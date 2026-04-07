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Les prix de Netflix sont illégaux ? Un tribunal ordonne des remboursements en Italie

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 7/4/2026

L'Italie montre l'exemple : Un tribunal de Rome a déclaré illégales les augmentations de prix unilatérales de Netflix depuis 2017. Ce jugement pourrait avoir valeur de signal pour toute l'Europe, y compris pour la Suisse.

Netflix ne connaît qu'une seule direction : augmenter les prix, ignorer les plaintes et continuer. Un tribunal de Rome vient de montrer au groupe que ce calcul ne fonctionne pas toujours.

Concrètement, un juge a accepté la plainte de l'organisation de consommateurs Movimento Consumatori et a constaté que les conditions générales qui permettent à Netflix Italia d'augmenter les prix à tout moment sont contraires au droit italien de la protection des consommateurs. Celle-ci n'autorise en effet aucune modification unilatérale du contrat sans motif valable.

Les augmentations concernées sont celles de 2017, 2019, 2021 et novembre 2024, que Netflix n'aurait apparemment pas suffisamment bien justifiées. Ceux qui ont été touchés par ces hausses de prix devraient désormais bénéficier non seulement d'une réduction de prix sur leur abonnement mensuel actuel, mais aussi d'un remboursement des sommes indûment versées, voire de dommages et intérêts le cas échéant.

Jusqu'à 500 euros par foyer

Selon l'association de consommateurs, rien qu'en Italie, Netflix est passé d'un nombre d'abonnés estimé à 1,9 million en 2019 à environ 5,4 millions en octobre 2025. Ceux d'entre eux qui ont payé l'abonnement premium sans interruption depuis 2017 devraient pouvoir récupérer jusqu'à 500 euros et ne payer à l'avenir que 11,99 euros pour l'abonnement au lieu de 19,99 euros. En revanche, pour l'abonnement standard, le prix passe de 13,99 à 9,99 euros, tandis que le remboursement s'élèverait à environ 250 euros.

Il est difficile d'extrapoler les remboursements. Mais pour Netflix, cela pourrait coûter très cher : Le montant total devrait se chiffrer en centaines de millions - sans compter les dommages et intérêts.

Pour couronner le tout, le tribunal a obligé Netflix à publier le jugement sur son site Internet et dans les quotidiens nationaux, et à informer activement toutes les personnes concernées - y compris les anciens clients - de leurs droits en matière de remboursement.

Netflix elle-même n'est pas impressionnée. Elle est convaincue « que les conditions générales ont toujours été conformes au droit italien», a déclaré l'entreprise à l'agence de presse Reuters et a annoncé qu'elle ferait appel. Le jugement n'est donc pas encore définitif. Le Movimento Consumatori fait néanmoins pression : si Netflix ne baisse pas immédiatement ses prix et n'indemnise pas ses clients, il déposera une plainte collective.

Un cas non isolé : l'Allemagne montre la voie

Ce qui fait actuellement les gros titres en Italie est depuis longtemps une réalité en Allemagne : Dès 2023, la Cour d'appel de Berlin a déclaré que les clauses d'ajustement des prix de Netflix n'étaient pas valables - les modifications unilatérales des prix des contrats en cours n'étant autorisées que si elles suivent des règles équitables et transparentes.

La Cour fédérale de justice allemande a confirmé cette ligne de conduite début 2025 en faisant échouer la tentative de Netflix de faire encore appel du jugement. En mai 2025, le tribunal régional de Cologne a suivi avec un autre jugement : les augmentations de prix de 2017, 2019 et 2021 étaient illégales - les fenêtres pop-up avec le bouton «Zustimmen» n'étaient pas non plus considérées comme des offres contractuelles valables. Netflix a dû rembourser environ 200 euros à un plaignant.

Un seul.

Le hic, c'est que le jugement n'a d'effet immédiat qu'entre les parties. Celui qui veut récupérer son argent doit s'engager lui-même. Il y a donc des millions de personnes potentiellement concernées en Allemagne, mais presque personne ne porte plainte. C'est précisément pour cette raison que les organisations de protection des consommateurs tentent aujourd'hui d'augmenter la pression et de trouver une solution plus large - comme l'a fait Movimento Consumatori en Italie.

Et la Suisse?

Là, les choses se compliquent. La Fondation pour la protection des consommateurs a déjà critiqué à plusieurs reprises la politique tarifaire de Netflix en Suisse - l'abonnement standard suisse coûte nettement plus cher que dans les pays voisins, bien que les services de streaming comme Netflix selon la Protection des consommateurs «n'aient pratiquement pas de frais sur place». Pourtant, aucune plainte similaire n'est encore en cours.

En coulisse Les prix du streaming en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis par Samuel Buchmann

La raison est probablement à chercher dans le droit suisse. L'interdiction du géoblocage, qui oblige depuis 2022 les boutiques en ligne étrangères à traiter les clients suisses de manière égale, ne s'applique explicitement pas aux services de streaming comme Netflix.

En bref, Netflix est juridiquement dans une zone de confort en Suisse. La question de savoir si le droit suisse des contrats offre néanmoins des moyens d'action contre les clauses générales unilatérales - comme le fait le droit allemand - serait une question passionnante pour la protection des consommateurs locaux. En principe, la règle suivante s'applique également en Suisse : si le contrat ou les conditions générales ne mentionnent pas d'augmentations de prix, celles-ci sont nulles et non avenues. Jusqu'à présent, aucun tribunal suisse n'a examiné si cela s'applique aux clauses concrètes de Netflix.

Le jugement de Rome pourrait donc être le point de départ d'un débat européen. Et Netflix - qui vient d'augmenter ses prix aux États-Unis pour la deuxième fois depuis début 2025 - devrait surveiller de près l'ampleur de cet effet domino.

Photo d’en-tête : Luca Fontana

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