Nouveautés + tendances 1 0

Les principales bandes-annonces et annonces de jeux vidéo de la semaine

Philipp Rüegg Traduction : traduction automatique 27/6/2026

La rédaction a sélectionné pour vous les bandes-annonces et les annonces les plus intéressantes de la semaine dernière (du 20 au 27 juin).

_Sur la photo d’en-tête, de gauche à droite : «Monster Fantasy», «Courtroom Chaos», «Korea. IL2 Series», «Korea. IL2 Series» _

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à parcourir le site et à créer vos listes de souhaits !

Jeux récemment annoncés

Ces titres viennent d’être annoncés.

«Dimhaven»

Un jeu d’énigmes et de mystère aux graphismes low-fi, dans lequel vous partez à la recherche de votre oncle sur une île étrange. Le jeu se déroule à la première personne et vous disposez en permanence de votre appareil photo, qui vous aide à résoudre les énigmes.

Date de disponibilité :

Sortie prévue sur : PC

«Unhinged»

Night School Studios a présenté son nouveau jeu Netflix. Vous y jouez sur votre smartphone tandis que l’intrigue se déroule sur votre téléviseur. De temps à autre, vous recevez des appels et des messages. Un concept intéressant. Plusieurs personnalités de renom participent également au projet, comme Zoë Kravitz et Troy Baker.

Date : 30 juin

Sortie prévue sur : Netflix

«Courtroom Chaos»

Après Snoop Dogg, c’est au tour d’Arnold Schwarzenegger de se prêter au jeu d’Amazon autour de l’IA. Dans une salle d’audience, vous plaidez à l’aide de la commande vocale contre la version IA d’Arnie, puis un juge IA rend son verdict. Le T-800 aurait lui-même détruit sa puce d’IA s’il en avait eu connaissance.

Date : 30 juillet

Disponible sur : Amazon Luna

«Drifters: Blackout Crew»

Le studio munichois Salmi Games travaille sur un jeu de tir de type « extraction ». L’univers de science-fiction rappelle celui d’ «Marathon», tandis que les graphismes ressemblent presque à s’y méprendre à ceux de «Borderlands». Pour tous les fans de réalité virtuelle, cela vaut certainement le coup d’œil à travers vos lunettes.

Date : inconnue

Sortie prévue sur : PC-VR

«Monster Fantasy»

Dans quel jeu rencontrez-vous des monstres-loups à plusieurs queues, des dragons et des écureuils géants ? Le jeu de rôle d’action «Monster Fantasy» vous offre tout cela. La deuxième partie du jeu vous permet de vous détendre après ces combats spectaculaires grâce à des activités de simulation de vie tranquilles telles que la cuisine, la pêche et l’artisanat. Le chat en jeu est généré par un modèle de langage grand public (LLM) et une synthèse vocale. Je suis vraiment impatient de découvrir cela.

Date : bientôt

Disponible sur : PC

«Garfield : Escape from Monday»

Le jeu devrait plutôt s’intituler : « Escape from September ». Mais pourquoi, pour l’amour de Dieu, Garfield doit-il lui aussi sortir en ce mois déjà complètement surchargé ? Le jeu pourrait tout aussi bien sortir en novembre. Garfield n’a pas peur de «GTA 6». Garfield fait une sieste sur «GTA 6» et le recouvre de lasagnes. En parallèle, il bondit et se bat tout au long de ce jeu de plateforme 3D haut en couleur.

Date : 24 septembre

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

Mises à jour des bandes-annonces de jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu plus approfondi du gameplay et de l’histoire.

«Deer & Boy»

Un jeu de plateforme à la mise en scène cinématographique, dans lequel un garçon en fugue rencontre un faon. Ensemble, ils se lancent dans un voyage émouvant à travers un monde merveilleux qui semble tout droit sorti d’un dessin animé.

Date : disponible

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Call of Duty : Black Ops 7 & Warzone»

Le dernier «Call of Duty» a été l’un des pires de ces dernières années. Une campagne à oublier et un mode multijoueur qui n’a pas suscité l’enthousiasme. Peut-être que Nicolas Cage apportera l’étincelle nécessaire. Dans la saison 4, vous pourrez vous glisser dans sa peau. Et contrairement à ce qui se passe dans «Face/Off», vous n’aurez pas besoin d’échanger votre visage avec le sien pour cela.

Date de disponibilité :

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Denshattack !»

Ce jeu de skate-train complètement fou pourrait bien être mon coup de cœur du mois de juillet. Dans la bande-annonce, vous pouvez voir un combat épique contre le robot géant Yoshie of the Dashing Queens.

Date : 15 juillet

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Marvel Tōkon : Fighting Souls»

Un nouveau super-héros a été dévoilé pour ce prochain jeu de combat : Captain America. Dans la dernière bande-annonce, il présente ses techniques. Avec son bouclier, il a toute une panoplie de coups en stock. Arc System Works semble nous concocter là quelque chose de vraiment génial.

Date : 30 juillet

Sortie prévue sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Korea. Série IL2»

Si vous trouvez que les avions d’ «, Ace Combat 8», sont trop modernes et que le jeu manque de réalisme, jetez un œil à «Korea. IL2 Series». Vous y piloterez les premiers avions à réaction pendant la guerre de Corée. Le jeu est également disponible en réalité virtuelle.

Date : 4 août, accès anticipé dès le 25 juin

Disponible sur : PC

«Captain Tsubasa 2 : World Fighters»

La seule Coupe du monde de football que je regarderais en toute bonne conscience est celle de Captain Tsubasa. Dans la dernière bande-annonce, la légende du football démolit la Thaïlande à coups de tirs puissants. Seul le terrain me semble pas assez courbé. Je suis habitué à autre chose dans la série.

Date : 28 août

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

Bandes-annonces de jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais font l’objet de mises à jour ou d’autres informations récentes.

«Jump Space»

L’un des meilleurs jeux en coop de ces dernières années bénéficie de sa plus grande mise à jour à ce jour. Ce jeu d’exploration spatiale propose un nouveau vaisseau, de nouvelles armes, des combats spatiaux améliorés et bien plus encore. Jusqu’à présent, je me suis retenu car le jeu est en accès anticipé, mais la tentation ne cesse de grandir.

Date : disponible

Sortie sur : PC

«Diablo IV»

De quoi ravir les fans avides de «Diablo». Au cours de la saison 14, intitulée « «Death Awakening »», divers systèmes, tels que les « Mythic Uniques », seront remaniés. De nouveaux boss de repaire font leur apparition, comme le Corrupted Reaper. Et des « Ruptures » «» s’ouvrent dans le monde de Sanctuary. Plus vous éliminez de monstres qui en jaillissent, plus la récompense est importante.

Date : 30 juin

Disponible sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Frostpunk 2»

Avec « «: Breach of Trust »», un nouveau scénario vient enrichir ce jeu de stratégie post-apocalyptique misanthrope. Une fois de plus, vous serez confronté à des choix impossibles, qui impliquent toujours un sacrifice pour maintenir votre réacteur en état de marche.

Date : disponible

Sortie sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

Cet article me plaît ! 1 personne aime cet article.







