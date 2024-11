Les jeux de tir à la première personne "Unreal" et "Unreal Tournament" toujours gratuits

Epic Games autorise Internet Archive à publier les jeux de tir à la première personne cultes "Unreal" et "Unreal Tournament". Les deux jeux sont ainsi immédiatement gratuits.

Après plus d'un quart de siècle, "Unreal" de 1998 et "Unreal Tournament" de 1999 deviennent gratuits. Epic Games, le créateur de ces deux classiques, autorise Internet Archive à héberger les jeux de tir à la première personne. Ainsi, il est désormais possible à chacun de se faire sa propre idée sur l'origine du moteur Unreal actuel.

Ceux qui y ont joué à l'époque auront les yeux qui brillent rien qu'en entendant la chanson du générique d'"Unreal"

Plongez-vous dans un magnifique jeu de tir futuriste de science-fiction et d'aliens, avec des transitions fluides entre l'intérieur et l'extérieur d'une manière qui n'existait pas avant 1998. Vous pouvez vous amuser seul ou en mode multijoueur, ce pour quoi ce deuxième opus est entièrement conçu. Mais attention, pour jouer sans frustration, vous aurez besoin d'un matériel puissant, comme un processeur de 200 mégahertz et 32 mégaoctets de RAM.

"Unreal Tournament" n'a pas seulement procuré un plaisir sans fin lors des LAN parties, mais aussi en raison de moments de frustration (mis en scène) devenus viraux

Pour vous éviter une frustration comme celle de l'UT-Kid dans la vidéo, il n'y a pas seulement les fichiers ISO des jeux à télécharger, mais aussi de l'aide pour les exécuter sur du matériel moderne. Le groupe de fans Old Unreal fournit des installateurs qui téléchargent automatiquement les ISO et installent les correctifs de compatibilité.

Vous pouvez obtenir les jeux ici

Installateur "Unreal" :

https://www.oldunreal.com/downloads/unreal/full-game-installers

Installateur de "Unreal Tournament"

https://www.oldunreal.com/downloads/unrealtournament/full-game-installers

Téléchargement de l'ISO "Unreal" (archive.org) :

https://archive.org/details/gt-unreal-1998

Téléchargement ISO "Unreal Tournament" (archive.org) :

https://archive.org/details/ut-goty