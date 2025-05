Nouveautés + tendances 8 8

Les groupes d'onglets : D'autres navigateurs les ont depuis des années, maintenant Firefox aussi

Debora Pape Traduction: traduction automatique 30/4/2025

Dans Firefox aussi, le messie chaos des onglets ouverts est désormais terminé : le navigateur vous permet enfin d'organiser vos onglets en groupes.

Les utilisateurs de Firefox qui ont un nombre notoire d'onglets ouverts ont une raison de se réjouir : vous pouvez désormais organiser vos onglets en groupes. Alors que les navigateurs concurrents proposent des groupes d'onglets depuis des années, Firefox ne le permettait jusqu'à présent qu'avec des modules complémentaires.

Comment fonctionnent les groupes d'onglets dans Firefox

Les groupes d'onglets vous permettent d'organiser vos onglets ouverts par thème et d'éviter un long défilement dans la barre d'onglets. Ils fonctionnent dans Firefox comme dans les autres navigateurs. Cliquez sur un onglet à droite et sélectionnez «Ajouter un onglet à un nouveau groupe» pour créer votre premier groupe d'onglets. Vous pouvez également faire glisser un onglet sur un autre et attendre une demi-seconde pour que les deux onglets aient un cadre commun.

Les groupes d'onglets vous permettent d'organiser vos onglets ouverts par thème.

Source : Mozilla

Vous pouvez donner un nom à vos groupes d'onglets et leur attribuer des couleurs afin de les retrouver facilement. En cliquant sur le nom du groupe, vous le fermez et l'ouvrez pour libérer de l'espace dans la barre d'onglets. Alors que vous pouvez synchroniser les onglets avec vos autres appareils, les groupes d'onglets sont stockés localement.

Des aperçus du processus de développement

Mozilla, l'organisation derrière le développement du navigateur open source, profite de la fin du déploiement mondial pour publier un long post de blog. Il donne un aperçu de la façon dont l'équipe de développement traite les demandes de fonctionnalités des utilisateurs.

Les groupes d'onglets sont la fonctionnalité la plus demandée pour Firefox depuis des années. Apparemment, l'équipe elle-même a été surprise par la passion des utilisateurs sur ce thème. Les premières versions alpha cachées de la fonctionnalité ont été immédiatement découvertes, partagées et discutées par les utilisateurs.

L'équipe travaille maintenant sur la possibilité d'organiser automatiquement les onglets en groupes. Grâce à l'IA, le navigateur devrait reconnaître les groupes thématiques dans les onglets ouverts non groupés et fournir automatiquement des suggestions de groupes pertinents.

