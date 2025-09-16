Nouveautés + tendances 3 2

L'émission télévisée culte "American Gladiators" fait son retour en langue allemande

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 16/9/2025

Autrefois phénomène de la culture populaire, voici un nouveau départ moderne : "Gladiators - Le spectacle des géants". Prime Video et RTL ramènent le format culte l'année prochaine.

Après une pause de plus de 30 ans, un classique de la télévision fait son retour. «American Gladiators», l'émission de compétition légendaire des années 1990, est rééditée en version française sous le titre : «Gladiators - Die Show der Giganten».

Le spectacle est le fruit d'une coopération entre Prime Video et RTL, produit par RTL Studios. Le tournage aura lieu au printemps 2026 au parc des expositions de Düsseldorf. Ensuite, vous pourrez probablement encore voir la nouvelle version en 2026, exclusivement sur Prime Video, avant qu'elle ne soit également diffusée sur RTL et RTL+ quatre semaines plus tard.

La fascination des gladiateurs : Pourquoi le format est devenu culte

Déjà dans les années 1990 et au début des années 2000, «American Gladiators» était plus qu'une simple émission. C'était un phénomène de culture populaire. Des gladiateurs et des gladiatrices musclés, portant des noms tels que Nitro, Blaze ou Gemini, se battaient contre des amateurs ambitieux dans des costumes colorés. Les duels étaient spectaculaires, les parcours d'obstacles éprouvants pour les nerfs et le public a acclamé les adversaires avec enthousiasme.

Le mélange de performances physiques, de mises en scène dramatiques et de règles claires était captivant. Les gladiateurs étaient des personnages reconnaissables, les challengers des personnes supposées plus faibles : le principe classique de «David contre Goliath». Et c'est ce qui a rendu le spectacle émotionnel et passionnant.

En Allemagne aussi, le format a été diffusé entre 1992 et 1994 sur RTL, puis encore sur RTL2 et à partir des années 2000 sur DSF. Certes brièvement, mais avec une impression durable. Le remake en langue allemande veut reprendre cette fascination nostalgique et l'habiller de façon moderne.

Le contenu reste en grande partie le même

Le principe de base reste le même : Les candidats et les candidates s'affrontent dans des épreuves aussi spectaculaires que possible contre une équipe fixe de gladiateurs. Ces derniers sont issus de domaines tels que le bodybuilding, la musculation ou d'autres sports de haut niveau. Des épreuves qui ont fait leurs preuves comme «Joust», «Hang Tough», «Gauntlet» et le parcours d'obstacles final «The Eliminator» devraient revenir, complétées par de nouveaux défis.

Le spectacle reste donc un mélange de compétition sportive et d'action mise en scène, inspiré des combats de gladiateurs antiques.

Un revival avec un vent arrière international

La version francophone fait partie d'un reboot mondial, produit par MGM Alternative et Amazon MGM Studios. Aux États-Unis, la production et le tournage d'une nouvelle saison sont déjà terminés, et elle sera diffusée en exclusivité sur Prime Video. La star de la WWE Mike «The Miz» Mizanin y présentera l'émission.

L'Australie et le Royaume-Uni ont également lancé des rééditions. En Grande-Bretagne, la version de la BBC diffusée au début de l'année 2024 a attiré six millions de téléspectateurs, soit le meilleur démarrage de la chaîne depuis sept ans.

Photo d’en-tête : Prime Video

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 3 personne(s)







