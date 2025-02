Nouveautés + tendances 16 3

Les larmes coulent à la fin : Un streamer joue à sept jeux Soulslike sans dommage

Debora Pape Traduction: traduction automatique 19/2/2025

Il faut être un peu fou pour réaliser cet exploit : Le streamer "dinossindgeil" a joué sept parties de Soulslike avec des personnages de niveau 1 sans subir de dégâts.

Si les jeux Soulslike vous donnent du fil à retordre, vous n'êtes pas le seul. Après tout, ces jeux, qui incluent les trois Dark Souls et Elden Ring, sont connus pour leur niveau de difficulté élevé. Les terminer est déjà assez difficile pour beaucoup. C'est pourquoi d'autres joueurs montrent leurs compétences à travers des défis inhabituels - par exemple avec un tapis de danse. Le streamer allemand "dinossindgeil" vient de passer sept Soulslikes : avec des personnages de jeu au niveau le plus bas et sans prendre un seul hit.

Le streamer, de son vrai nom Nico, connaît bien ces jeux. En 2022, il avait déjà réussi un exploit similaire : Il a joué à Demon's Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne, Sekiro : "Shadows Die Twice" et Elden Ring sans subir de dégâts. S'il ne pouvait pas éviter l'attaque d'un ennemi, il recommençait la manche complète. Pour ce qu'il appelle son "God Run", il a déclaré avoir eu besoin de 120 jours de jeu.

"Level 1 hitless run" : sept parties, aucun coup

En revanche, en 2022, il a utilisé un personnage de haut niveau. C'était sans doute trop facile pour lui. C'est pourquoi, depuis "presque deux ans", il a essayé de refaire son god run avec des personnages de niveau inférieur. Cela signifie qu'il subit moins de dégâts lors des combats et qu'il doit jouer sans valeurs améliorées. Nico a joué les sept parties en un week-end. Vous pouvez regarder le run sur YouTube.

Mais le plus beau est à la fin. Un court clip montre Nico en train de combattre le boss final de la dernière partie - Soul of Cinder dans Dark Souls 3. Après sa victoire, il fait une grimace et se met à pleurer de joie. Sa femme s'approche également de la caméra et le prend dans ses bras. Au moment de son succès, des centaines de spectateurs le félicitent sur le chat. Vous pouvez le voir ici:

Après cela, il raconte, toujours en sanglotant, qu'il ne pensait même plus pouvoir terminer son hitless-run de niveau 1. Dark Souls 2 a été particulièrement difficile pour lui. Il remercie ses spectateurs qui n'ont cessé de l'encourager lors des "mauvais jours" : "Vous m'avez regardé, un putain de psychopathe qui a essayé et réessayé la même connerie pendant presque deux ans".

Cela explique aussi comment il a pu terminer cet exploit : Pour esquiver tous les coups, il doit connaître parfaitement les mécanismes du boss et savoir quand telle attaque l'attend.

Photo d’en-tête : Twitch/"dinossindgeil"

Cet article me plait! Cet article plaît à 16 personne(s)