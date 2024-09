Légères, intelligentes et polyvalentes : "Nose-On" les nouvelles Myvu Imiki AR Glasses

Les lunettes de réalité augmentée ne sont certes pas nouvelles, mais Myvu veut conquérir le marché européen avec ses Imiki AR Glasses. Je les ai testées à l'IFA - et je suis impressionné.

Les lunettes à réalité augmentée ne sont pas une nouveauté sur le marché. Mais peu d'entre elles parviennent jusqu'en Europe - ou même en Suisse. C'est ce que Myvu, filiale de Meizu et fabricant de lunettes AR, veut changer. C'est ce qu'elle espère faire avec ses lunettes, au nom un peu barbare de MYVU Imiki AR Glasses.

Ça vous dit quelque chose : qui est Meizu déjà ? Meizu est une entreprise chinoise connue à l'origine pour ses lecteurs MP3 avant de se concentrer sur la fabrication de smartphones. La marque a autrefois gagné en popularité en Asie pour ses designs innovants et ses logiciels faciles à utiliser. Ces dernières années, Meizu a toutefois dû faire face à une concurrence accrue sur le marché des smartphones et sa présence internationale s'est réduite. Malgré cela, Meizu reste une marque connue en Chine et continue de lancer de nouveaux appareils mobiles. Myvu est une marque de Meizu qui se concentre sur le développement et la fabrication de lunettes intelligentes. Meizu a fait de Myvu une marque distincte.

Les lunettes AR ne passent pas totalement inaperçues, mais elles sont tout de même assez confortables à porter.

Source : Luca Fontana

En visitant le stand de l'IFA à Berlin, je constate que les lunettes AR sont effectivement d'une légèreté étonnante avec leurs 43 grammes. À peine plus lourdes que mes propres lunettes. Je demande à ce qu'on me montre les trois fonctionnalités clés.

Trois fonctions clés : traducteur en temps réel, navigation et téléprompteur

Pour commencer, on me montre la traduction en temps réel. Une configuration à double microphone assistée par IA filtre les bruits ambiants dans le hall pendant que l'expert de la marque parlant anglais me parle. Une traduction allemande de "Aicy", Myvus Large Language Model (LLM), apparaît en vert, légèrement en dehors de mon champ de vision direct. Cela fonctionne parfaitement. Sympa ! Même si, au début, je dois m'habituer à ne pas tourner la tête vers le texte, mais seulement à regarder un peu en bas à gauche avec les yeux.

Dans le menu, que je peux contrôler soit via le pavé tactile de la monture de lunettes, soit directement via l'application Myvu sur mon appareil mobile, je pourrais régler tout un tas d'autres langues.

Le texte est bien lisible, même dans le hall lumineux - mais il n'est malheureusement disponible qu'en caractères verts.

Source : Luca Fontana

Ce que je ne peux pas (encore) changer, c'est de déplacer ledit texte un peu plus centré dans mon champ de vision. "C'est une exigence du législateur", m'explique le représentant de Myvu. Les gens doivent avoir la circulation et les gens dans leur champ de vision direct lorsqu'ils utilisent la fonction de navigation, et non les indications de direction qui apparaissent également en vert. Le système de navigation intégré peut d'ailleurs être mis en mode course à pied, vélo ou voiture.

La possibilité de centrer un peu plus le texte devrait malgré tout être ajoutée ultérieurement dans une mise à jour. C'est ce que j'ai appris en demandant des précisions. Il semble que la législation n'ait finalement pas une si grande influence. TCL, par exemple, qui est également présent à l'IFA avec ses dernières lunettes AR, les RayNeo X2, ne se soucie pas d'une telle loi. Là, dans son hall, à une cinquantaine de mètres, les textes et les images s'affichent assez centralement - pas exclusivement en vert d'ailleurs, mais nettement plus colorés.

Les couleurs que vous voyez ici sur le verre sont dues au rayonnement oblique des projecteurs du hall. Normalement, vous ne voyez rien de l'extérieur.

Source : Luca Fontana

La dernière fonctionnalité qui m'a été présentée est le téléprompteur. Il me permet, si je le souhaite, de faire apparaître un texte que je peux lire devant un public sans détourner le regard. Cela m'aurait été utile il y a des années, à l'école. Je trouve la fonction inverse - à savoir que les mots prononcés par d'autres personnes s'affichent en temps réel sous forme de texte sur le verre de mes lunettes - bien plus passionnante. Les personnes souffrant d'une déficience auditive peuvent ainsi mieux suivre les conversations.

Légères, compactes, durables

Ce poids plume de 43 grammes devrait tenir une bonne journée avant de tomber en panne de batterie. Sauf en mode navigation. Dans ce cas, l'autonomie devrait être de trois heures. En revanche, les lunettes AR se rechargent complètement en seulement 30 minutes via USB-C. Nice : Ecouter de la musique ou téléphoner passe par la Bone Conduction. En d'autres termes, les ondes sonores pénètrent dans l'oreille sans haut-parleurs, mais via la monture des lunettes. Ainsi, les bruits environnants restent toujours bien audibles, ce qui est particulièrement important dans le trafic.

La batterie des lunettes ne dure pas éternellement, mais elle se recharge assez rapidement.

Source : Luca Fontana

Tout ce petit monde sera disponible vers octobre 2024 dans les coloris Space Black, Sky Blue et Sand Gold, au prix de 599,99 euros (prix de vente conseillé) chacun. Myvu est déjà en discussion avec quelques distributeurs potentiels, dont Galaxus Allemagne. Mais je ne peux rien promettre. L'application Myvu nécessaire à l'utilisation des fonctions est déjà téléchargeable sur les app stores pour smartphones Apple et Android.

Un étui à lunettes de haute qualité est d'ailleurs inclus dans la livraison. Des verres correcteurs seront disponibles à l'avenir chez des partenaires certifiés, moyennant un supplément. J'ai appris que des discussions étaient en cours avec Fielmann, par exemple. En attendant, l'entreprise souhaite également proposer des corrections et des pare-soleil clipsables sur la monture. L'avantage est que les mêmes lunettes peuvent être portées par quelqu'un d'autre que la personne dont les verres sont corrigés.