Le trône de chargement de Mophie charge les AirPods Max sans fil

Florian Bodoky Traduction: traduction automatique 6/9/2025

Le fabricant Mophie propose le Max Charging Stand, un support de chargement sans fil pour les AirPods Max, avec une surface Qi pour les écouteurs, mais uniquement pour la version USB-C.

Les AirPods Max d'Apple ont maintenant cinq ans et, contrairement aux écouteurs intra-auriculaires d'Apple, il n'y a pas de successeur en vue. Cela se voit parfois : La durée de vie de la batterie avec ANC activé n'est que de 20 heures et le chargement n'est possible que par câble. Ce dont Apple a privé ses AirPods Max jusqu'à présent, le fabricant Mophie le résout : il a présenté à l'IFA un support qui alimente les over-ears en énergie sans fil.

Les coques sont moulées pour s'adapter parfaitement aux AirPods Max.

Source : Florian Bodoky

Le Max Charging Stand, comme l'appelle Mophie, se compose d'un support et de coques de chargement. Alors que le support lui-même est en aluminium anodisé, les coques de chargement sont en silicone pour éviter de rayer les AirPods lorsqu'ils sont placés à l'intérieur. Les chargeurs sont également parfaitement adaptés aux écouteurs de l'Airpods Max

Et c'est important, car le fabricant a placé un petit dongle USB-C sur le dessous des AirPods. Dès que vous déposez les AirPods Max sur le support, l'adaptateur se connecte automatiquement aux broches de chargement intégrées.

Vous devez placer le petit dongle dans le port USB-C de vos AirPods Max.

Source : Florian Bodoky

Dans le même temps, des aimants placent les écouteurs en mode d'économie d'énergie, comme c'est le cas avec le boîtier de transport original d'Apple. Cela permet d'économiser encore une fois la consommation de la batterie. Une LED sur la face avant signale le début du chargement et indique si la connexion est établie.

Le dongle est à peine visible au quotidien.

Source : Florian Bodoky

Les petits AirPods ont aussi droit à un coup de main

Une fonction supplémentaire pratique se cache dans l'espace entre les deux supports : Mophie y a intégré une surface de chargement compatible Qi. Vous pouvez y charger des AirPods intra-auriculaires de tout type ou d'autres appareils qui supportent la norme Qi. Pour les AirPods, il y a encore un petit évidement dans le pied de positionnement, dans lequel ils s'insèrent exactement.

Toutefois, Mophie s'appuie sur la norme Qi normale et renonce aux variantes plus récentes et plus rapides comme Qi2. De plus, le Max Charging Stand ne fonctionne qu'avec la version USB-C des Airpods Max, les propriétaires de la version Lightning se retrouvent dans le rouge.

Au centre se trouve une surface de chargement avec standard Qi.

Source : Florian Bodoky

Le support est d'abord disponible dès maintenant sur la boutique en ligne de Mophie, au prix de 139,95 euros - la disponibilité dans notre boutique n'est pas encore claire.

Photo d’en-tête : Florian Bodoky

