Les prix suisses doivent baisser : Booking.com profite de sa position sur le marché

Florian Bodoky Traduction: traduction automatique 22/5/2025

Le Surveillant des prix suisse a constaté que les frais de commission des hôtels suisses sont "abusivement élevés". Ceux-ci doivent baisser dans les trois mois. Booking.com se défend toutefois.

Booking.com est l'une des plateformes en ligne les plus connues au monde pour les réservations d'hôtels. Des millions de voyageurs utilisent ce service pour comparer, évaluer et réserver facilement des hébergements. Mais en Suisse, l'entreprise est désormais sous pression. Le Surveillant des prix a rendu sa décision : Les commissions prélevées par Booking.com sur les hôtels suisses sont trop élevées - plus précisément, elles sont abusivement élevées.

Stefan Meierhans est le Surveillant des prix en Suisse.

Cette évaluation est basée sur un processus de vérification en plusieurs étapes. Il en résulte que, selon le jugement, Booking.com profite de sa position dominante sur le marché pour imposer des frais disproportionnés aux hôtels.

Le jugement : les commissions doivent baisser

La conséquence de ce jugement est drastique pour Booking.com. Selon la loi sur la surveillance des prix, Booking.com est désormais obligé de baisser ses taux de commission pour les hôtels suisses d'environ 25 pour cent en moyenne. L'objectif de cette mesure est de renforcer la compétitivité de l'hôtellerie nationale par rapport au reste du monde - tout en allégeant indirectement la charge financière des clients. La mise en œuvre de la réduction est soumise à des conditions claires : Booking.com dispose de trois mois pour s'adapter, à compter de l'entrée en vigueur de la décision. La mesure est toutefois limitée dans le temps - pour l'instant à trois ans.

Qu'est-ce qu'une commission? Les commissions sont les frais que les hôtels paient aux plateformes comme Booking.com lorsqu'une réservation est effectuée via leur système. En général, ce taux est de 15 à 20 pour cent, voire plus dans certains cas - notamment lorsque les hôtels souhaitent se faire remarquer par des mesures marketing supplémentaires sur la plateforme

La résistance d'Amsterdam

L'entreprise se montre peu coopérative. Booking.com, dont le siège européen se trouve aux Pays-Bas, s'oppose à la décision et a annoncé qu'il ferait appel devant la Cour administrative fédérale. Booking.com a souligné que les taux de commission existants ne seraient pas modifiés tant que l'affaire n'aurait pas été résolue devant le tribunal. L'entreprise a qualifié la réglementation d'ingérence dans un modèle commercial volontaire : personne n'est obligé d'utiliser la plate-forme, selon l'argument. Booking.com explique en outre que la plate-forme offre aux hôtels une «immense valeur» - grâce à la portée, la visibilité et le nombre élevé de réservations. Les commissions seraient donc justifiées et reflèteraient la valeur marchande de l'offre.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous maintenant?

Pour les hôtels en Suisse, la décision pourrait entraîner un soulagement financier à moyen terme - du moins si Booking.com est effectivement contraint de baisser ses taux. D'autres plateformes pourraient également être mises sous surveillance. Il reste toutefois à savoir si les tribunaux soutiendront l'argumentation de la Surveillance des prix. Si Booking.com obtient gain de cause en appel, le jugement serait annulé - et les commissions resteraient comme avant. Il n'est pas non plus clair si les hôtels répercuteraient la baisse des commissions sur les prix - vous paieriez donc moins cher à l'avenir pour une nuitée d'hôtel en Suisse.

