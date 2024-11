Les nouvelles cartes graphiques d'Intel sont sur le point d'arriver

Les signes se multiplient : Intel sera probablement le premier fabricant à présenter sa nouvelle génération de cartes graphiques. Cela devrait se faire en décembre. Voici ce qui vous attend.

Sous le nom de code "Battlemage", Intel s'apprête à lancer sa deuxième génération de cartes graphiques dédiées Arc. C'est ce qu'indiquent plusieurs fuites de ces dernières semaines. Intel veut ainsi devancer ses concurrents AMD et Nvidia, qui présenteront leur nouvelle gamme au CES en janvier.

Des entrées de pilotes et des fuites suggèrent une sortie en décembre

Dès la fin octobre, il a été signalé que Battlemage était apparu dans des pilotes. Puis, début novembre, le leaker matériel chinois Golden Pig Upgrade a posté qu'il attendait avec impatience les GPU Battlemage en décembre. Peu après, le dataminer Tomasz Gawroński a mentionné le même mois de sortie https://videocardz.com/newz/intel-arc-battlemage-soc-teased-for-december-showcase.

L'Intel Arc B580 devrait être en tête de liste. Le B570, légèrement moins puissant, devrait également arriver en décembre. Il s'agit dans les deux cas de modèles de milieu de gamme. Le concurrent AMD veut également se concentrer sur ce segment avec la prochaine génération RDNA-4. C'est donc là que se jouera la grande bataille du rapport qualité/prix, puisque Nvidia servira également le milieu de gamme. En ce qui concerne les performances, les rumeurs sont rares. Le saut en termes de puissance brute serait certes faible, mais l'efficacité aurait été travaillée. Les cartes AMD devraient offrir au maximum les performances du produit phare actuel, la Radeon RX 7900 XTX.

Amazon avait déjà listé les cartes B580

Amazon a révélé que le lancement était imminent. Des modèles d'ASRock , partenaire d'Intel pour les cartes, ont déjà été repérés dans la boutique. On pouvait y voir les modèles Steel-Legend et Challenger.

Les cartes ont toutefois été rapidement retirées, de sorte que l'on ne connaît que peu de spécifications. Par exemple, Intel continue d'utiliser des câbles PCIe 8 broches standard. Le modèle Steel Legend en utilise deux, ce qui indique un maximum de 375 watts. Le Challenger, quant à lui, se contente d'un seul connecteur, ce qui indique une puissance de 225 watts.

En ce qui concerne la mémoire, 12 gigaoctets (Go) de GDDR6 devraient être utilisés, soit quatre Go de plus que son prédécesseur, l'A580. La bande passante mémoire devrait être de 456 Go/s, ce qui est en revanche inférieur à celui de son prédécesseur. L'interface devrait utiliser le PCIe 5.0x8, vous aurez donc besoin d'une carte mère adaptée.

Que va-t-il se passer avec les cartes graphiques dédiées d'Intel ?

Même après Battlemage, Intel n'en aurait pas fini avec les cartes graphiques dédiées. Si l'on en croit le leaker SquashBionic , d'autres générations seront ajoutées. Mais on ne sait pas encore quand et à quoi elles ressembleront. Tout ce qui est clair pour l'instant, c'est qu'Intel a l'intention d'utiliser l'architecture "Celestial" pour les appareils mobiles