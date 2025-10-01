Nouveautés + tendances 18 14

Les jeux phares d'octobre

Philipp Rüegg Traduction: traduction automatique 1/10/2025

Des samouraïs vengeurs, un phare ambulant et des super-héros de bureau attendent que vous les jouiez en octobre.

En octobre 2015, le jeu phare était «Halo 5 : Guardians». Le Master Chief est devenu le cinquième jeu le plus vendu sur Xbox One. Ce mois-ci, un autre jeu a été prédestiné à battre des records de vente, même si c'est pour la console concurrente

«Ghost of Yōtei» - L'épée est quand même plus puissante que la plume

Il s'agit de «Ghost of Yōtei». La suite de «Ghost of Tsushima» vous emmène à nouveau dans un Japon de rêve, que vous pouvez ensanglanter avec votre katana. Notre confrère Simon Balissat le trouve dans son essai meilleur à tous points de vue que son prédécesseur. Dans le podcast Tech love, il y a des voix plus critiques - de ma part.

Quand: 2 octobre

Où: PS5

Multijoueur: à venir

«Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2» - galactiquement bon

C'est à tort que la discussion sur le prix fait de l'ombre à deux grands jeux, estime notre confrère Domagoj Belancic dans son essai. Soixante-dix francs ou euros pour deux jeux qui ont dix ans ou plus et qui ont bénéficié de mises à jour essentiellement visuelles, ce n'est certes pas rien. Mais cela doit absolument valoir la peine pour les récidivistes et les nouveaux venus.

Quand: 2 octobre

Où: Switch, Switch 2¹

Multijoueur: Coopération locale pour deux personnes

«Digimon Story Time Stranger» - pas de chute

Pokémon pour les plus cools, c'est la vibe que m'a donnée, en tant que personne extérieure, le deuxième grand jeu de collection de monstres. Dans le dernier volet, il s'agit d'empêcher rien de moins que la fin du monde imminente.

Quand: 3 octobre

Où: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multijoueur: non

«Castle of Heart : Retold» - le chevalier enragé

Le side-scroller 2.5D, à l'origine exclusif à la Switch, débarque sur des plates-formes supplémentaires, et ce avec un nouveau look. Non seulement les graphismes ont été considérablement améliorés, mais le gameplay et l'histoire ont également été revus. Dans cette légende slave, vous incarnez un chevalier maniant l'épée et combattez toutes sortes de créatures fabuleuses et un sorcier maléfique.

Quand: 3 octobre

Où: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2

Multijoueur : non

«2XKO» - deux fois valent mieux qu'une

Riot Games, le studio à l'origine de «League of Legends», propose un jeu de baston extrêmement plaisant. Ce titre free-to-play s'appuie sur un concept inhabituel de deux contre deux. Parmi les personnages disponibles, on trouve notamment Jinx et VI, que beaucoup connaissent de la série Netflix «Arcane».

Quand : 7 octobre

Où: PC (Early Access)

Multijoueur: 2 contre 2, en ligne et en local

«Seafarer : The Ship Sim» - aye aye capitaine

Dans ce simulateur, vous vous mettez à la barre de grands et petits navires et commencez l'une des nombreuses carrières. Cargo géant, bateau de déchargement ou pétrolier : d'innombrables navires sont à votre disposition pour traverser la mer.

Quand: 7 octobre

Où: PC (Early Access)

Multijoueur: non

«Kingmakers» - un royaume pour un shotgun

Un jeu d'action sandbox déjanté dans lequel vous utilisez des armes et des véhicules modernes pour déchirer des armées dans l'Angleterre médiévale. Cela me rappelle «Army of Darkness», mais sans les monstres.

Quand: 8 octobre

Où: PC (Early Access)

Multijoueur: Coopération en ligne

«Yooka-Replaylee» - le lézard sauteur est de retour

Le remaster améliore le jeu de plateforme 3D de 2017 sur tous les fronts. Des graphismes plus jolis, des animations retravaillées, de nouveaux défis et une carte du monde pour ne plus se perdre.

Quand: 9 octobre

Où: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2¹

Multijoueur : non

«Bye Sweet Carole» - Carole dans le jardin des monstres

L'aspect le plus frappant de «Bye Sweet Carole» est sans aucun doute son design. Le jeu ressemble à un film d'animation des années 90 dessiné à la main. Quant à l'histoire, elle rappelle «Alice au pays des merveilles». La jeune Lana Benton se retrouve dans un jardin enchanté et doit faire face à toutes sortes de créatures troublantes.

