Les moments forts de la Gamescom Opening Night Live 2024

La Gamescom de cette année a commencé - et comment. Lors de l'Opening Night Live, plus de 40 bandes-annonces de jeux à venir ont été présentées. Voici les moments forts.

Les choses ont commencé avant l'Opening Night Live proprement dit, avec un pré-show de 30 minutes. On y a notamment vu des nouveautés sur le Soulslike italien "Enotria : The Last Song". Mais aussi de nouveaux jeux comme le jeu de plateforme "Nikoderiko : The Magical World", qui rappelle "Crash Bandicoot" ou "Donkey Kong". Lors du véritable show, nous avons eu droit à un véritable feu d'artifice de nouvelles bandes-annonces.

"Civilization VII"

Dans le dernier opus de Sid Meier's "Civilization", vous aurez le plaisir de découvrir de nouvelles époques et civilisations à construire et à diriger. Vous pouvez désormais mélanger les âges et les dirigeants pour expérimenter des empires sauvages. Par exemple, César Auguste peut diriger un groupe de guerriers mongols

Date: 11 février 2025

Lancement sur : Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S et Xbox One et PC

"Mafia : The Old Country"

L'Opening Night Live s'est terminé par un court teaser du dernier jeu "Mafia". Il n'y avait pas grand chose à voir. Le jeu semble se dérouler au début du 20ème siècle et devrait mettre en lumière les débuts du crime organisé en Sicile.

Date: Quelque part en 2025

La sortie est prévue pour : PS5, Xbox Series X/S et PC

"Indiana Jones et le Grand Cercle"

Le jeu "Indiana Jones" de Bethesda a, outre une nouvelle bande-annonce, une date de sortie officielle : le 9 décembre 2024. Pour ceux qui possèdent une PS5, Microsoft et Bethesda ont de bonnes nouvelles : Le jeu sortira également sur la console de Sony au printemps.

Date : 9 décembre 2024

Lancement sur : Xbox Series X/S, PC et Playstation 5 (pas avant le printemps 2025)

"Borderlands 4"

Le nouveau "Borderlands" sortira l'année prochaine. Voilà ce que l'on sait après avoir vu le teaser trailer. Mais à part ça ? Il y a peu à voir dans la bande-annonce.

Date: Quelque part en 2025

Lancement sur : Xbox Series X/S et PC

"Kingdom Come Deliverance 2"

Dans le deuxième volet de "Kingdom Come Deliverance", vous vous glissez à nouveau dans les chaussures d'Henry. Vous découvrirez où son voyage le mènera exactement en février 2025, date à laquelle le jeu devrait déjà être disponible.

Date : 11 février 2025

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S et PC

"Batman : Arkham Shadow"

Les fans de VR ont enfin de la nouvelle nourriture - du moins si vous possédez le bon casque. Le dernier volet de la série "Arkham" sortira en exclusivité sur Meta Quest 3. Dès le mois d'octobre, vous pourrez enfiler l'armure peau de la chauve-souris devenue humaine.

<CustomVidéo data="253935"/>

Date : Quelque part en octobre 2024

Publié pour : Meta Quest 3

"Herdling"

Le nouveau jeu des développeurs de "Far : Lone Sails" est plus calme. Comme le titre le suggère, il s'agit de s'occuper d'animaux. Vous devrez accompagner ces animaux, qui ressemblent à des yacks, à travers de hautes montagnes et au-delà. C'est magnifique.

Date: Quelque part en 2025

Lancement sur: consoles (non spécifié) et PC

"Starfield : Shattered Space"

Depuis le début de l'été, on sait que la première extension majeure de "Starfield", baptisée "Shattered Space", va arriver. Elle a maintenant une date de sortie : le 30 septembre. Il semble que l'ambiance soit plus sombre que dans le jeu principal.

Date : 30 septembre 2024

Paraît sur : Xbox Series X/S et PC

"Monument Valley 3"

Annoncé il y a plusieurs années, le dernier opus de la série "Monument Valley" a enfin une date de sortie. Il sortira le 10 décembre 2024 en exclusivité sur Netflix. Les deux premiers volets du casse-tête arrivent également sur le géant du streaming.

Date : 10 décembre 2024

Lancement sur : Netflix (Android et iOS)

"Lost Records : Bloom & Rage"

Le nouveau jeu du studio "Life is Strange" Don't Nod promet à nouveau une histoire passionnante en plusieurs épisodes. Le premier sortira le 18 février 2025, le second un mois plus tard.

Date: à partir du 18 février 2025

Publié sur : PS5, Xbox Series X/S et PC

"Call of Duty : Black Ops 6"

La dernière bande-annonce du thriller d'action et d'espionnage offre un aperçu de la campagne "Most Wanted". Les fans de la série seront comblés par cette bande-annonce. On y retrouve les décors classiques de "Call of Duty".

Date : 25 octobre 2024

Lancement sur : PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et PC

"Reanimal"

Le nouveau jeu du créateur de "Little Nightmares", Tarsier Studios, vous permet de voir qui l'a créé. Vous courez et sautez pour échapper à des monstres à l'aspect merveilleusement grotesque.

Date: non précisée

Publié sur : Xbox Series X/S, PS5 et PC

Les autres bandes-annonces

Bien sûr, ce n'est pas tout. Voici tous les liens vers les autres jeux présentés :