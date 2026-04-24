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Les principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 25/4/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus excitantes de la semaine dernière (18/04 au 25/04).

En photo d'en-tête, de gauche à droite : «Dragonball Xenoverse 3», «Assassin's Creed Black Flag : Resynced», «Diablo IV : Lord of Hatred».

Bien du plaisir à fouiller et à faire des listes de souhaits!

Nouveaux jeux annoncés

Ces titres ont été annoncés récemment.

«Dragonball Xenoverse 3» - le dernier opus d'Akira Toriyama

Les fans des jeux «Xenoverse» ont dû patienter plus de dix ans, mais le moment est enfin venu : Bandai Namco annonce un nouvel épisode, «Xenoverse 3». Ce dernier avait déjà été évoqué en début d'année avec la mystérieuse vidéo «Age 1000».

Le troisième volet de la saga RPG se déroule dans une nouvelle ville, West City. Dans cette métropole futuriste, vous combattez aux côtés de «Great Saiyan Squad». Piccolo apparaît brièvement dans la bande-annonce. Doux-amer pour les fans : ce titre est la dernière œuvre sur laquelle a travaillé le regretté Akira Toriyama. De nouveaux personnages et de nouveaux lieux devraient apparaître sous la plume du légendaire «Dragon Ball».

Nouveautés + tendances "Décès d'Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball par Kevin Hofer

Mais attendez - ce n'est pas tout. «Xenoverse 3» a été annoncé lors du «Dragon Ball Games Battle Hour 2026». Vous trouverez plus de nouvelles du monde du jeu «Dragon Ball» plus bas.

Date: 2027

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Assassin's Creed Black Flag Resynced» - l'aventure pirate revisitée

La rumeur courait depuis longtemps, c'est désormais officiel. «Assassin's Creed Black Flag» (2013) revient sous la forme d'un remake entièrement repensé avec l'ajout du nom «Resynced». En plus de graphismes améliorés, il y aura un système de combat revu, des éléments de furtivité et de parkour améliorés, des batailles navales plus profondes et un nouveau contenu scénaristique. «Et, ne vous inquiétez pas, le jeu devrait rester fidèle à l'original et ne pas devenir un RPG monstre boursouflé comme les derniers jeux Assassin's Creed».

Ubisoft publie pas moins de cinq vidéos du jeu. Dans la première, vous verrez un showcase d'environ une demi-heure qui détaille les nouvelles fonctionnalités :

Vous n'avez pas le temps ? La bande-annonce résume toutes les informations importantes :

Plus croustillant encore, le «World Premiere Trailer»:

Bien sûr, Ubisoft ne manquera pas de sortir une édition collector très chic. Découvrez ce qu'elle contient ici :

Pour finir, nous vous proposons un aperçu d'une nouvelle cinématique. Celle-ci sert d'introduction à une toute nouvelle quête, dans laquelle vous partez à la recherche du trésor de Barbe Noire:

Date : 9 juillet

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Corsair Cove» - créez votre paradis de pirates

Vous voulez encore plus de pirates ? C'est parti, yaaarrrrr ! Dans «Corsair Cove», vous construisez votre propre baie de pirates. Vous construisez des maisons, des bateaux et des usines pour satisfaire votre bande de pirates ivres. Mais attention - des pirates ennemis veulent vous disputer votre paradis de pirate. Ce que j'aime particulièrement dans la bande-annonce, c'est l'agencement fou des îles. Les colonies de pirates ne s'étendent pas sur des surfaces planes, mais se déploient en hauteur. Les ponts suspendus et les tours d'observation à des hauteurs vertigineuses semblent tout sauf sûrs.

Date: 2026

Paraît sur : PC

«Wall World Strategy» - c'est le sens du mur!

Dans ce jeu de stratégie en temps réel, vous construisez et commandez une colonie extraterrestre. Le twist : la colonie est créée sur un mur vertical. La verticalité n'est pas seulement un gadget visuel, elle a aussi un impact sur le gameplay.

Date: ???

Publication sur : PC

«Tokyo Wave Rush» - funky

Vous vous souvenez des jeux Nintendo «Wave Race»? «Tokyo Wave Rush» ressemble à eine Kopie un successeur spirituel de la légendaire série de jeux de course aquatique. Visuellement, la bande-annonce est une épée à double tranchant. L'eau ? Superbement belle. Les environnements ? Eh bien, oui. Mais la bande-son funky rattrape le tout.

