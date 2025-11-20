Nouveautés + tendances 3 0

Les pays de l'UE veulent un passeport sur smartphone

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 20/11/2025

L'application Travel de l'UE doit numériser le passeport : Les pays de l'UE se sont mis d'accord sur une loi en ce sens. L'utilisation doit rester facultative. Toutefois, aucune date de début n'a encore été fixée.

Les pays de l'UE se sont mis d'accord sur une nouvelle loi qui doit permettre aux citoyens de l'UE de numériser leur passeport. Par cette mesure, ils veulent permettre de voyager dans l'espace Schengen.

L'accent est mis sur l'application UE Travel, qui leur permettra de transmettre numériquement leurs documents de voyage et leurs données d'identification. Selon les documents, l'application «devrait accélérer les contrôles aux frontières et améliorer la protection des frontières extérieures».

Comment cela fonctionne-t-il techniquement?

L'utilisateur télécharge l'application UE Travel. Elle contient un dossier d'identité numérique qui contient les mêmes informations qu'un passeport ou une carte d'identité à puce (par exemple, le nom, la date de naissance, une photo d'identité biométrique, mais pas les empreintes digitales). Lors de la configuration de l'application, la carte d'identité de la personne est vérifiée électroniquement et les données stockées sont cryptées. Cela devrait empêcher toute manipulation.

D'ores et déjà, il existe une application pour la préinscription dans l'UE.

Source : EU

Lors du passage de la frontière ou de l'embarquement à l'aéroport, l'utilisateur peut présenter le code QR ou l'enregistrement NFC de l'application. Celui-ci est alors lu par le contrôle aux frontières, comparé au visage du voyageur et vérifié par rapport aux données enregistrées. Le lien avec le portefeuille d'identité numérique européen (UE Digital Identity Wallet) garantit que l'application est reconnue dans tous les pays et que les données sont gérées de manière uniforme.

Que va-t-il se passer ensuite ?

Le Conseil des ministres a approuvé cette idée et poursuit maintenant les négociations avec le Parlement européen. Cependant, de nombreuses questions techniques et juridiques restent en suspens, par exemple la manière dont les données biométriques seront traitées et la façon dont ils pourront s'assurer que leur utilisation reste volontaire.

Pour l'instant, il n'y a cependant pas de date fixe à partir de laquelle l'application sera effectivement opérationnelle. Les États membres doivent d'abord définir des normes techniques et déterminer comment les systèmes des différentes autorités communiquent entre eux. Les détails des droits d'utilisation ne sont pas encore connus. Par conséquent, on ne sait pas encore si l'e-ID suisse sera compatible avec le système et si vous pourrez l'utiliser pour voyager dans l'espace Schengen. Mais il y a fort à parier que les cartes d'identité pour étrangers délivrées par la Confédération, par exemple, doivent déjà être conformes aux exigences de l'UE.

