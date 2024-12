Les cartes graphiques que Nvidia et AMD présenteront (probablement) au CES 2025

Au CES 2025, AMD et Nvidia présenteront de nouvelles cartes graphiques. Découvrez ici quels pourraient être ces modèles et ce que vous pouvez en attendre.

Les générations actuelles de cartes graphiques de Nvidia et AMD sont en circulation depuis plus longtemps que d'habitude. Habituellement, les deux fabricants présentaient et publiaient de nouvelles cartes tous les deux automnes. Maintenant, c'est quelques mois plus tard, mais au moins Nvidia devrait présenter quatre nouveaux modèles.

Traditionnellement, Nvidia présente d'abord les modèles haut de gamme - comme les futures RTX 5090 et RTX 5080. Mais cette fois-ci, les RTX 5070 Ti et RTX 5070 devraient également être présentées. La raison : AMD ne propose pas de cartes graphiques comparables à la RTX 5080 ou même à la RTX 5090 dans la génération à venir. Nvidia veut sans doute proposer des alternatives dès le début.

RTX 5070 Ti et RTX 5070

La date exacte de sortie des RTX 5070 Ti et RTX 5070 n'est pas claire. La date la plus probable est le premier trimestre 2025. Le modèle le plus rapide, la RTX 5070 Ti, sera probablement lancé en premier - nous avons plus de détails sur cette carte et les spécifications devraient être finales, ce qui n'est pas encore le cas pour la RTX 5070.

La 5070 Ti devrait être basée sur le GPU GB203-300, qui dispose de 8960 cœurs de calcul Cuda. En ce qui concerne la mémoire, elle serait de 256 bits GDDR7 avec une capacité de 16 gigaoctets. En ce qui concerne la consommation électrique, les fuites se contredisent : on parle de 285 à 300 watts. Mais ces différences peuvent aussi être dues au fait qu'il s'agit soit de la Total Graphics Power, soit de la Total Board Power. Les deux valeurs pourraient donc être correctes.

Les spécifications supposées comparées à celles de son prédécesseur :

Les spécifications laissent entrevoir une solide augmentation des performances à deux chiffres. Je pense qu'elle est 20 pour cent plus rapide que son prédécesseur, après quoi elle serait dans la fourchette de la RTX 4080.

La 5070, quant à elle, devrait être basée sur le GPU GB205-300 et disposer de 6144 cœurs de calcul Cuda. En ce qui concerne la mémoire, 192 bits de GDDR7 seraient disponibles avec une capacité de 12 gigaoctets. La consommation d'énergie serait de 250 watts

Les spécifications supposées comparées à celles de son prédécesseur :

Contrairement à la 5070 Ti, l'augmentation des performances semble moins importante sur le papier pour la 5070. Mais en raison de la nouvelle fabrication et de la nouvelle architecture, on peut tout de même s'attendre à un gain de performance à deux chiffres. Peut-être ne s'agira-t-il pas de 20 pour cent de plus, mais plutôt de 12 à 15.

RTX 5080

Comme pour les modèles plus petits, la date de sortie exacte de la RTX 5080 n'est pas encore connue. Mais la carte devrait être la première de la série à être lancée mi-janvier.

En ce qui concerne les spécifications, il y a déjà différentes fuites. Ainsi, la RTX 5080 devrait disposer de la mémoire la plus rapide de la série, à savoir 32 Gbit/s. Le GPU GB203-400 devrait également comporter 10752 cœurs de calcul Cuda et la carte devrait avoir une consommation maximale de 400 watts.

Les spécifications supposées comparées à celles de son prédécesseur :

Pour la RTX 5080, on peut donc s'attendre à un gain de performance de l'ordre de 20 pour cent. Peut-être même plus. Il n'est pas clair si la carte bat même la RTX 4090. Selon certaines fuites, il suffirait de surpasser la carte, selon d'autres non. Ce qui est sûr, c'est que dans la plupart des jeux, la RTX 5080 devrait permettre de dépasser les 60 images par seconde en résolution 2160p

RTX 5090

Depuis fin janvier ou début février, la RTX 5090 devrait être la deuxième carte de la série. Elle offrira de loin les meilleures performances - sans doute à un prix élevé. En revanche, elle devrait offrir plus du double des cœurs de calcul Cuda de la RTX 5080 : 21 760 au total. Le GPU, baptisé GB202-300, mesurerait 744 millimètres carrés. Cela représenterait une augmentation de 22 pour cent de la surface par rapport à son prédécesseur.

En ce qui concerne la mémoire, il s'agirait d'une GDDR7 512 bits d'une capacité de 32 gigaoctets et la consommation maximale serait d'une puissance folle de 600 watts. Les spécifications supposées par rapport à son prédécesseur:

La RTX 5090 devrait être clairement plus performante que son prédécesseur. Rien que les plus de 30 pour cent de cœurs de calcul Cuda en plus en disent long. Mais justement : Le prix risque d'être élevé.

RX 9070 XT et RX 9070

Changement le plus évident chez AMD : la nomenclature a changé. En fait, ce devrait être le tour de la série Radeon RX-8000. Mais AMD l'ignore selon les rumeurs et passe directement à la série RX-9000. Non seulement cela, mais le fabricant devrait également adopter une nouvelle approche dans la désignation des modèles. Ils s'appelleraient par exemple 9070 (XT) au lieu de 8800 (XT). AMD se rapprocherait ainsi des dénominations de Nvidia.

A part le changement de nom, il y a peu de changement chez AMD en ce qui concerne les spécifications. La RX 9070 XT devrait disposer de 4096 unités de calcul et d'une mémoire GDDR6 256 bits d'une capacité de 16 gigaoctets. Il est basé sur le GPU navi 48 XTX. La consommation maximale ne devrait pas augmenter par rapport à son prédécesseur. Le gain sur le papier est modeste, comme le montre la comparaison avec la version précédente :

Mais sur le papier, le RX 9070, basé sur le Navi 48 XT, ne semble pas beaucoup plus puissant que son prédécesseur :

Si le gain est modeste sur le papier, il est selon les fuites énorme : la 9070 XT serait à 5 pour cent de portée de la RTX 4080. Cela représenterait un saut de performance flagrant d'environ 40 pour cent. De plus, AMD aurait nettement amélioré les performances de ray tracing avec l'architecture RDNA4 et la RX 9070 XT serait au niveau de l'actuel fleuron, la RX 7900 XTX.

Toutes les informations contenues dans cet article doivent être prises avec précaution, car elles ne sont pas confirmées par des sources officielles. Les spécifications seront présentées par les constructeurs au CES et il faudra attendre des essais indépendants pour avoir des indications sur les performances.