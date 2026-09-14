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Les entreprises d'IA achètent-elles maintenant des cartes graphiques de jeu par palettes entières ?

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 14/9/2026

Ce sont des images qui rappellent le boom des cryptomonnaies : des centaines de RTX 5090 sont prêtes à être installées dans des systèmes multi-GPU. Cette fois, ce n'est pas pour le minage, mais pour l'IA. L'authenticité des photos reste toutefois à confirmer, le prix de la carte ayant presque doublé depuis son lancement.

La ROG Astral RTX 5090 coûtait 2800 francs lors de son lancement en février 2025. Début août 2026, elle atteignait près de 3700 francs et, mi-septembre, elle dépasse les 5300 francs. Jusqu'à présent, la crise de la mémoire était principalement tenue pour responsable de ces prix élevés. Des entreprises comme Nvidia ne se concentrent plus sur les joueurs, mais sur l'IA avec des produits dédiés. En conséquence, les cartes graphiques de jeu deviennent une denrée rare et plus coûteuse. Un nouveau facteur entre désormais en jeu.

Des images du média technologique et informatique en ligne HKEPC de Hong Kong montrent des quantités massives de cartes graphiques RTX 5090 qui – supposément – sont installées dans des racks pour une utilisation liée à l'IA.

Tout cela est-il réel ?

Source : HKEPC

Questions ouvertes concernant l'authenticité

Voici deux objections concernant ces images. Premièrement, il n'est pas clair si les photos proviennent réellement d'entreprises d'IA qui utilisent les cartes de cette manière. Deuxièmement, il n'est pas clair pour moi si les images sont authentiques. Concernant l'image ci-dessus, je soupçonne qu'elle a été générée par IA. Il suffit de regarder la pile de droite : il y a des indices dans les inscriptions suggérant que l'image a été générée par IA :

Qu'est-ce qu'une 50B0 ou une 50RO ? L'IA a probablement joué un rôle dans cette image.

Source : HKEPC

L'image de couverture ci-dessus, en revanche, semble authentique, ce qui plaide en faveur de la véracité des informations de HKEPC.

Des cartes de jeu, mais pas pour les joueurs

Les photos auraient été prises dans des entreprises qui assemblent des serveurs d'IA. On y voit des palettes remplies de nouvelles cartes graphiques RTX 5090. Emballées d'origine et attendant simplement d'être installées. Il ne s'agit pas, notons-le, de RTX PRO 6000 ou d'autres accélérateurs dédiés aux centres de données. Il s'agit des mêmes cartes GeForce que Nvidia vend à vous et à moi en tant que matériel de jeu.

Pourquoi choisir une RTX 5090 plutôt que des cartes dédiées ? Avec 32 Go de GDDR7 et une bande passante de 1792 Go/s, une RTX 5090 est suffisante pour l'inférence. De plus, les accélérateurs pour centres de données sont en rupture de stock pendant des mois, tandis que les cartes GeForce sont disponibles en rayon. Cependant, selon le contrat de licence utilisateur final (EULA) de Nvidia, les cartes GeForce ne devraient pas du tout être utilisées pour le fonctionnement de serveurs – à l'exception de la blockchain et du minage de cryptomonnaies.

Le boom de la crypto est de retour, seule la mission a changé

Pendant le boom des cryptomonnaies, les entreprises de minage achetaient des cartes GeForce à grande échelle, tandis que les joueurs cherchaient en vain des prix normaux. Nvidia avait réagi à l'époque avec des versions dites Lite Hash Rate (LHR) de plusieurs cartes RTX 30, qui bridaient les performances de minage d'Ethereum sans affecter les performances de jeu. Bien que le verrouillage ait été largement contourné en 2022, il a rendu les modèles LHR moins attrayants pour les grands mineurs pendant près d'un an.

Maintenant, c'est l'IA au lieu de la crypto. Mais le résultat pour vous semble étrangement similaire. Fait marquant : sur les nouvelles images, on ne voit aucune variante RTX 5090 D spécifique à la Chine. Nvidia avait déjà bridé les performances IA de la RTX 5090 D pour se conformer aux réglementations d'exportation américaines, tout en conservant largement les spécifications de jeu.

Nvidia sait donc parfaitement comment rendre une carte de jeu moins attrayante pour certaines charges de travail liées à l'IA, sans réduire les performances dans les jeux. Le fabricant n'a rien fait. Pourquoi le ferait-il ? Que la carte finisse dans votre boîtier ou dans un rack de serveur ne change rien à la marge de Nvidia. Tant que cela restera ainsi, la RTX 5090 restera techniquement une carte de jeu, mais elle ne sera plus abordable pour les joueurs.

Photo d’en-tête : HKEPC

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