Leica Lux Grip : une poignée d'appareil photo pour l'iPhone

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 6/2/2025

Le fabricant d'appareils photo Leica fixe une poignée à l'iPhone. La Lux Grip est censée offrir un meilleur contrôle de la prise de vue grâce à des boutons supplémentaires.

La poignée se fixe à l'iPhone via MagSafe et y ajoute un bouton de déclenchement, une molette et deux boutons programmables. Le Lux Grip peut être utilisé en mode paysage ou portrait.

Une sensation Leica encore plus forte pour l'iPhone

Le bouton de déclenchement à deux positions du Lux Grip fait la mise au point lorsqu'on appuie légèrement dessus et se déclenche lorsqu'on l'enfonce. La poignée ajoute ainsi aux iPhones, surtout les plus anciens, une fonction issue du monde de l'appareil photo, rare sur les smartphones. Apple a toutefois inclus cette fonction parmi d'autres dans le bouton de déclenchement de l'iPhone 16, appelé "commande de l'appareil photo".

La molette permet de contrôler le zoom, l'ouverture, la vitesse d'obturation ou la correction d'exposition. Les deux touches Fn peuvent être affectées à des fonctions dans l'application Lux de Leica.

Les boutons et la molette du Lux Grip.

Source : Jan Johannsen

L'application Lux, disponible sur iOS, simule le look de différents objectifs Leica à l'aide des lentilles de l'iPhone. C'est pourquoi le choix des objectifs varie en fonction de l'iPhone. Le Lux Grip ne fonctionne avec certitude que dans l'application. Leica n'a pas accès aux autres applications d'appareil photo de la part d'Apple.

Le Lux Grip fonctionne en mode portrait.

Source : Jan Johannsen

En essayant, j'ai trouvé très agréable de tenir l'iPhone avec la poignée. Les boutons sont agréables au toucher et ont des points de pression clairs. J'aime pouvoir faire la mise au point en appuyant légèrement sur le déclencheur. De plus, j'ai trouvé tentant d'enregistrer des vidéos avec la poignée sur l'iPhone - mais l'application Lux ne prend pas encore en charge l'enregistrement d'images animées.

Le passage au format paysage est un jeu d'enfant grâce au MagSafe.

Source : Jan Johannsen

Une poignée adaptable

La poignée Lux Grip est en acier inoxydable. Ses deux parties sont reliées par des vis et peuvent ainsi être rapidement transformées en poignée pour gauchers. La connexion à l'iPhone se fait via Bluetooth Low Energy. Grâce à un filetage standard, le Lux Grip peut aussi être vissé sur un trépied.

Connexion USB et filetage pour trépied.

Source : Jan Johannsen

La batterie de 300 mAh du Lux Grip devrait permettre de prendre plus de 1000 photos. Elle se recharge en deux heures maximum via USB-C. Et si nécessaire, la batterie peut être remplacée après avoir desserré deux vis.

Prix et disponibilité

Leica annonce un prix de vente conseillé de 300 euros pour le Lux Grip en Allemagne. L'achat comprend - après enregistrement auprès du fabricant - un bon d'achat de 80 euros pour un accès d'un an aux fonctions Pro de l'application Lux.

Photo d’en-tête : Jan Johannsen

