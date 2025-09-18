Nouveautés + tendances 1 0

Les meilleures bandes-annonces de jeux de la semaine (12/09 au 19/09)

Domagoj Belancic Traduction: traduction automatique 19/9/2025

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces les plus passionnantes de la semaine dernière (du 12/09 au 19/09) dans le monde du jeu.

Trop de jeux, trop de bandes-annonces, trop peu de temps. Chaque semaine, les éditeurs publient des centaines de vidéos passionnantes. Pour vous éviter de vous perdre dans les méandres des bandes-annonces, nous vous proposons de prendre en charge les jeux trop nombreux, les bandes-annonces trop nombreuses et le manque de temps. Voici les perles que nous avons sélectionnées avec la plus grande prudence

Qu'il s'agisse d'une nouvelle annonce ou d'une mise à jour d'un jeu existant. Qu'il s'agisse d'un jeu AAA ou d'un secret indépendant. Voici un aperçu des meilleurs trailers de la semaine (du 12/09 au 19/09).

«The Lift : Supernatural Handyman Simulator» (Nouvelle annonce)

Vous incarnez un artisan chargé de rénover et de réparer un institut de recherche après un mystérieux accident. Phil et moi avons déjà pu jouer au titre et avons été séduits par son atmosphère unique et son gameplay de bricolage tactile. Vous en apprendrez plus sur le jeu dans Podcast et dans Phil's preview.

Quand: 2026

La sortie est prévue pour : PC



«Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2»

Le nouveau jeu de vampires du studio de développement The Chinese Room a fait l'objet de controverses parmi les fans au cours des dernières semaines. Cela parce que du contenu qui aurait dû être inclus dans le jeu de base - notamment deux clans jouables (Lasombra et Toreador) - a été mis dans l'édition premium, beaucoup plus chère. L'éditeur a entendu les critiques et s'excuse. La nouvelle bande-annonce vous donne un aperçu de ce qui vous attend dans le jeu.

Quand : 22 octobre

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Assassin's Creed Shadows : Claws of Awaji»

Saviez-vous qu'un DLC d'histoire était sorti pour «Assassin's Creed Shadows»? Moi non plus. Après son lancement en mars, le jeu de samouraï a rapidement disparu de mon esprit. La bande-annonce de lancement de l'extension «Claws of Awaji» me rappelle aujourd'hui l'existence du jeu. Il semble toutefois peu probable que je joue au DLC, étant donné le lancement imminent de «Ghost of Yōtei».

Vous pouvez lire mon essai initial sur le jeu de base dans cet article.

Quand : dès maintenant

Publié sur : PS5, Xbox Series X/S, PC



«Dispatch»

Dans ce jeu d'aventure, vous n'incarnez pas un héros, mais un chef de mission qui envoie des super-héros à la chasse aux criminels. De nombreuses voix connues participent au projet, notamment Aaron Paul («Breaking Bad», «Need for Speed») et Jeffrey Wright («The Last of Us», «The Batman»). Dans la nouvelle bande-annonce, le jeu obtient pour la première fois une date de sortie.

Quand: 22 octobre

Lancement sur : PS5, PC



«Darkenstein 3D»

Ce jeu de tir rétro ressemble à un mélange de «Wolfenstein», «Doom» et «Serious Sam». Dans la bande-annonce, on découvre de nouvelles impressions de gameplay et une date de sortie. Le jeu est un projet de cœur d'un développeur solo.

Quand : 21 octobre

Publié pour : PC



«It Takes a War Reveal Trailer» (Nauankündigung)

Et encore un jeu de tir rétro. Cette fois-ci dans une optique «Counter-Strike». En soi, la bande-annonce n'est pas spectaculaire, mais le développeur derrière le projet attire l'attention : Thomas Mackinnon. Celui-ci a publié il y a quelques années le méta-jeu «The Corridor». Un utilisateur de Steam décrit ce jeu expérimental comme suit : «Super, encore un jeu qui me permet de remettre en question mon existence, merci !» On attend avec impatience de voir quelles idées intelligentes se cachent derrière la façade apparemment simple du jeu de tir.

Quand : personne ne le sait

Publié pour : PC



«Atomfall : The Red Strain»

L'alternative britannique «Fallout» reçoit sa première extension d'histoire - incluant de nouvelles zones, ennemis et armes. Phil a testé le jeu de base et l'a qualifié dans son critique «charmant, mais cahoteux comme une route de campagne non préparée».

Quand: à partir de maintenant

Lancement sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC



«Mega Man Star Force Legacy Collection» (nouvelle annonce)

Une collection qui comprend les sept jeux «Megaman Starforce». Soit : «Megaman Starforce Leo», «Megaman Starforce Dragon», «Megaman Starforce Pegasus», «Megaman Starforce 2 Zerker X Ninja», «Megaman Starforce 2 Zerker X Saurian», «Megaman Starforce 3 Black Ace» et «Megaman Starforce 3 Red Joker». Ces spin-offs sont des jeux d'action-RPG sortis à l'origine sur Nintendo DS.

Quand: 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Meatshaker»

Ouais, oui... un jeu Switch dans lequel vous secouez votre saucisse. Il semblerait que «Meatshaker» ne soit qu'un re-skin de «Ratshaker», déjà disponible sur PS5 et PC. Dans ce jeu - vous le devinez peut-être - vous devez secouer un rat plutôt qu'une saucisse. Je me demande si le rat a été censuré sur la plateforme de Nintendo. La violence contre les rongeurs n'est-elle pas autorisée sur la Switch ? Quoi qu'il en soit, si vous n'avez jamais joué à ce jeu, il est préférable d'y aller sans connaissances préalables. Voilà ce que je peux vous dire : C'est un jeu d'horreur dérangeant.

Quand: dès maintenant

Publié pour : Switch



«Detective Instinct : Farewell, My Beloved»

J'adore «Hotel Dusk». Dans un récent article d'opinion, j'ai même qualifié le jeu d'aventure NintendoDS de «parfait». C'est pourquoi je suis assez emballé par la bande-annonce de «Detective Instinct : Farewell, My Beloved». Ces graphismes¨ ! Ces vibrations ! Mon centre de nostalgie est activé.

Quand : 26 octobre

Publié sur : Switch, PC



Point de vue Ces sept jeux vidéo sont tout simplement parfaits par Domagoj Belancic

Photo d’en-tête : Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2

