Leica présente une caméra sans viseur de mesure

Sony lance un nouvel objectif macro après dix ans d'existence
par David Lee
Le M EV1 est le premier appareil photo M de Leica avec viseur électronique. Il est basé sur le M11, possède un capteur de 60 mégapixels et, comme tous les appareils de la série, n'a pas d'autofocus.
Cela devrait susciter la controverse au sein de la communauté des fans. Après tout, la méthode de mise au point analogique était une partie essentielle du charme de la ligne M. Ceux qui pensent que le M EV1 est un Q3 à objectifs interchangeables se trompent. En effet, contrairement au Q3, la mise au point se fait toujours à la main. Il n'y a pas non plus de stabilisateur d'image ou de fonction vidéo, comme sur tous les modèles M.
En dehors du viseur, le M EV1 est basé sur la plateforme M11, avec le fameux capteur Sony de 60 mégapixels et le processeur Maestro III. Il hérite également de la mémoire interne du M11-P, qui reste limitée à 64 gigaoctets. Le WLAN et l'USB-C sont embarqués, la batterie BP-SCL7 est la même que celle de la série M11.
Le boîtier avec un revêtement en forme de diamant est légèrement plus léger (484 grammes) que le M11-P (530 grammes). Le levier avant de l'appareil alterne désormais entre le focus peaking, le grossissement de la mise au point et les zooms numériques (1,3 et 1,8x). Ces derniers ne s'appliquent qu'aux JPG, les fichiers RAW restent inchangés.
Le Leica M EV1 coûte 7950 francs ou euros et est disponible dès maintenant directement auprès du fabricant et des revendeurs - mais malheureusement pas chez Digitec Galaxus.
«M» signifie chez Leica «Viseur de mesure». Mais c'est précisément ce dernier qui manque pour la première fois sur le nouveau M EV1. A la place, l'appareil est équipé d'un viseur électronique (EVF) d'une résolution de 5,76 pixels et d'un grossissement de 0,76. C'est le même que celui du Leica Q3. Il est censé offrir un contrôle plus précis de la mise au point par rapport à un viseur de mesure, ainsi qu'une prévisualisation exacte de l'exposition et de la balance des blancs. En revanche, il manque le regard typique au-delà du cadre.