Quand: 9 octobre

Où : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2¹

Multijoueur : non

«Absolum» - un régal pour les yeux et les oreilles

Je n'avais encore jamais vu un beat 'em up combiné à une mécanique de roguelike. Vous vous battez à travers un monde fantastique magiquement animé pour le libérer du Roi Soleil Azra

Le style est une véritable claque. Ajoutez à cela une bande-son signée par des compositeurs de renom comme Gareth Coker («Ori», «Halo Infinite»), Yuka Kitamura («Dark Souls», «Elden Ring») et Mick Gordon («Doom Eternal»).

Quand: 9 octobre

Où: PC, PS4, PS5, Switch, Switch 2¹

Multijoueur : Coopération, local et en ligne pour deux personnes

«Little Nightmares 3» - Duo d'horreur

Dans le troisième volet de la série de jeux de plateforme à énigmes, les deux amis Low et Alone doivent trouver une issue à un monde effrayant. Partout, des créatures monstrueuses les attendent pour les prendre dans leurs griffes. Ce n'est qu'en travaillant ensemble qu'ils pourront échapper à l'horreur.

Quand: 10 octobre

Où : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2¹

Multijoueur : Coopération en ligne pour deux personnes

«Battlefield 6» - «Call of Duty» doit se mettre au chaud

La série semble en bonne voie pour retrouver son meilleur niveau d'antan, même si la vente d'EA lui laisse un goût amer. J'ai déjà pu essayer le mode multijoueur et j'ai trouvé les cartes et le système de classes revu et corrigé déjà très prometteurs. Le modèle de destruction est également de retour. Il ne reste plus qu'à faire en sorte que la campagne tienne ses promesses.

Quand: 10 octobre

Où: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multijoueur : En ligne jusqu'à 64 personnes

«Dreams of Another» - un rêve à tirer

Le concept de «Dreams of Another» est rafraîchissant et inédit. Et ce, même si vous vous déplacez majoritairement avec un fusil d'assaut et un lance-roquettes. Au lieu de détruire des objets, vous matérialisez le monde par vos tirs.

Quand: 10 octobre

Où: PC, PS5, PSVR 2

Multijoueur: non

«Reach» - Mettez vos lunettes et passez à travers

Pour les fans de VR, «Reach» est un jeu d'action-aventure cinématique dans un monde fantastique mystérieux. Vous vous battrez à deux mains avec un bouclier, des armes blanches ou un arc. En même temps, il y aura de nombreux passages de plateforme. Il semble donc que ce ne soit pas pour les estomacs fragiles.

Quand: 13 octobre

Où: PC,PS5, PSVR 2, Quest

Multijoueur: non

«Ball x Pit» - tout ce qui est bon vient d'en haut

Le jeu rappelle «Vampire Survivor», sauf que vous êtes dans un couloir et que les hordes d'ennemis viennent d'en haut. En dehors de cela, le but est également de survivre le plus longtemps possible. Vous collectez des ressources et débloquez constamment de nouvelles armes et améliorations jusqu'à ce que les ennemis vous submergent et que le plaisir recommence.

Quand: 15 octobre

Où : PC, PS5, Xbox Series X/S, Game Pass, Switch, Switch 2¹

Multijoueur : non

«Pokèmon Legends : Z-A» - convainc de A à Z, sauf pour les graphismes

«Le meilleur jeu 'Pokémon' depuis longtemps», affirme notre confrère Domagoj après sa session de jeu à Paris. Les combats classiques au tour par tour sont remplacés par des batailles en temps réel. A cela s'ajoutent les méga-évolutions des Pokémon, qui font grandir les petits monstres pour en faire des géants. Seul le visuel n'est toujours pas enthousiasmant.

Quand: 16 octobre

Où: Switch, Switch 2

Multijoueur: non

«Pax Dei» - un monde, pour se défouler

Après un an d'Early Access, le MMO médiéval atteindra bientôt la version 1.0. Seul ou à plusieurs, vous explorerez un monde immense rempli de mythes et de monstres. En outre, un système de construction complexe vous permet de créer votre propre village. Après l'euphorie initiale, les notes sur Steam ont considérablement baissé. Peut-être que le lancement pourra remonter le moral.

