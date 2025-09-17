Nouveautés + tendances 8 3

Les États-Unis et la Chine trouvent un accord : pas d'interdiction de TikTok, mais les données restent aux États-Unis

Florian Bodoky Traduction: traduction automatique 17/9/2025

Oracle rachète l'activité américaine de TikTok, les données restent aux États-Unis. ByteDance conserve l'algorithme. Ce qui reste, ce sont des querelles d'influence.

Après de longues négociations autour de TikTok, les Etats-Unis et la Chine ont trouvé un accord : La société chinoise ByteDance, à laquelle appartient TikTok, cède ses activités opérationnelles aux Etats-Unis. Celles-ci seront désormais gérées par un consortium présidé par le géant texan de la technologie Oracle. ByteDance ne conservera qu'une part de 20 pour cent

Qu'est-ce qu'un consortium? Un consortium est un regroupement de plusieurs entreprises ou organisations qui s'associent pour un projet ou un objectif commun, sans pour autant devenir une seule et même entreprise. Chaque membre reste juridiquement indépendant, mais apporte de l'argent, du savoir-faire ou d'autres ressources.

«Opérations» signifie dans ce contexte le stockage et la gestion des données des utilisateurs américains. Ces informations seront stockées sur des serveurs situés aux États-Unis, eux-mêmes placés sous le contrôle des autorités américaines.

Réduire les inquiétudes en matière de sécurité, mais conserver l'algorithme

Le consortium aura moins d'influence sur l'algorithme TikToks. Celui-ci détermine quels contenus apparaissent aux utilisateurs. Il ne s'agit pas seulement de la publicité, mais aussi de la sélection des vidéos courtes proprement dites. L'algorithme reste donc entre les mains des Chinois et obtient une licence pour pouvoir continuer à l'utiliser aux États-Unis. Toutefois, certaines conditions doivent être remplies pour que les nouveaux partenaires américains puissent influencer les facteurs qui ont suscité des préoccupations de sécurité auprès du gouvernement américain - par exemple les contenus politiques perçus comme anti-américains ou qui pourraient potentiellement influencer les processus politiques. Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas encore comment ces possibilités d'influence se présenteront.

Une loi adoptée en 2024 stipulait donc que ByteDance devait soit vendre ses activités américaines, soit faire face à une interdiction de l'application. Le président Donald Trump a repoussé l'échéance à plusieurs reprises et a dernièrement accordé un délai supplémentaire jusqu'au 16 décembre 2025. D'ici là, toutes les étapes juridiques et organisationnelles devront être achevées.

Certaines questions ne sont pas encore résolues : Outre l'influence sur l'algorithme aux États-Unis, il n'est pas encore clair dans quelle mesure ByteDance peut s'impliquer dans les activités opérationnelles. De même, le contrôle des mesures ordonnées ne semble pas encore être clair sur la manière exacte dont elles seront appliquées. Une seule chose est sûre : la loi de 2024 est respectée, TikTok ne sera pas interdit aux Etats-Unis.

Photo d’en-tête : Shutterstock

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 8 personne(s)







