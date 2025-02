Nouveautés + tendances 9 3

Les ordinateurs portables équipés de la série RTX-50 de Nvidia disponibles en précommande à partir du 25 février

Martin Jud Traduction: traduction automatique 12/2/2025

Le coup d'envoi des ventes d'ordinateurs portables équipés de cartes graphiques de la série RTX-50 sera donné le 25 février. Nvidia le confirme officiellement.

Avec un court article publié sur X, Nvidia annonce que les ordinateurs portables équipés de sa dernière génération de cartes graphiques seront disponibles en précommande à partir du 25 février. Avec la nouvelle série RTX-50, la société promet une nette amélioration des performances par rapport à la génération précédente, notamment en ce qui concerne le ray tracing et l'accélération de l'IA, tout en conservant le même rendement. De plus, les cartes graphiques pour ordinateurs portables reçoivent plus de VRAM. Grâce à une meilleure efficacité énergétique, elles ne seront pas seulement conçues pour le jeu, mais aussi pour des travaux comme la création de contenu.

Il y a déjà quelques ordinateurs portables annoncés par différents fabricants - comme Asus, MSI et Lenovo - qui attirent par leur technologie de pointe et leur prix dans le segment supérieur. Ils devraient être livrés à partir de mars. Nvidia a présenté ses nouveaux appareils mobiles lors du CES 2025. Vous trouverez un bon aperçu des différents modèles sur Tom's Hardware.

Photo d’en-tête : Nvidia

