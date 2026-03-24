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Les États-Unis arrêtent d'importer des routeurs WLAN de l'étranger

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 24/3/2026

Les États-Unis vont désormais interdire les nouveaux routeurs WLAN provenant de l'étranger. La raison en est des problèmes de sécurité. Les appareils existants restent autorisés.

Les Etats-Unis durcissent leur position vis-à-vis de la technologie étrangère : à l'avenir, les nouveaux routeurs WLAN pour les particuliers ne pourront plus être importés. Seuls les routeurs fabriqués aux Etats-Unis pourront être utilisés. Les modèles déjà homologués pourront continuer à être vendus. La nouvelle règle ne s'appliquera qu'aux prochaines générations d'appareils

La FCC s'inquiète pour la sécurité

L'autorité américaine «Federal Communications Commission» estime que les routeurs fabriqués à l'étranger présentent un risque important. Ils y voient des portes d'entrée potentielles pour l'espionnage, les attaques sur les réseaux et le vol de données. Ils craignent même que l'infrastructure critique soit compromise. Cette inquiétude n'est pas nouvelle. Le gouvernement américain est depuis longtemps préoccupé par le fait que la technologie de la République populaire de Chine ou d'autres pays puisse être utilisée à des fins de surveillance ou de sabotage. Avec la décision actuelle, l'agence élargit sa " «Covered List"». Elle y énumère les appareils qu'elle considère comme présentant un risque pour la sécurité nationale. Les nouveaux routeurs fabriqués à l'étranger font désormais partie de cette catégorie.

Cette mesure risque de faire couler beaucoup d'encre. En effet, une grande partie des routeurs sont fabriqués en dehors des Etats-Unis. Même les fabricants dont le siège social est aux Etats-Unis font fabriquer leurs appareils à l'étranger. Autrement dit, sur le papier, pratiquement tous les appareils risquent d'être bloqués à l'importation aux États-Unis.

Pour éviter cela, il faut demander une autorisation spéciale, modèle par modèle. Mais les conditions à remplir sont incroyablement élevées. Entre autres, il doit exister un plan contraignant et détaillé selon lequel les constructeurs souhaitent délocaliser leur production aux Etats-Unis, du moins en partie. Les participations, les structures de propriété et les rapports de brevets de l'entreprise elle-même ainsi que ceux de ses fournisseurs de composants doivent également être entièrement divulgués et approuvés par les autorités. En outre, l'autorisation n'est que temporaire. Un rapport d'avancement doit être présenté tous les trimestres, faute de quoi l'autorisation peut être retirée.

Quels sont les appareils concernés ?

Le portail Heise pose la question légitime de savoir quels appareils sont finalement concernés par cette réglementation. On peut lire dans le communiqué de presse correspondant qu'il s'agit de «Routeurs pour consommateurs» (consumer-grade routers). Techniquement, le rôle d'un routeur est défini par la FCC comme suit : «Les routeurs acheminent des paquets de données, généralement selon le protocole Internet (IP), entre des systèmes en réseau.» Ce n'est pas faux en soi, mais cela concerne également les répéteurs ou même les smartphones. L'autorité se réfère à undocument du National Institute of Standards and Technology. On ne sait pas encore exactement comment ces directives seront finalement mises en œuvre. Quoi qu'il en soit, les routeurs déjà achetés resteront autorisés et continueront de fonctionner.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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