Quand: 16 octobre

Où: PC (déjà disponible en Early Access)

Multijoueur: Coopération en ligne et PvP

«Fellowship» - WoW-Light

Il ne ressemble pas seulement à «World of Warcraft», il se joue aussi comme tel - du moins comme une partie de celui-ci. «Fellowship» supprime l'open world avec toutes ses collectes de ressources et ses quêtes pour se concentrer entièrement sur les instances. En équipe de quatre, avec votre combinaison préférée de guérisseurs, de tanks et de distributeurs de dégâts, vous relevez des défis divertissants.

Quand: 16 octobre

Où: PC (Early Access)

Multijoueur: Coopération en ligne pour quatre personnes

«Keeper» - une lueur d'espoir

Un phare oublié depuis longtemps revient à la vie et part à l'aventure en compagnie d'un oiseau ressemblant à un dodo. Le jeu est signé Double Fine, qui est une garantie de fraîcheur avec «Psychonauts 2», «Rad» ou «Headlander».

Quand: 17 octobre

Où: PC, Xbox Series X/S, Game Pass

Multijoueur : non

«Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2» - espérons qu'il ne soit pas exsangue

Après 21 ans, nous avons enfin droit à la suite du génial, bien qu'imparfait, jeu de rôle Vampire. Ce nouvel opus fait beaucoup de choses différentes. La principale différence se trouve déjà dans l'appellation du genre. La deuxième partie est clairement un jeu de rôle d'action. Et l'action était plutôt amusante lors de ma démo à la Gamescom en août. Il ne reste plus qu'à espérer que l'histoire ne sera pas négligée non plus.

Quand: 21 octobre

Où: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multijoueur: non

«Ninja Gaiden 4» - Pas pour les épileptiques

Une planche d'action indiscutable sera «Ninja Gaiden 4» et plutôt sanglante. Dans des combats au rythme effréné, vous vous frayez un chemin à coup d'épée et de magie à travers tout ce qui se trouve sur votre chemin. J'ai déjà les mains moites à force de vous regarder.

Quand: 21 octobre

Où: PC, PS5, Xbox Series X/S, Game Pass

Multijoueur : non

«Painkiller» - le boomershooter des créateurs de «Fortnite»

Rares sont les marques anciennes qui ne sont pas touchées aujourd'hui. C'est le cas du jeu de tir à la première personne créé en 2004 par le studio polonais People can Fly. Aujourd'hui, le studio fait partie d'Epic Games, où ils ont co-développé «Fortnite». Le remake de «Painkiller» rappelle fortement «Doom». Vous tirez sur des hordes de monstres à l'aide de toutes sortes d'armes insolites jusqu'à ce que tout soit mort ou que votre doigt se crispe. Ça a l'air amusant.

Quand: 21 octobre

Où: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multijoueur: Coopération en ligne

«Jurassic World Evolution 3» - les dinosaures sont lâchés

Pour la première fois, le troisième simulateur de parc de dinosaures accueille de jeunes animaux. Jusqu'à présent, les dinosaures sortaient adultes de la machine à cloner. Il y a en tout 80 animaux différents que vous pouvez modifier grâce au génie génétique afin de construire un parc aussi populaire que possible - où ils s'échappent régulièrement et où vous pouvez les capturer à nouveau. Idéalement, avant qu'ils ne dévorent vos visiteurs.

Quand: 21 octobre

Où: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multijoueur : non

«Dispatch» - Héros de bureau

Un jeu de super-héros qui, pour une fois, ne mise pas sur l'action. Ici, vous vivez l'histoire depuis votre bureau. Parce que votre combinaison de combat est cassée, vous vous retrouvez au centre de dispatching, où vous vous occupez de la réhabilitation d'ex-super-vilains, gérez votre équipe et manœuvrez dans les relations de bureau. Derrière tout cela, les auteurs de «Tales from the Borderlands» et «The Wolf Among Us».

Quand: 22 octobre

Où: PC, PS5

Multijoueur: non

«Tormented Souls 2» - do it yourself

Les fans de survival horror sont actuellement comblés. Après «Silent Hill f» et «Cronos» voici le prochain candidat prometteur. Dans un manoir isolé, vous combattez des monstres avec des armes improvisées, résolvez des énigmes tout en essayant de sauver votre sœur d'une secte dangereuse.

