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Les mises à jour de sécurité de Windows 10 pour les particuliers prolongées jusqu'en octobre 2027

Martin Jud Traduction : traduction automatique 29/6/2026

Microsoft accorde à ses clients particuliers une année supplémentaire de mises à jour de sécurité pour Windows 10. Celles-ci prendront désormais fin le 12 octobre 2027. En Europe, elles sont gratuites.

Suite à la fin du support de Windows 10 à l’automne 2025, Microsoft propose pour la première fois un programme de mises à jour de sécurité destiné aux particuliers. Un programme gratuit en Europe : les « Extended Security Updates » (ESU)», également appelées « «». Grâce à elles, les systèmes Windows 10 resteront protégés. À l’origine, Microsoft s’était engagé à les proposer jusqu’en octobre 2026. Cependant, l’entreprise prolonge désormais ces mises à jour d’une année supplémentaire.

Plus précisément, Microsoft a mis à jour un article de support et y précise : «Cet article a été mis à jour afin de préciser que le programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU) pour Windows 10 destiné aux appareils à usage privé a été prolongé d’une année supplémentaire et s’applique désormais jusqu’au 12 octobre 2027.» L’entreprise précise également que cette prolongation vise à donner aux clients davantage de temps pour passer à un nouvel ordinateur sous Windows 11.

Il est tout à fait possible que le programme ESU donne également à certains clients plus de temps pour passer à Linux ou à macOS. En Europe, la licence ESU des PC Windows 10 à usage privé est activée automatiquement et gratuitement dès qu’un compte Microsoft y est associé.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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