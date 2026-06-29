Les mises à jour de sécurité de Windows 10 pour les particuliers prolongées jusqu'en octobre 2027
Microsoft accorde à ses clients particuliers une année supplémentaire de mises à jour de sécurité pour Windows 10. Celles-ci prendront désormais fin le 12 octobre 2027. En Europe, elles sont gratuites.
Suite à la fin du support de Windows 10 à l’automne 2025, Microsoft propose pour la première fois un programme de mises à jour de sécurité destiné aux particuliers. Un programme gratuit en Europe : les « Extended Security Updates » (ESU)», également appelées « «». Grâce à elles, les systèmes Windows 10 resteront protégés. À l’origine, Microsoft s’était engagé à les proposer jusqu’en octobre 2026. Cependant, l’entreprise prolonge désormais ces mises à jour d’une année supplémentaire.
Plus précisément, Microsoft a mis à jour un article de support et y précise : «Cet article a été mis à jour afin de préciser que le programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU) pour Windows 10 destiné aux appareils à usage privé a été prolongé d’une année supplémentaire et s’applique désormais jusqu’au 12 octobre 2027.» L’entreprise précise également que cette prolongation vise à donner aux clients davantage de temps pour passer à un nouvel ordinateur sous Windows 11.
Il est tout à fait possible que le programme ESU donne également à certains clients plus de temps pour passer à Linux ou à macOS. En Europe, la licence ESU des PC Windows 10 à usage privé est activée automatiquement et gratuitement dès qu’un compte Microsoft y est associé.
Le baiser quotidien de la muse stimule ma créativité. Si elle m’oublie, j’essaie de retrouver ma créativité en rêvant pour faire en sorte que mes rêves dévorent ma vie afin que la vie ne dévore mes rêves.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher