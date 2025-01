Les consoles portables au CES : nouveaux appareils haut de gamme et consoles rétro

Lenovo et Acer ont présenté de nouvelles consoles de jeu au CES et SteamOS sera bientôt disponible sur les consoles tierces. Pour découvrir les autres news du CES dans le domaine des consoles portables, cliquez ici.

Le CES 2025 de Las Vegas apporte aussi son lot de nouveautés pour les amateurs de jeux mobiles.

Outre trois nouveaux appareils à ce jour, trois nouveaux processeurs AMD spécialement conçus pour les consoles portables ont été annoncés avec la gamme "Z2". Il n'y a pas de news concernant un successeur au célèbre Steam Deck de Valve, mais le fabricant fait savoir que le système d'exploitation maison SteamOS sera disponible pour d'autres matériels. Des consoles portables rétro, contenant des classiques du jeu datant de plusieurs décennies, seront également lancées sur le marché.

Dans cet article, vous aurez un aperçu de tout ce que le CES vous réserve sur le thème des consoles portables. Je mettrai à jour l'article s'il y a d'autres nouveautés.

SteamOS sur les appareils tiers

L'un des grands avantages du Steam Deck jusqu'à présent est le système d'exploitation SteamOS développé par Valve, qui donne une sensation plus "console" par rapport à Windows sur d'autres appareils portables. Les ordinateurs de poche Windows sont également plus sensibles aux bugs et autres problèmes - c'est en tout cas ce dont s'est plaint mon collègue Phil dans son rapport de test de l'Asus ROG Ally X, dont vous trouverez le lien ci-dessous. SteamOS est basé sur Linux

Maintenant, Valve annonce sa volonté d'ouvrir son système d'exploitation à d'autres constructeurs. C'est parti pour le Lenovo Legion Go S, présenté peu de temps auparavant, "le premier appareil de poche tiers sous licence officielle avec la technologie SteamOS".

Dès août 2024, Valve avait implémenté dans SteamOS le support de l'Asus ROG Ally. Actuellement, l'équipe de développement de Valve travaille encore à l'optimisation du logiciel. Cette expérience devrait aider à l'implémentation de SteamOS sur d'autres ordinateurs de poche. A l'avenir, il pourrait donc y avoir de très bonnes alternatives au Steam Deck, sans pour autant faire de concessions sur la maniabilité.

En fait, en tant qu'utilisateur final, vous pourrez bientôt télécharger une version bêta de SteamOS et l'installer sur votre console portable. Cependant, selon Valve, il n'y a aucune garantie que SteamOS fonctionnera correctement sur n'importe quel matériel.

Lenovo : Legion Go S et Legion Go Gen 2

Le Legion Go S est une version plus économique du Legion Go, sorti en 2023. Il est équipé d'un écran tactile LCD IPS de 8 pouces, légèrement plus petit que l'écran de 8,8 pouces de son grand frère. Contrairement au Legion Go, dont les contrôleurs sont amovibles, ceux du Legion Go S sont fixés à l'appareil. Sous le capot, le "Z2 Go" sera équipé d'un nouveau processeur AMD, également annoncé au CES. Mais ce CPU utilise des technologies déjà dépassées avec l'architecture Zen 3 et le RDNA 2.

Le Legion Go S est un peu plus rond et plus ergonomique que son prédécesseur.

Source : Lenovo

Le Legion Go S devrait être lancé en janvier avec Windows 11 et coûter dans un premier temps environ 740 dollars US. A partir de mai, une version moins chère avec SteamOS sera commercialisée pour 500 dollars US.

Lenovo a également présenté un prototype précoce pour la deuxième génération du Legion Go. Il devrait être équipé d'un écran OLED de meilleure qualité (Gen 1 : IPD LCD), d'une batterie plus puissante de 74 Wh (Gen 1 : 49,2 Wh) ainsi que du support d'une mémoire vive plus importante et d'une meilleure puissance de calcul. Le nouveau processeur haut de gamme "Z2 Extreme", tout juste annoncé au CES, peut ainsi être utilisé. Il est doté de 16 cœurs Zen-5 et de RDNA 3.5, mais sa résolution sera inférieure, avec 1920 × 1200 pixels (Gen 1 : 2560 × 1600 pixels).

Le prix de l'appareil n'est pas encore connu.

Acer : Nitro Blaze 8 et Nitro Blaze 11

Après le Nitro Blaze 7, sorti en 2024, Acer lance deux nouveaux ordinateurs de poche. Les numéros dans les noms des appareils représentent (approximativement) leur taille d'écran : une fois 8,8 pouces et une fois 10,95 pouces. Avec 11 pouces, le Nitro Blaze 11 est donc un ordinateur de poche d'une taille monstrueuse. Les manettes sont amovibles, comme sur la Nintendo Switch et le Legion Go, alors que sur le Nitro Blaze 8, elles sont fixes.

Les deux appareils Windows 11 sont équipés d'un processeur AMD Ryzen 7 8840HS à huit cœurs et d'une puce graphique Radeon 780M. Pour le reste, ils se distinguent légèrement par leur taux de rafraîchissement (120 Hertz / 144 Hertz) et la puissance de charge de la batterie (65 W / 100 W).