Quand: 23 octobre

Où: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multijoueur: non

«Moonlighter 2 : The Endless Vault» - Double équipe

La nuit, vous vous frayez un chemin à travers des mondes magiques remplis de monstres et les broutez à la recherche de proies. Le jour, vous vendez le butin dans votre boutique pour améliorer votre équipement et vos compétences.

Quand: 23 octobre

Où: PC (Early Access), Game Pass

Multijoueur : non

«Angry Video Game Nerd 8-bit» - Aaaasssss

Le personnage youtubeur grincheux de James Rolfe a déjà droit à son troisième dérivé vidéoludique. Il s'agit une fois de plus d'un jeu de plateforme en 2D très lourd. Cette fois-ci, le design en pixels 8-bit ne semble pas seulement provenir directement de la première console Nintendo, il est aussi officiellement disponible pour la NES. Je me suis entretenu avec les développeurs pour savoir comment le jeu a vu le jour.

Quand: 23 octobre

Où : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2¹, NES

Multijoueur : non

«Wreckreation» - tout en ferraille

Le spin-off du jeu de course de carambolage «Wreckfest» mise sur un monde de jeu ouvert pour se défouler. Faites des courses endiablées avec des loopings, des éoliennes et autres obstacles que vous pouvez placer vous-même dans l'éditeur. Bien sûr, le magnifique modèle de destruction est de retour.

Quand: 28 octobre

Où: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Multijoueur : PvP en ligne et coop

«Simon the Sorcerer Origins» - il est de retour

30 ans après le premier volet, l'histoire du sorcier sarcastique continue. Comme son nom l'indique, ce jeu d'aventure en pointer-cliquer est une préquelle. Simon est entraîné dans un monde étrange où il doit résoudre toutes sortes d'énigmes difficiles. Le style graphique est inspiré des années 90, lorsque la série était à son apogée.

Quand: 28 octobre

Où : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2¹

Multijoueur : non

«The Outer Worlds 2» - qui a besoin de «Mass Effect»

Le jeu de rôle de science-fiction d'Obsidian promet à nouveau une histoire pleine d'humour et une grande liberté de jeu. La démo à laquelle j'ai pu jouer m'a définitivement donné envie d'en savoir plus.

Quand: 29 octobre

Où: PC, PS5, Xbox Series X/S, Game Pass

Multijoueur : non

«ARC Raiders» - Sortie de groupe

«ARC Raiders» est un jeu de tir d'extraction dans lequel vous combattez, seul ou en équipe, une mystérieuse menace robotique appelée ARC. Dans votre quête de ressources, des ennemis contrôlés par l'ordinateur, mais aussi des humains, se mettront en travers de votre chemin. Les retours de la phase bêta ont été extrêmement positifs.

Quand: 30 octobre

Où: PC, PS5, Xbox Series X/S

Multijoueur: Coopération en ligne et PvP

«Dragon Quest I & II HD-2D Remake» - euh, c'est bien ça avec euh

Je dois avouer que j'ai perdu depuis longtemps le fil des remakes et remasters de tous ces JRPG. Pour moi, ils se ressemblent tous. Si en plus le troisième volet sort avant les deux premiers, c'est définitivement la fin pour moi. Mais je suis sûr que pour les fans, ce sera une fête et c'est le plus important.

Quand: 30 octobre

Où: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2

Multijoueur : non

«Mortal Kombat : Legacy Kollection» - Finish Him!

Digital Eclipse élargit sa série de documentaires interactifs avec «Mortal Kombat». Elle contient d'une part les principaux jeux de la série de baston sanglante. A cela s'ajoute la partie musée, enrichie d'interviews, de notes de développement et de vidéos qui racontent l'histoire derrière «Mortal Kombat».

Quand: 30 octobre

Où: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2

Multijoueur : non

«Mina the Hollower» - Amour 8-bit

Le studio derrière le génial «Shovel Knight» va bientôt sortir son prochain jeu rétro en pixels. Vous incarnez Mina, qui part à la rescousse d'une île maudite. Rappelle visuellement et ludiquement des titres comme «Castlevania» et pas seulement à cause du fouet. Le design devrait ravir tous les fans de 8 bits et je ne me fais pas de souci pour le gameplay.

Quand: 31 octobre

Où: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2

Multijoueur : non

¹ Version Switch 1 également compatible avec la Switch 2.

