Les premières images de la plus grande caméra du monde

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 23/6/2025

La caméra LSST d'une résolution de 3,2 gigapixels a été mise en service à l'Observatoire Rubin au Chili. Les premières images montrent des nébuleuses dans la Voie Lactée et un amas de galaxies.

Les chercheurs de Vera C. Rubin Observatory ont publié les premières images de la LSST Camera. La plus grande caméra du monde utilise une structure de miroir de 8,4 mètres de diamètre pour exposer un capteur de 64 centimètres de diamètre à 3200 mégapixels. L'installation est destinée à l'étude de la matière noire et de l'énergie noire. Vous trouverez plus de détails ici:

Les premières images prises par la caméra sont spectaculaires et montrent le cosmos avec un niveau de détail sans précédent. Sur l'une des images, on peut voir la nébuleuse Trifide et la nébuleuse de la Lagune, et sur une seconde, l'amas de galaxies Virgo. La première est composée de 678 images individuelles prises sur environ sept heures d'observation. La combinaison de plusieurs images fait apparaître des détails autrement invisibles.

Un détail de l'amas de galaxies Virgo.

Source : NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory

La nébuleuse Trifide, située à 2600 années-lumière, et la nébuleuse de la Lagune, située à 5200 années-lumière, font toutes deux partie de la Voie lactée. Elles sont également des objets d'observation très appréciés des astronomes amateurs. L'amas de galaxies de la Vierge, visible sur la deuxième image, est plus éloigné : 50 millions d'années-lumière. Il comprend, selon les connaissances actuelles, plus de 2000 galaxies. L'image de la caméra LSST n'en montre qu'une partie, y compris deux galaxies spirales remarquables. Le lundi 23 juin 2025, à 17h30 heure suisse, les responsables présenteront plus de détails dans un live stream.

Une meilleure défense contre les astéroïdes grâce au timelapse

«Ces images et vidéos seront les premières d'une longue série que Rubin publiera au cours de la prochaine décennie», écrit l'Observatoire dans son communiqué de presse. La plus grande caméra du monde prendra trois photos par minute pendant les dix prochaines années, balayant ainsi l'ensemble du ciel visible du sud toutes les trois ou quatre nuits. De cette manière, Rubin réalisera le timelapse le plus détaillé du cosmos jamais réalisé.

L'observatoire Very C. Rubin est situé dans les Andes chiliennes.

Source : NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory

«L'Observatoire Rubin de la NSF-DOE recueillera plus d'informations sur notre univers que tous les télescopes optiques de l'histoire réunis», déclare Brian Stone, directeur par intérim de la National Science Foundation (NSF) américaine. Le télescope devrait également révolutionner la défense contre les astéroïdes grâce à ses images régulières du ciel nocturne. Il est situé sur le Cerro Pachón dans les Andes chiliennes, où le climat sec et l'altitude offrent des conditions idéales.

Photo d’en-tête : NSF-DOE Vera C. Observatoire Rubin

