Les idées de Lenovo pour les écrans d'ordinateurs portables : extensibles, dépliables ou cliquables

Lorenz Keller 3/3/2025

Plus d'écrans, plus de possibilités : Lenovo présente au Mobile World Congress de Barcelone des concepts d'ordinateurs portables créatifs avec des écrans extensibles et pliables ainsi que des assistants IA enfichables.

Les ordinateurs portables sont pratiques, mais plus ils sont compacts et légers, plus l'espace de travail en pâtit. Mais travailler sur un petit écran n'est pas un plaisir. C'est pourquoi beaucoup ont un grand écran comme extension dans leur bureau à domicile. Mais la vie professionnelle évolue : de nombreuses personnes peuvent ou doivent également utiliser leur ordinateur portable de manière flexible en déplacement.

C'est précisément pour ce groupe cible que Lenovo présente au Mobile World Congress (MWC) de Barcelone plusieurs concepts d'extension d'un ordinateur portable, afin que vous puissiez bénéficier en déplacement du même confort qu'au bureau à domicile. Mais on ne sait pas encore si et quand ces idées seront réellement intégrées dans des produits réellement disponibles.

ThinkBook nom de code Flip : ouvert vers le haut

A première vue, cet ordinateur portable est un 13 pouces classique - un ordinateur portable professionnel compact dans le style ThinkBook classique. Mais l'écran s'étend verticalement et se déplie. En quelques secondes, on obtient ainsi un grand espace de travail de 18 pouces de diagonale, sans interruption.

Déployé, vous disposez d'un écran de 18 pouces en mode portrait.

Vous pouvez passer de manière transparente entre cinq modes différents : ordinateur portable normal, écran déployé ou utilisation de la tablette. A cela s'ajoute le mode partage, qui permet à deux personnes d'utiliser en parallèle l'avant et l'arrière de l'écran replié, ainsi qu'un mode lecture, qui vous permet d'utiliser la grande surface pour des documents. L'IA aide à chaque fois à organiser plusieurs applications côte à côte. Une autre nouveauté est le pavé tactile, qui peut être éclairé en trois couches. Cela permet également d'afficher des touches numériques et des commandes pour les médias.

Dans la première prise en main, la construction semble encore un peu fragile, mais la taille de l'écran est déjà impressionnante. Et surtout la transition en douceur grâce à l'écran pliable. Ainsi, vous pouvez par exemple regarder des documents en mode portrait en pleine grandeur.

ThinkBook Magic Bay : extensible dans toutes les directions

Pour le ThinkBook 16p Gen 6, Lenovo a développé tout un ensemble de possibilités d'extension - il ne s'agit encore que de concepts. Tout d'abord, il y a deux écrans enfichables de 13,3 pouces chacun, qui s'accrochent sur les côtés de l'ordinateur portable. Vous pouvez ainsi utiliser trois fois plus de surface pour travailler, tout en faisant tourner d'autres applications sur chaque écran.

Au lieu d'un seul écran, vous pouvez en utiliser trois pour le multitâche.

Le système de clic a déjà bien fonctionné lors du premier essai. Les écrans supplémentaires peuvent être mis en service en dix secondes. Vraiment une valeur ajoutée pour le bureau mobile.

Le Magic Bay 2nd Display Concept est nettement plus petit. Il s'agit d'un écran large de 8 pouces qui se fixe sur l'ordinateur portable. Il est spécialement conçu comme une interface entreprise pour les applications d'intelligence artificielle et permet d'accéder rapidement à une sélection d'applications, par exemple Messenger. Les notifications et informations compilées par l'intelligence artificielle sont également accessibles.

L'écran tactile clipsable permet par exemple de lancer les principales applications

Sous le nom de code Tiko, Lenovo propose également en solde une version ludique du second écran. Celui-ci est également enfiché et se compose d'un petit écran rond. Celui-ci affiche le statut sous forme d'emoji, réagit aux demandes de l'IA par des réponses gestuelles et affiche des messages. Dans la version Pro, des widgets peuvent également être affichés sur le petit écran afin de permettre le multitâche. L'assistant IA de Lenovo y est également directement intégré.

Un gadget : ce mini-écran donne un visage à l'IA avec des emojis et reconnaît les gestes.

Un dos d'ordinateur portable fait de cellules photovoltaïques

A première vue, je ne vois rien sur ce ThinkPad. Ce n'est qu'en inclinant légèrement le dos de l'écran que je remarque un motif régulier. Il s'agit des cellules solaires que Lenovo a intégrées dans le couvercle de ce prototype. Elles sont censées prolonger l'autonomie de la batterie - et ce, au passage, lorsque l'ordinateur portable est utilisé au quotidien.

Si vous regardez attentivement, vous verrez les cellules solaires sur le dessus de l'ordinateur portable.

Le fabricant ne révèle pas les performances exactes, mais 20 minutes à la lumière devraient suffire pour une heure supplémentaire de lecture vidéo. Malgré le panneau, l'ordinateur portable n'est ni plus grand, ni plus épais, ni plus lourd que d'autres appareils comparables.

