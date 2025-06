Nouveautés + tendances 9 3

Lenovo vend désormais des appareils photo, mais seulement en Chine

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 4/6/2025

Le Lenovo C55 a un éclairage annulaire intégré et apparemment un capteur minuscule. Ses principales caractéristiques sont probablement son prix bas et son nom de marque.

Lenovo est bien connu pour ses ordinateurs portables. Aujourd'hui, la marque chinoise a créé la surprise en lançant un appareil photo compact : Le Lenovo C55 s'adresse aux vlogueurs au budget très serré et n'est disponible qu'en Chine. Aucune information n'a été donnée sur sa disponibilité sur d'autres marchés.

On ne sait pas non plus si Lenovo produit lui-même la caméra. Il pourrait également s'agir d'un produit sous licence sur lequel le fabricant d'ordinateurs portables aurait simplement collé son logo. Des caméras chinoises similaires à bas prix sont disponibles à la pelle. Le C55, avec une mémoire de 64 Go, coûte l'équivalent de 57 francs.

Le groupe cible du C55 est clair : les vlogueurs et vlogueuses qui veulent dépenser le moins possible.

La caméra a un boîtier en plastique blanc, pèse 190 grammes et mesure 112 × 72 × 35 mm. Pour le reste, il n'y a que peu d'informations. Par exemple, on ne sait pas quelle est la focale de l'objectif. Lenovo se contente de mentionner un zoom numérique 18x

Pire qu'un smartphone?

Selon «Notebookcheck», Lenovo intègre un minuscule capteur «Type 1/3». Avec 4,9 × 3,7 mm, il serait même plus petit que celui de nombreux smartphones. Les appareils photo compacts classiques ont un capteur environ deux fois plus grand. Les attentes concernant la qualité d'image de l'appareil photo de Lenovo sont donc faibles. Même la prétendue résolution de 64 mégapixels n'y change rien.

Au moins, l'écran LCD à l'arrière, d'une diagonale de 2,8 pouces, est similaire à celui des autres appareils photo. Le C55 n'a pas de viseur - mais un petit flash intégré et une lampe annulaire de vlogging autour de l'objectif. La molette de sélection de mode sur le dessus affiche différents modes d'enregistrement pour la photo et la vidéo. Cette dernière est disponible en résolution 4K et peut être stabilisée électroniquement.

Les spécifications ne sont disponibles que sous forme d'images.

