L'entreprise hype Humane ferme ses portes, HP rachète les restes

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 19/2/2025

Le Humane AI Pin est un échec. Le 28 février, l'entreprise ferme ses serveurs, rendant le gadget encore plus inutile qu'il ne l'était déjà selon les rapports de test. Les brevets et l'équipe sont rachetés par HP.

Humane vend la majeure partie de ses activités à HP pour 116 millions de dollars. La start-up fondée par un ancien designer d'Apple s'est fait connaître il y a un an en lançant un "AI Pin" en plein battage médiatique sur l'intelligence artificielle (IA). Il était conçu comme une interface pour les fonctions d'IA et devait remplacer le smartphone dans certaines situations.

Maintenant, l'AI Pin devient un déchet électronique. Il n'est plus disponible à la vente dès maintenant et le 28 février, Humane fermera ses serveurs. Après cela, les services basés sur le cloud ne fonctionneront plus, c'est-à-dire pratiquement tout ce pour quoi le pin's a été conçu. Seules les fonctions hors ligne, telles que l'indicateur de batterie, seront conservées.

Les utilisateurs devraient télécharger les notes et les médias enregistrés dans les prochains jours. Seuls les clients qui ont acheté le produit il y a 90 jours au maximum recevront une compensation pour ce gadget bientôt inutile. Tous les autres n'auront rien. Ceux qui ont déjà souscrit l'abonnement payant au-delà de la date d'arrêt seront tout de même remboursés pour cela.

Les employés passent à HP

HP récupère les droits du système d'exploitation CosmOS ainsi que plus de 300 brevets et demandes de brevets. Le prix de 116 millions de dollars US est nettement inférieur à ce qu'Humane avait initialement prévu. Selon les rapports, le couple fondateur Imran Chaudhri et Bethany Bongiorno cherchait déjà des acheteurs potentiels peu après le lancement raté - pour un prix d'un milliard de dollars US.

Imran Chaudhri et Bethany Bongiorno, plus riches de 116 millions, travaillent désormais pour HP.

Source : Humane

Chaudhri et Bongiorno doivent créer un nouveau département chez HP, appelé "HP IQ", afin d'intégrer l'IA dans les appareils du fabricant d'ordinateurs. Une grande partie des autres membres du personnel rejoindra également HP.

"Ça ne marche tout simplement pas"

Le Humane AI Pin a été commercialisé comme un nouveau produit révolutionnaire à l'approche de son lancement. Mais au final, le gadget tant attendu s'est avéré inachevé et pratiquement inutile. Le YouTuber Marques Brownlee l'a qualifié de "pire produit que j'ai jamais testé". Le portail tech "The Verge" a également constaté dans son Review : "Cela ne fonctionne tout simplement pas"

Photo d’en-tête : Humain

