d'autres entreprises comme Meta jouent régulièrement avec le feu - elles ne mettent jamais en œuvre que le strict minimum de ce qui est exigé. Mais X ne donne même pas l'impression de coopérer sur certains points. L'entreprise risque ainsi de lourdes amendes - d'autres procédures concernant le DSA (et le Digital Markets Act) ont déjà eu lieu ou sont encore en cours.

A la différence de ces procédures - où il est question d'infractions commises par l'entreprise dans son ensemble - la justice suit une autre voie et enquête concrètement sur des personnes. On ne sait pas encore comment l'enquête va se dérouler. Néanmoins, il s'agit d'un nouveau signe de la volonté de l'UE de faire respecter le droit en vigueur, y compris à l'encontre des entreprises tech internationales.

En Suisse, la situation est inchangée en ce qui concerne une base légale de type DSA : Bien qu'une motion ait été déposée en 2023 pour un équivalent suisse du DSA, elle a été repoussée du printemps à l'hiver 2024, puis à 2025 eten avril 2025 pour une durée indéterminée.

