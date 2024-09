Les AirPods d'Apple deviennent des aides auditives

Lors de la Keynote 2024, Apple présentera la dernière génération d'AirPods classiques en deux versions. Mais la nouvelle mise à jour logicielle pour les AirPods Pro 2 leur vole la vedette.

Tim Cook et son équipe ont présenté la quatrième itération des Airpods classiques lors de la keynote d'Apple. Il s'agit donc des AirPods de forme ouverte, sans embout en silicone, et qui continuent donc à avoir des fans, même si la version Pro est techniquement supérieure.

Les AirPods semblent être redevenus plus fins. Apple affirme avoir fait des recherches pour les rendre plus confortables. Après le lancement de la troisième génération, la firme de Cupertino a essuyé des critiques parce que les Airpods 3 étaient nettement plus larges et donc moins confortables que leurs prédécesseurs. Un essai plus approfondi permettra de voir si la promesse de confort est tenue.

Combler le retard sur les Pros

Dans leur quatrième génération, les Airpods se déclinent en deux versions et ont rattrapé leur retard sur le plan technique. Ils reçoivent, comme la variante Pro, la puce audio H2. Celle-ci prend en charge l'audio 16 bits et une fréquence d'échantillonnage maximale de 48 kilohertz. En outre, Apple a intégré le Personal Spatial Audio, déjà connu sur les Pros et les Airpods Max, qui crée un effet acoustique 3D.

Les Airpods normaux ont aussi droit à l'ANC.

Source : Apple

De même, le mode transparent arrive sur les Airpods si vous voulez percevoir les bruits extérieurs tout en écoutant de la musique, par exemple pour comprendre les annonces à la gare. Les Airpods sont également dotés de la fonction Conversation Awareness. Cette fonction détecte lorsque vous commencez à parler. La musique s'interrompt alors pour que vous puissiez vous entendre et entendre votre interlocuteur. Vous pouvez contrôler ces fonctions avec le geste de pincement sur le manche des Airpods, bien connu des pros.

Last but not least, les Cupertiniens dotent leur dernier ajout audio de l'isolation vocale. Ainsi, lorsque vous êtes au téléphone, les bruits parasites extérieurs sont filtrés pour que votre interlocuteur vous entende mieux. D'ailleurs, lorsque vous êtes appelé, vous pouvez décider de répondre ou non. Les gestes de hochement de tête et de hochement de tête sont pris en charge à partir d'iOS18.

L'étui de chargement reçoit lui aussi une petite mise à jour, du moins pour la version la plus chère : il devient plus petit et la batterie devrait durer jusqu'à 30 heures, soit six heures de plus que son prédécesseur. De plus, vous pouvez également le charger sans fil via la norme Qi. Apple ne révèle toutefois pas la puissance maximale en watts.

Réduction du bruit avec un design ouvert

Pour la version plus chère des nouveaux Airpods 4, Apple annonce également l'ANC, c'est-à-dire la réduction active du bruit. Pour cela, les microphones extérieurs du casque mesurent les fréquences des bruits environnants et bloquent ces fréquences avec des contre-bruits silencieux. Ce n'est évidemment pas nouveau. Cependant, il est plutôt rare que ce système soit intégré dans des écouteurs de type ouvert. D'après mon expérience, l'oreille doit être complètement fermée pour que cette technologie fonctionne de manière fiable et avec une qualité suffisante. Mais là encore, un essai permettra de faire la lumière sur ce point.

Les deux versions de l'Airpod-4 coûtent respectivement 129 francs et 179 francs avec ANC. Elles seront disponibles en précommande à partir du 20 septembre.

Apple AirPods Pro 2 : iOS 18 les transforme en appareils auditifs

On n'attendait pas de nouveaux AirPods Pro - et Apple n'en a pas présenté. En revanche, une mise à jour très importante du firmware a été déployée en même temps qu'iOS 18. Les Airpods Pro 2 seront ainsi dotés d'une fonction d'aide à l'écoute, permettant de les utiliser comme des prothèses auditives.

Les Airpod Pro deviennent des aides auditives.

Source : Apple

Avec les Pros, vous pouvez ainsi commencer par passer un test d'écoute "certifié" de cinq minutes pour vérifier votre capacité auditive. Pour cela, on vous fait écouter différents sons à différents volumes et fréquences. Un profil d'audition est ensuite créé dans l'application Health sur la base des résultats. Lorsque vous activez la fonction d'aide auditive, certains sons, tels que la parole humaine, sont amplifiés en temps réel.

La mise à jour sera déployée avec iOS18 à l'automne et devrait être disponible, entre autres, "dans certains pays européens". Apple cite concrètement l'Allemagne.

Apple Airpods Max : mini mise à jour pour les supra-auriculaires

Récemment, les leakers et les analystes ont spéculé sur la possibilité d'un nouveau casque supra-auriculaire d'Apple. Après quatre ans, certains pensent qu'il est temps de le faire. Ces espoirs n'ont pas été satisfaits.

Apple a simplement montré quelques nouvelles couleurs dans lesquelles les AirPods Max actuels seront disponibles à la vente. Il s'agit de Midnight, Starlight, Blue, Orange et Purple.

Les AirPods Max ont de nouvelles couleurs et un port USB-C./caption>Apple

Ces variantes de couleurs arrivent désormais avec USB-C au lieu de Lightning. La mise à jour vers iOS18 devrait ensuite apporter des améliorations dans le domaine de l'audio spatial. Le reste reste inchangé.