Date: ???

Paraît sur: PC

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Splatoon Raiders» - Splat solo

Le jeu de tir multijoueur de Nintendo «Splatoon» est de retour en tant qu'aventure solo. A la recherche d'un trésor, vous explorez une zone insulaire remplie de créatures marines agressives. Le cœur du gameplay - tirer sur les ennemis avec de la peinture et nager dans la peinture - reste inchangé. Avec ce nouveau trailer, Nintendo révèle également pour la première fois une date de sortie. Ce sera pour cet été.

Date : 23 juillet

Paraît sur : Switch 2

«Tropico 7» - pour les dictateurs en herbe

Dans la nouvelle bande-annonce de «Tropico 7», on peut voir du gameplay pour la première fois. Et il ressemble définitivement à «Tropico». Une grande nouveauté : vous pouvez personnaliser le terrain à votre guise. Aplatissez les montagnes, construisez des montagnes, faites apparaître des cours d'eau. Avec le pouvoir d'El Presidente, tout est possible.

Date: 2026

Publié sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«007 First Light» - Séquence titre

Lana del Rey interprète le générique du nouveau jeu Bond. Et dans la vidéo, vous pouvez voir la séquence du titre du jeu. Très, très beau!

Date : 27 mai

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC, plus tard sur Switch 2

«Drawquarium» - un aquarium pour votre bureau

Un flot d'e-mails dans votre boîte de réception, des tableaux Excel, des appels d'équipe, des délais à respecter. La bande-annonce de «Drawquarium» commence comme un film d'horreur. Mais tout s'améliore ensuite. Avec «Drawquarium», vous pouvez respirer un peu et oublier le stress du travail quotidien. Le jeu fonctionne comme un aquarium virtuel qui s'affiche sur votre bureau en tant que fond d'écran. Vous pouvez dessiner vous-même les poissons et leur donner des noms amusants comme «Keanu Reef». Une superbe bande-annonce avec une fin étonnamment émotionnelle.

Date: ???

Paraît sur: PC

Trailer des jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais vont recevoir des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.

«Dragon Ball Xenoverse 2» - ce n'est pas fini

Avant que «Xenoverse 3» ne sorte l'année prochaine, Bandai Namco offre à son prédécesseur une dernière extension, dix ans après sa sortie ! Génial, c'est comme ça qu'on soutient un jeu. Le studio promet à «une fin dramatique qui reflète tout ce pour quoi les joueurs se sont battus jusqu'à présent.»

Date : 27 mai

Publication sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Dragon Ball : Sparking ! Zero - Super Limit Breaking NEO» - tout un tas de nouveaux contenus

Le combattant d'arène «Dragon Ball : Sparking ! Zero» va recevoir une extension. Elle comprend 30 nouveaux combattants, 20 nouveaux costumes, quatre nouveaux stages et même un nouveau mode de jeu en solo. Voilà ce que j'appelle une mise à jour.

Date : été 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Dragon Ball FighterZ» - ça existe encore

Ce n'est pas parce que «Dragon Ball : Sparking ! Zero» est actuellement le nec plus ultra dans le monde des jeux de baston «Dragon Ball», Bandai Namco n'a pas oublié ce bon vieux «FighterZ». La bande-annonce révèle que Goku (Super Saiyan 4, «Daima») se lancera lui aussi dans la bataille avec le DLC «Daima».

Date : dès maintenant

Publié sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Helldivers 2 - Exo Experts» - une raison de faire du mech

Attention, Helldivers ! Dans la nouvelle mise à jour, de nouvelles et puissantes exo-combinaisons (aka mechs) vous attendent. Cette lourde machinerie vous permettra de distribuer encore plus efficacement la démocratie dirigée de la Sur-Terre.

Date : 28 avril

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Diablo IV : Lord of Hatred» - retour au massacre

Après «Vessel of Hatred», «Lord of Hatred» est la deuxième extension majeure pour «Diablo 4». Le nerd «Diablo»Samuel, en proie à l'addiction, a pu tester le DLC en avant-première. Son impression : histoire passionnante, nouveautés de gameplay réussies, mieux que «Vessel of Hatred». Pour savoir ce qu'il a d'autre à dire, écoutez le Podcast Tech love (à partir de 1:01:06):

Date : 28 avril

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

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