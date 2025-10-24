Nouveautés + tendances 7 0

Leica présente une caméra sans viseur de mesure

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 24/10/2025

Le M EV1 est le premier appareil photo M de Leica avec viseur électronique. Il est basé sur le M11, possède un capteur de 60 mégapixels et, comme tous les appareils de la série, n'a pas d'autofocus.

Cela devrait susciter la controverse au sein de la communauté des fans. Après tout, la méthode de mise au point analogique était une partie essentielle du charme de la ligne M. Ceux qui pensent que le M EV1 est un Q3 à objectifs interchangeables se trompent. En effet, contrairement au Q3, la mise au point se fait toujours à la main. Il n'y a pas non plus de stabilisateur d'image ou de fonction vidéo, comme sur tous les modèles M.

Même capteur que le M11 et le Sony Alpha 7R V

En dehors du viseur, le M EV1 est basé sur la plateforme M11, avec le fameux capteur Sony de 60 mégapixels et le processeur Maestro III. Il hérite également de la mémoire interne du M11-P, qui reste limitée à 64 gigaoctets. Le WLAN et l'USB-C sont embarqués, la batterie BP-SCL7 est la même que celle de la série M11.

Le boîtier avec un revêtement en forme de diamant est légèrement plus léger (484 grammes) que le M11-P (530 grammes). Le levier avant de l'appareil alterne désormais entre le focus peaking, le grossissement de la mise au point et les zooms numériques (1,3 et 1,8x). Ces derniers ne s'appliquent qu'aux JPG, les fichiers RAW restent inchangés.

Le Leica M EV1 coûte 7950 francs ou euros et est disponible dès maintenant directement auprès du fabricant et des revendeurs - mais malheureusement pas chez Digitec Galaxus.

Photo d’en-tête : Leica

