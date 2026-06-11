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Les cartes cadeaux Steam disparaissent des rayons des magasins

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 11/6/2026

Elles sont encore en magasin, mais il n'y aura plus de réapprovisionnement : Valve ne livrera plus de cartes cadeaux Steam physiques aux détaillants. La raison est un problème bien connu : la fraude aux codes de bons d'achat.

Valve met fin à la vente de cartes cadeaux Steam physiques dans le commerce de détail. Les détaillants ne recevront plus de nouvelles cartes, mais sont autorisés à vendre les stocks existants. Les cartes ne disparaîtront donc pas brusquement des supermarchés, stations-service, magasins d'électronique ou kiosques : Valve s'attend à ce que les stocks restants soient épuisés d'ici fin 2026.

Pour vous, cela signifie que si vous possédez encore une carte cadeau Steam physique, vous pouvez toujours l'utiliser. Valve ne désactive pas la fonction des cartes existantes, mais met simplement fin au programme commercial pour les nouvelles cartes en plastique. Les cartes cadeaux Steam numériques restent également disponibles et peuvent être envoyées à d'autres utilisateurs via Steam comme d'habitude.

La fraude est le déclencheur

Valve justifie cette décision par des abus persistants. Les cartes cadeaux physiques sont depuis des années l'un des outils préférés des fraudeurs. Le principe est simple : les victimes sont contraintes d'acheter des cartes cadeaux en magasin et de transmettre ensuite les codes. Une fois le code utilisé, il est presque impossible de récupérer l'argent.

Dans ce contexte, Valve fait référence à des stratagèmes de fraude connus qui ne touchent pas seulement les clients de Steam. L'entreprise a déclaré avoir déjà collaboré avec les forces de l'ordre et les détaillants, ajouté des avertissements sur les cartes et restreint leur disponibilité. Ces mesures n'ont apparemment pas suffi. Les fraudeurs adaptent continuellement leurs méthodes.

Valve en tire une conséquence difficile. Au lieu de continuer à réglementer le produit, l'entreprise le retire du commerce de détail. Pour Valve, c'est aussi un aveu : un code physique, qui peut être acheté anonymement à la caisse et ensuite transmis, reste vulnérable.

Une partie du quotidien du jeu disparaît

Les cartes cadeaux Steam sont disponibles dans le commerce de détail depuis 2012. Pour beaucoup, elles étaient plus qu'un cadeau de dernière minute. Elles permettaient de recharger son solde Steam sans lier directement une carte de crédit, PayPal ou d'autres moyens de paiement au compte. Surtout pour les utilisateurs plus jeunes ou les personnes n'ayant pas accès aux méthodes de paiement numériques, ces cartes offraient un moyen simple d'accéder au Steam Store.

En 2017, Valve a ajouté les cartes cadeaux numériques. Celles-ci restent désormais le moyen officiel si vous souhaitez offrir du crédit Steam à une autre personne. La différence est cruciale : les cartes cadeaux numériques sont liées à des comptes et ne peuvent pas être achetées anonymement en magasin et transmises.

Les cartes cadeaux, un problème sectoriel

Valve n'est pas seul dans cette démarche. Précisément parce que les cartes cadeaux sont facilement disponibles dans le commerce et que les codes peuvent être transmis anonymement, elles restent une cible attrayante pour les criminels sur toutes les plateformes.

HelgaQ / Shutterstock

Si les abus continuent d'augmenter, la fin des cartes cadeaux physiques pourrait également devenir un sujet pour d'autres plateformes. La décision de Valve pourrait alors servir de précédent : comme preuve qu'un abandon du format physique est possible sans priver les clients de l'accès.

Photo d’en-tête : Lutsenko_Oleksandr / Shutterstock

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