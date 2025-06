Nouveautés + tendances 4 9

L'éditeur de texte Notepad de Microsoft affichera bientôt les titres, les listes et les liens

Debora Pape Traduction: traduction automatique 3/6/2025

Le bloc-notes de Windows apparaît en version d'essai avec des possibilités de formatage de texte. Il est ainsi possible de mettre en gras et en italique, entre autres.

Notepad fait partie de l'installation de Windows depuis 1983 et, pendant des décennies, il ne pouvait rien faire d'autre que de traiter du texte pur. Mais depuis 2023, Microsoft n'a cessé d'ajouter de nouvelles fonctions à ce grand-père logiciel. Dernier coup en date : le formatage simple du texte et le Markdown.

Microsoft a d'abord annoncé ces nouvelles fonctionnalités dans le cadre du programme Windows Insider. La nouvelle version du Bloc-notes vous permet de formater des titres et des liens, de créer des listes et d'utiliser le gras et l'italique. Pour les anciens comme moi, cela rappelle les premiers documents HTML, mais sans les options de couleur.

Pour effectuer le formatage sans balisage, le Bloc-notes dispose d'une nouvelle barre d'outils. Elle sera intégrée à la barre supérieure déjà existante. La firme de Redmond n'a pas précisé quand (et si) cette modification quittera le programme de test pour apparaître sur votre interface Windows habituelle.

Voilà à quoi ressemble le nouveau bloc-notes.

Source : Microsoft

Quelqu'un a besoin de formatage dans Notepad?

Selon Microsoft, les nouvelles mises en forme devraient vous aider à structurer votre document de manière plus claire. La question est de savoir si quelqu'un utilise le Bloc-notes pour écrire des textes plus complexes. Depuis des décennies, le Bloc-notes est utilisé par de nombreuses personnes pour stocker des notes éphémères, supprimer des mises en forme de texte ou jeter un coup d'œil rapide à un fichier php. Malgré sa simplicité, le programme a des avantages : Il s'ouvre rapidement, fonctionne de manière stable, n'affiche pas de publicité, ne submerge pas avec une interface inutilement gonflée et ne nécessite que peu de ressources.

Si vous ne voulez pas de formatage dans Wordpad, vous pouvez, selon Microsoft, utiliser un bouton pour basculer entre l'affichage formaté et le texte balisé. Il est également possible de supprimer des mises en forme déjà effectuées.

Notepad versus Wordpad

La mise à niveau de l'éditeur de texte brut vers l'éditeur Markdown est intéressante dans le contexte du retrait de Wordpad des installations Windows. Entre 1995 et 2024, Wordpad constituait une solution intermédiaire entre Notepad et les éditeurs complets comme Word. Le programme pouvait traiter aussi bien le texte brut que le texte enrichi et permettait le formatage du texte, y compris les polices et les couleurs.

En 2023, Microsoft a annoncé la suppression de Wordpad de Windows. Wordpad n'est plus inclus dans Windows 11 depuis la version 24H2 (à partir d'octobre 2024) . Maintenant, Notepad peut apparemment combler partiellement la lacune qui s'est produite.

Autres modifications récentes du Bloc-notes

Depuis 2023, Windows enregistre automatiquement les modifications apportées à votre texte. De plus, au démarrage du Bloc-notes, les derniers onglets ouverts sont rouverts. En juillet 2024, le Bloc-notes a été doté de correction automatique et correcteur orthographique.

Depuis fin 2024, Microsoft expérimente des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour le Bloc-notes via des builds Windows Insider : Dans un premier temps, le programme reformulait les textes pour vous. Dans une version de mai 2025, Microsoft a présenté une IA de texte générative. Après la saisie du prompteur, Notepad vous écrit le texte directement sur le plan de travail.

Que pensez-vous de la nouvelle mise à jour de Microsoft pour Notepad?

Photo d’en-tête : Debora Pape