Les nouveaux Nitro-Blaze devraient être commercialisés au deuxième trimestre 2025 et coûter 999 euros en Europe.

L'Acer Nitro Blaze 11 a des contrôleurs amovibles et un énorme écran de 11 pouces.

Source : Acer

Accessoires de Razer : Handheld Dock Chroma

Razer lance sa première station d'accueil pour ordinateur de poche. Le "Handheld Dock Chroma" vous permet de connecter votre ordinateur de poche à un écran. En plus de l'éclairage RGB (bien sûr - c'est Razer), le dock offre plusieurs connecteurs. À l'arrière, vous trouverez trois ports USB-A pour les périphériques, un port USB-C avec Power Delivery pour la connexion à l'ordinateur de poche, HDMI 2.0 et un port Ethernet. Une fois branché, le dock peut recharger l'ordinateur de poche jusqu'à 100 watts.

Le Handheld Dock Chroma dispose d'un éclairage RGB et peut également servir de support de table pour l'ordinateur de poche ou la tablette.

Source : Acer

Grâce au support dorsal inclinable, vous pouvez utiliser le dock comme support de table, y compris pour votre tablette ou votre smartphone. Une fois fermé, le dock, qui est en aluminium, devrait être facile à transporter.

La station d'accueil sera disponible à partir de fin janvier. Elle devrait coûter 90 euros.

Atari : Gamestation Go pour les jeux rétro

La Gamestation Go ne fait pas concurrence aux ordinateurs de poche décrits ci-dessus. L'ancien géant du jeu vidéo Atari a déjà présenté l'ordinateur de poche en amont du CES. L'appareil est principalement destiné aux jeux d'arcade et aux classiques rétro. Atari développe l'ordinateur de poche en collaboration avec le fabricant My Arcade, spécialement spécialisé dans les appareils de jeu rétro.

La Gamestation Go d'Atari permet de jouer à de vieux classiques du jeu vidéo.

Source : Acer

Les jeux qui sortiront sur la Gamestation Go ne sont pas encore connus. Atari et My Arcade proposent déjà la Gamestation Pro, une console fixe livrée avec plus de 200 classiques des stations de jeu Atari du 20e siècle. On peut donc supposer que la Gamestation Go contiendra la même liste de jeux ou une liste comparable.

La console portable rétro d'Atari est livrée avec plusieurs commandes à gauche et à droite de l'écran. Sur le côté droit, il y a quatre boutons et un pavé numérique inhabituel pour les consoles portables, sur le côté gauche, il y a un stick analogique, un D-pad et un trackball également inhabituel. Cela permet de jouer à des jeux tels que "Missile Command", qui sont apparus à l'origine sur des machines à sous. Ces machines d'arcade étaient souvent équipées d'un trackball. En fonction du jeu chargé, les éléments de commande nécessaires doivent être éclairés.

Deux ports USB-C, un port HDMI, une prise jack pour casque et un emplacement pour carte micro-SD font partie des caractéristiques de l'appareil.

My Arcade : trois consoles rétro, dont une portable

En plus de la Gamestation Go sous licence Atari, My Arcade a annoncé la sortie de sa propre gamme de consoles de jeux rétro https://myarcade.com/blogs/press-and-news/my-arcade-announces-gamestation-retro-including-bandai-namco-and-capcom-games.

La gamme de jeux devrait être la même sur les trois consoles : plus de 100 titres, avec un accent sur les jeux de Bandai Namco et Capcom. Cela inclut des classiques comme "Pac-Man", "Street Fighter II", "Mega Man" et bien d'autres. Les appareils ne se distinguent que par leur forme. La Gamestation Retro Go est un ordinateur de poche avec un écran de 8 pouces.

La Gamestation Retro Go contient spécifiquement des jeux de Bandai Namco et Capcom.

Source : Acer

La gamme comprend également la Gamestation Retro Pro, une console fixe carrée avec deux manettes. Le troisième appareil de la gamme est la Gamestation Retro Mega, qui rappelle visuellement les machines à sous typiques des salles d'arcade et qui dispose également de commandes correspondantes.

On ne sait pas encore si ces consoles sortiront en Europe.

Mecha Systems : Mecha Comet pour les applications et le développement

La startup Mecha Systems a présenté le Mecha Comet, un ordinateur de poche Linux modulaire. Il ne s'agit pas d'un ordinateur de poche de jeu classique, mais plutôt d'une mini-calculatrice de bricolage portable.

L'OS Mechanix développé à cet effet est basé sur Debian. Mecha Comet mise sur l'ouverture des sources et la construction modulaire du matériel. Ainsi, tous les composants peuvent être remplacés, à l'exception de l'écran tactile IPS de 3,4 pouces, et d'autres composants peuvent être ajoutés, comme un contrôleur de jeu ou un petit clavier.

Le développement est financé par crowdfunding, il n'est donc pas garanti que l'appareil sorte réellement.

