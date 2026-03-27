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Les principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 28/3/2026

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus excitantes de la semaine dernière (du 21 mars au 28 mars).

Sur la Photo d'en-tête, de gauche à droite : «Stranger Than Heaven», «Escape by Spoon», «Project Motor Racing : Update 2.0».

Regardez votre backlog. Avez-vous vraiment besoin de nouveaux jeux ? Vous avez déjà beaucoup trop de titres que vous avez achetés en soldes à un moment donné et que vous n'avez jamais lancés.

Et pourtant, vous cliquez sur cet article. «Juste un coup d'œil rapide», vous dites-vous, même si vous savez que votre wishlist va s'allonger. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas grave. Détends-toi, fais défiler les meilleures bandes-annonces et annonces de la semaine et laisse-toi inspirer. Votre backlog peut attendre.

Les nouveaux jeux annoncés

Ces titres ont été récemment annoncés.

«Alien Deathstorm» - quel nom

Vous explorez une colonie dévastée par une méga-tempête dévastatrice et envahie par des aliens assoiffés de sang. Le titre est développé par Rebellion («Sniper Elite», «Atomfall»).

Date : 2027

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Serious Sam : Shatterverse» - Balle roguelite

Le sérieux Sam est de retour - en plusieurs versions. Jusqu'à cinq Sam s'associent pour sauver le monde dans ce jeu de tir en roguelite. Ce spin-off est développé par Behaviour Interactive («Dead by Daylight») et non par le studio de développement croate Croteam.

Date: 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Détective Artificiel» - Robo-Sherlock

Vous incarnez un robot détective dans une ville dominée par des machines renégates. L'humanité a disparu depuis longtemps. L'univers du jeu s'inspire du style néo-noir, du rétro-futurisme et de divers animés. L'aspect est rafraîchissant et différent.

Date: 2027

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Hunter : The Reckoning - Deathwish» - Bluuuuut

Connaissez-vous encore le «Hunter : The Reckoning» des années zéro ? Alors vous pouvez vous réjouir de la sortie d'un nouvel épisode prévue pour l'été prochain. La série de jeux se déroule dans l'univers de «World of Darkness»- le monde fictif dans lequel se déroule «Vampire : The Masquerade».

Date : été 2027

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Minecraft Dungeons 2» - En route pour le donjon

Microsoft annonce une suite au spin-off action-RPG populaire «Minecraft Dungeons». Le teaser ne révèle pas grand-chose, mais le jeu devrait s'inscrire dans la continuité de son prédécesseur.

Date : 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Everquest Legends» - le retour d'une légende

Le MMORPG «Everquest», sorti à l'origine en 1999, revient dans une version remaniée. Désormais, vous pourrez également parcourir l'intégralité de l'aventure en solo. Visuellement, la nouvelle version devrait être proche de l'original. «Cependant, le gameplay et les menus ont été adaptés aux normes de jeu modernes».

Date: ???

Paraît sur: PC

«Moosa : Dirty Fate» - le prochain hit de la Corée du Sud?

Un jeu d'action sombre, inspiré de l'histoire et des mythes coréens. Le studio de développement promet «combat brutal à l'épée» et «scénario atmosphérique dans un monde où le mythe et l'histoire se rencontrent.»

Date: 2027

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Hoarder» - l'horreur surréaliste

Ce jeu d'horreur commence comme un simulateur de nettoyage, dans lequel vous devez nettoyer un appartement de mess. Et soudain, vous vous réveillez dans un sous-marin maudit. Hein ? Quoi, comment, où ? Aucune idée, mais la bande-annonce donne envie d'en savoir plus.

Date: ???

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Arbiter 131» - Stratégie de science-fiction

Vous commandez une unité spéciale de la police et faites régner la loi et l'ordre dans une ville cyberpunk futuriste. Souvent aussi le chaos, car l'environnement est destructible.

Date: ???

Publication sur: PC

«Lost & Found» - tout en un

Quel style artistique cool ! «Lost & Found» réunit des styles apparemment incompatibles en un ensemble cohérent. Des personnages 2D dessinés à la main, des personnages rétro pixélisés et des poissons PNG surréalistes se promènent dans ce monde étrange. Votre mission est de retrouver des objets perdus. Ce jeu d'aventure et de mystère est développé par un solo dev philippin.

Date: ???

La sortie est prévue pour: PC

«Escape by Spoon» - Prison Break

Vous devez vous échapper d'une prison. Avec une cuillère. Beaucoup de chance. La bande-annonce se distingue par un visuel qui rappelle les dessins animés des années trente. Ce n'est pas le seul jeu de cette liste à s'inspirer de vieux classiques de l'animation.

Date: ???

Paraît sur: PC

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà annoncés

Ces jeux et extensions ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Pokémon Champions» - une révolution ( ?)

Le simulateur de bataille «Pokémon Champions» pourrait bien révolutionner le monde de «Pokémon». La nouvelle bande-annonce donne un aperçu des fonctionnalités et des modes de jeu.

