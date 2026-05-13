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Lego construit Minas Tirith : le plus grand ensemble "Lord of the Rings" de tous les temps

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 13/5/2026

Lego construit la capitale du Gondor - et en grand. 8278 pièces, dix minifigures, 749 francs : le nouveau set Minas-Tirith est le plus grand set "Lord of the Rings" de tous les temps. Et il est sacrément beau.

Pour le tournage de «Lord of the Rings», l'équipe de Peter Jackson a été confrontée à un véritable problème : il est difficile de reproduire une ville médiévale fortifiée à l'identique. Les gens de Weta Workshop ont donc tout simplement reconstruit Minas Tirith, sous la forme d'une maquette de sept mètres de haut, utilisée pour différents mouvements de caméra.

Jackson a affectueusement appelé ces constructions «Bigatures». Un terme qui a perduré dans l'industrie jusqu'à aujourd'hui.

En parlant de cela, le château de Poudlard du film «Harry Potter» est également une bigature dans sept des huit films, que l'on peut encore voir aujourd'hui dans le Warner Bros. Studio Tour.

Source : New Line Cinema / Warner Bros.

L'interprétation de la Ville Blanche par Lego donne la même impression de monumentalité. Le nouveau set «The Lord of the Rings : Minas Tirith» est composé de 8278 pièces épiques. Il s'agit du plus grand «Lord of the Rings» set jamais construit par Lego. Il dépasse même le légendaire Faucon Millénium et ses 7541 pièces.

Vous n'avez pas besoin d'un plus petit set de Lego, mais d'une plus grande maison.

Source : Lego

Montée, la Lego Bigature, pardon, miniature, mesure 59 centimètres de haut, 62 centimètres de large et 37 centimètres de profondeur. Donc, pour ceux qui espéraient le faire tenir discrètement sur une étagère Billy : Ce ne sera pas possible.

Microscale à l'avant, échelle de minifigure à l'arrière

Le design adopte une approche hybride. La face avant montre Minas Tirith à l'échelle microscopique - donc fortement réduite, mais avec tous les sept anneaux de mur, les chemins de ronde, les minuscules trébuchets et l'arbre blanc au sommet de la citadelle. Nice. Le niveau le plus bas, quant à lui, reste à l'échelle des mini-figures et peut même être ouvert. Derrière se cachent de petites scènes : Des soldats s'arment, Gandalf surveille tout cela et Denethor achète des tomates au marché.

Denethor faisant tranquillement ses courses de tomates ? Oui, bien sûr.

Source : Lego

Si vous retournez le set, une surprise vous attend au dos : Lego y a reproduit la salle des rois à l'échelle des mini-figures. Des colonnes noires, des décorations dorées, des carreaux de sol imprimés - et suffisamment d'espace pour recréer le couronnement d'Aragorn ou regarder Denethor faire son fameux Repas de tomates.

Si vous vous plongez davantage dans les détails, vous trouverez d'autres pièces cachées : une bibliothèque où Gandalf cherche l'origine de l'Anneau unique dans le premier film, les Maisons de la guérison - visibles uniquement dans l'édition étendue du troisième film - et une crypte suggérée où Denethor fait dresser le bûcher pour lui et son fils Faramir. Même une poule a trouvé son chemin sur le plateau d'une manière ou d'une autre

L'intendant savoure son repas tandis que son fils part au combat- ... Attendez une minute. Que fait Faramir dans la pièce ?Lego

Pour la première fois : le Gondor sous forme de minifigurines

Parmi les dix minifigurines incluses, on trouve quelques premières très attendues : Faramir et Denethor font leur première apparition en Lego. Les soldats du Gondor sont également présents, avec des armures imprimées et de nouveaux casques. Aragorn apparaît pour la première fois en tant que roi avec une couronne, Gandalf revient dans sa robe blanche - y compris son cheval Schattenfell, qui est apparemment le seul cheval Lego à ne pas porter de bride imprimée.

Nommez-moi un duo plus iconique que Denethor et ses tomates.

Source : Lego

Et oui, Smart Play n'est pas de la partie. Mais ce n'est pas grave : jusqu'à présent, cette fonctionnalité de pacotille est de toute façon exclusivement réservée aux sets Star Wars. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas encore fait rêver grand monde.

Chère - mais cette fois justifiée

749 francs, c'est objectivement beaucoup d'argent. Mais après le plutôt décevant étoile de la mort plate, je trouve ce set Gondor fantastique. Encore plus quand je découvre tous les détails. Oui, pour moi, c'est l'un des ensembles les plus réussis que Lego ait publié depuis longtemps. De plus, le prix de la brique, environ 9 centimes, est nettement inférieur à celui du set Pays-de-la-campagne de l'année dernière, si vous le comparez au set officielprix Lego, ce qui atténue un peu la douleur à la caisse.

«Il n'y a jamais eu beaucoup d'espoir (que je puisse un jour m'offrir ce set). Seulement l'espoir d'un fou.»

Source : Lego

En guise de goodies, pour tout achat entre le 1er et le 7 juin, le set «Grond» est offert - le fameux bélier du siège de Minas Tirith, avec deux mini-figurines orques et 307 pièces.

Les membres Lego Insider pourront y accéder à partir du 1er juin. Tous les autres suivront à partir du 4 juin - mais pour l'instant exclusivement directement chez Lego. Pendant les trois premiers mois, Lego vendra le set en exclusivité. Nous ajouterons le set à notre assortiment dès que possible, mais nous ne pouvons pas encore promettre de date précise à l'heure actuelle.

Qu'en pensez-vous : Minas Tirith est-il un achat obligatoire pour les fans de «Lord of the Rings»- ou, à ce prix, reste-t-il un cas pour la liste de souhaits?

Photo d’en-tête : Lego

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