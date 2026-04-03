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Les deux visages de Saturne

Spektrum der Wissenschaft Traduction : traduction automatique 4/4/2026

Des images récemment publiées par la NASA montrent que la vue de la planète aux anneaux est très différente dans l'infrarouge et dans le visible.

Les télescopes spatiaux James Webb (JWST) et Hubble (HST) sont régulièrement pointés vers les planètes du système solaire lorsqu'elles sont idéalement placées dans le ciel pour être observées. Ces deux images de la planète aux anneaux ont été prises dès 2024, mais n'ont été présentées par la NASA qu'en mars 2026. L'image de gauche a été prise par le JWST dans l'infrarouge le 29 novembre 2024 ; celle de droite par Hubble dans le visuel le 22 août. Ces observations ont lieu dans le cadre du programme OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), qui utilise depuis plus de 30 ans le télescope spatial Hubble pour photographier Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune au moins une fois par an. Depuis quelques années, le JWST est également utilisé à cette fin.

L'image infrarouge de Saturne, à une longueur d'onde comprise entre 1,64 et 4,7 micromètres, montre clairement les couches de brume dans l'atmosphère, et les anneaux, principalement constitués de glace d'eau, sont également brillants. Ils réfléchissent très bien le rayonnement thermique du Soleil, ce qui les rend plus brillants que la planète elle-même. En 2024, Saturne était proche de son équinoxe, qu'elle traverse tous les 15 ans. Par conséquent, les anneaux apparaissent peu ouverts sur les deux images. L'image JWST montre également quelques lunes de Saturne, en particulier Dioné, une lune d'environ 1100 kilomètres située à gauche sous les anneaux. Saturne est entourée d'au moins 285 lunes, ce qui en fait le record du système solaire. Ce n'est qu'en mars 2026 que onze autres nouveaux satellites de Saturne ont été signalés, mais ils sont beaucoup plus petits que Dione.

L'image de Hubble à droite a été obtenue dans le domaine visuel grâce à quatre filtres à bande étroite qui couvrent Saturne entre 395 et 631 nanomètres, du bleu au rouge. La règle est la suivante : 1 nanomètre = 10-3 micromètres = 10-9 mètres. Le filtrage fait clairement ressortir les structures de l'atmosphère, notamment les tempêtes et le changement de couleur très contrasté dû à la rotation rapide de la planète aux anneaux, qui dure un peu plus de dix heures. Observée à l'œil nu, Saturne apparaît beaucoup moins contrastée. Les bandes distinctives n'apparaissent qu'en regardant attentivement et dans de très bonnes conditions d'observation ; sinon, la planète apparaît presque uniforme dans une teinte jaune-brun.

L'image de Hubble montre également quelques-unes des petites lunes de Saturne, la plus visible étant Mimas, à gauche sous les anneaux et à gauche du centre du disque planétaire, sous la forme d'un point blanc. Elle projette même une minuscule ombre sombre sur la couverture nuageuse. Comme elle n'a qu'un diamètre d'environ 400 kilomètres, elle est minuscule comparée à Saturne, dont le diamètre est dix fois celui de la Terre (environ 120 000 kilomètres).

Spektrum der Wissenschaft

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Article original sur Spektrum

Photo d’en-tête : NASA, ESA, CSA, STScI, Amy Simon (NASA-GSFC), Michael Wong (UC Berkeley) ; traitement d'image : Joseph DePasquale (STScI)

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