J'ai testé le jeu free-to-play lors du championnat européen «Pokémon» à Londres et je me suis entretenu avec le producteur et directeur du développement Masaaki Hoshino. Pour savoir pourquoi le jeu est si important, lisez cet article :

Date : 8 avril

Lancement sur : Switch, Switch 2, plus tard iOS et Android

«Stranger Than Heaven» - wow

L'un de mes jeux les plus attendus de 2026, s'il arrive effectivement cette année. Le jeu est développé par «Yakuza»- et «Like a Dragon»- studio Ryu Ga Gotoku. La nouvelle bande-annonce révèle des détails passionnants. Le jeu se déroule dans cinq villes, à cinq époques différentes : 1915, 1929, 1943, 1951 et 1965. Un lieu devrait être familier aux fans de «Yakuza»: Kamurocho (yaaay !). Le jeu a l'air beaucoup plus ambitieux que tout ce que le studio a produit jusqu'à présent. C'est aussi le premier titre à ne pas sortir sur les consoles de dernière génération. Ah et Snoop Dogg est dans la bande-annonce. Génial.

Nous devrions avoir plus d'informations le 6 mai.

Date: ???

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«The Expanse : Osiris Reborn» - nouvelles impressions sur l'adaptation en science-fiction

Je n'ai jamais vu «The Expanse». Vous ne devriez donc pas trop vous fier à mes impressions sur la nouvelle bande-annonce. Je pense que c'est une bonne chose et qu'il s'agit d'une histoire de science-fiction épique. Ce qui compte, c'est ce que pensent les fans. Et ils semblent très satisfaits, du moins si l'on en juge par les commentaires sous la vidéo. Une bêta fermée sera lancée dès le 22 avril.

Date : début 2027

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Raw Components Racing» - Le gazon dans le futur

Un jeu de course dans un cadre futuriste de science-fiction. Les véhicules sont modulaires, ce qui vous permet de construire votre bolide parfait. En outre, vous êtes votre voiture. Grâce à la technologie moderne, votre conscience fusionne avec la technologie embarquée.

Date: ???

Paraît pour : ???

«Scenic» - Escape & Chill

Un jeu d'escape room apaisant dans un superbe décor de pixels. Vous cliquez à travers différents scénarios magnifiques (que j'aimerais tous télécharger en tant que fonds d'écran) et vous résolvez de petites énigmes. Un jeu pour méditer.

Date: ???

Paraît sur: PC

«Kalit» - Survie en dessin animé

Et le voilà, le deuxième jeu d'optique cartoon des années trente promis. «Kalit» est un jeu de survie en monde ouvert. Vous collectez des ressources, capturez des créatures sauvages et bricolez des abris et des moyens de transport. Une démo est disponible sur Steam.

Date: ???

Paraît sur: PC

Trailer des jeux déjà sortis

Ces jeux sont déjà sortis, mais recevront des mises à jour ou d'autres nouvelles informations.

«S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl» - retour dans la zone

La première extension majeure pour le jeu de tir atmosphérique. Le studio ukrainien GSC Game World écrit : «Explorez la centrale nucléaire de Tchernobyl et les régions de la Forêt de Fer, affrontez de nouveaux dangers, testez de nouvelles armes et révélez des secrets jusqu'ici cachés à l'humanité.» Le DLC devrait offrir des dizaines d'heures de jeu à «» .

Date : été 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Dying Light : The Beast Restored Land Edition» - Version 2.0?

«Dying Light : The Beast» bénéficie d'une mise à jour si fondamentale que le studio de développement Techland parle d'emblée d'une «nouvelle édition». La plus grande nouveauté : ni les ennemis ni le butin ne respawn. Si vous tuez tous les zombies d'une zone, la map revient à son état d'avant l'apocalypse. Cool : la mise à jour est gratuite si vous possédez déjà le jeu principal.

Dans ma critique de l'année dernière, je n'étais pas très convaincu par le brutal ( !) casse-tête d'action zombie :

Critique "Dying Light : The Beast" : une excellente action zombie avec des faiblesses techniques par Domagoj Belancic

Date : 26 mars

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Apex Legends : Événement Aftershock» - en avant!

Et voilà que le prochain événement «Apex Legends» se profile à l'horizon. Je ne suis plus dans la boucle depuis longtemps - mon dernier match remonte à plusieurs années déjà. Mais ce que je vois dans la bande-annonce me plaît. Devrais-je tenter à nouveau ma chance ?

Date : 31 mars

Lancement sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Project Motor Racing : mise à jour 2.0» - est-ce suffisant ?

La mise à jour majeure vise à améliorer de nombreux points critiques du sim de course automobile. L'IU a été retravaillée, le système physique est censé être plus réaliste, les commandes ont été adaptées pour plusieurs catégories de voitures. De plus, le mode carrière a subi un lifting.

Que cela suffise pour sauver le jeu ? Lors de son lancement, «Project Motor Racing» a été vivement critiqué par de nombreux fans du genre. Parmi eux, notre expert Simon, qui met en garde dans son rapport de prise en main : «Actuellement, vous ne devriez définitivement pas y toucher.»

Point de vue Les débuts désastreux de « Project Motor Racing » par Simon Balissat

Date: dès maintenant

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Call of Duty : Warzone & Black Ops 7 Season 3» - les coups de feu continuent

Hurra, une nouvelle saison «Call of Duty» est arrivée. Dans le multijoueur «Black Ops 7», entre autres, de nouvelles maps, de nouvelles maps zombies, des maps retravaillées, de nouveaux modes de jeu et de nouvelles armes. Il y a également des changements dans «Warzone» avec des ajustements sur la carte, de nouveaux modes de jeu et de nombreuses corrections d'équilibrage.

Si vous aimez la musique de la bande-annonce : Elle est signée JVB, un sacré duo de hip-hop américain. Le morceau s'appelle «Hooligang». A écouter absolument.

Date : 2 avril

Publié sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

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