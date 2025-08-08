Nouveautés + tendances 25 5

L'écran probablement "le moins pratique du monde" est composé de 1000 cubes en bois

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 8/8/2025

Avec son projet Kilopixel, l'ingénieur Ben Holmen a construit un écran qui demande de la patience. Chaque pixel est un cube en bois qui tourne individuellement : un chariot CNC fait le travail, vous le motif.

Les moniteurs modernes actualisent des millions de pixels des dizaines de fois par seconde. Kilopixel, en revanche, procède au ralenti : Une machine ne fait tourner qu'une dizaine de blocs de bois par minute, jusqu'à ce qu'une image composée d'un total de 1000 cubes se forme peu à peu. L'ingénieur américain Ben Holmen a passé six ans à construire ce mélange d'objet d'art et d'affichage. Le site kilopx.com vous permet de télécharger et de voter pour vos propres créations. Et même suivre en direct la transformation et le remodelage du motif, brique par brique.

Ce qu'est Kilopixel et ce qu'il ne veut pas être

Le kilopixel n'est pas un écran au sens classique du terme. Au lieu de contrôler des millions de pixels presque instantanément, un dispositif mécanique fait tourner des cubes physiques. Holmen décrit le projet comme «grand écran inefficace» avec une interface web ouverte à tous. La matrice 40×25 a fourni le nom et le domaine court. Elle donne exactement 1000 pixels.

Comment fonctionne le display en bois

Un chariot CNC (portique) se déplace ligne par ligne sur la grille et fait tourner chaque cube individuellement. Le contrôleur génère le code G et adresse avec précision la position cible correspondante. Holmen a développé le matériel, le micrologiciel et une application web à cet effet. Selon la FAQ, les pixels sont effectivement pilotés individuellement par la CNC.

Le premier prototype avait encore une matrice de 21×3 et utilisait entre autres des balles de ping-pong.

Source : Ben Holmen

La version actuelle utilise une CNC modifiée avec un contrôleur Raspberry Pi. Des capteurs de lumière vérifient si un cube est correctement aligné. Chaque cube a été fabriqué à la main, peint et doté d'encoches tous les 90 degrés pour faciliter un positionnement précis. Des fils métalliques maintiennent la grille, un poker flexible «» fait tourner les cubes.

Temps : une image en 30 à 100 minutes

Parce que le chariot ne tourne qu'un pixel à la fois, Kilopixel est volontairement lent. Holmen parle de 30 à 60 minutes par image, en fonction du sujet et du flux de travail. D'autres rapports mentionnent une dizaine de changements de pixels par minute - soit environ 100 minutes pour 1000 pixels. Cela demande de la patience et rend la construction de l'image visible.

Les motifs en kilopixels les plus populaires de la semaine.

Source : Ben Holmen

Sur kilopx.com, vous pouvez télécharger vos propres graphiques en pixels, voter pour des propositions et suivre en direct l'actualité de «Dessin». Les sections «Draw», «Submissions» et la galerie des œuvres terminées («Completed») montrent ce qui est en cours et ce que Kilopixel a déjà réalisé. Vous trouverez un livestream passé ici:

Pourquoi du bois et pas des balles ?

Holmen a testé de nombreux matériaux pour les pixels, notamment des balles de ping-pong, de golf et de Nerf. Ils se sont avérés trop fragiles, trop irréguliers ou peu pratiques d'un point de vue mécanique. Finalement, il a opté pour le bois. Il est robuste, visuellement adapté et facile à travailler. Il a documenté sa recherche de matériaux et bien d'autres choses dans son blog.

Photo d’en-tête : Ben Holmen

